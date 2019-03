Kinder präsentieren Musical-Show in der Aula

Am Samstagnachmittag verwandelt sich die Aula der Geretsrieder Realschule zur Künstlerbühne: Etwa 80 Kinder führen dort das Musical „Bartimäus - ein Blinder blickt durch“ auf.

Geretsried – Gut 80 Kinder haben sich während der Winterferien auf ihren großen Auftritt vorbereitet: Am Samstag, 9. März, präsentieren sie mit „Bartimäus – ein Blinder blickt durch“ ein besonderes Musical. Die evangelisch Freikirchliche Gemeinde Geretsried lädt dazu in Kooperation mit dem christlichen Kinder- und Jugendwerk „Wort des Lebens“ (WDL) in die Aula der Realschule an der Adalbert-Stifter-Straße ein. Die Show beginnt um 16 Uhr und ist laut Veranstalter ein „tolles Erlebnis für die ganze Familie“. Der Eintritt ist frei.

In „Bartimäus – ein Blinder blickt durch“ gibt es zwei Erzählstränge. Zum einen geht es um Marie. Das Mädchen ist verzweifelt, weil sich die Eltern scheiden lassen. Auf der Suche nach Antworten auf die Fragen „Warum gibt es nur so viele Probleme?“ und „Warum tappt man dabei so im Dunkeln?“ entlockt Prof. Dr. Theo Logie seinem hyperfantastischen Computer eine Geschichte von einem blinden Bettler. Bartimäus ist der andere Protagonist des Musicals. Die biblische Geschichte verwebt sich mit alltäglichen Erlebnissen und Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche heute machen.

Das mitreißende und bewegende Musical mit Musik vom Komponisten Gregor Breier soll den Zuschauern die christliche Botschaft auf unterhaltsame Weise vermitteln. Die Handlung stammt aus der Feder von Alexander Lombardi vom WDL. Das Kinder- und Jugendwerk bietet regelmäßig Musicalfreizeiten im Kinderschloss in Allmannshausen am Starnberger See an. „Bartimäus“ wurde in den vergangenen zehn Jahren mehr als 100 Mal auf Freizeiten und bei Projektwochen mit Schulen einstudiert und aufgeführt.

An der Musical-Show in Geretsried ist wieder eine große Gruppe von acht- bis 13-Jährigen aus ganz Deutschland beteiligt. Die Heranwachsenden singen, tanzen und schauspielern, um am Ende eine professionelle Aufführung mit Licht- und Soundeffekten zu präsentieren. Nebenbei solle die Kindermusicalfreizeit dazu beitragen, die Mädchen und Buben zu starken Persönlichkeiten zu machen, ihnen Selbstbewusstsein zu geben und mit ihnen die Mut machende Botschaft von Gottes Liebe zu teilen.

Die Aufführung in der Realschul-Aula organisiert Marion Dreier von der Geretsrieder Baptisten-Gemeinde. Zuletzt hatte sie vor zwei Jahren zum „Fest der besonderen Art“ auf den Karl-Lederer-Platz eingeladen. Dreier: „Ich freue mich, dass WDL mit dem Musical nach Geretsried kommt.“

