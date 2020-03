Lorenz-Areal: Bebauungsplan wird nochmal  ausgelegt

Rund 770 Wohnungen sollen auf dem Lorenz-Areal entstehen. Den Bebauungsplan hat der Stadtrat vor einem Jahr abgesegnet. Trotzdem soll er jetzt nochmal ausgelegt werden.

Geretsried – „Wann fangan’s as Baua o?“, hat Bruder Barnabas alias Ludwig Schmid am Wochenende in seiner Fastenpredigt mit Blick auf das ehemalige Lorenz-Areal gefragt. Beantworten lässt sich das nicht. Fest steht aber, dass es noch eine Weile dauern wird, bis Bagger zur Banater Straße rollen. Der Bebauungsplan wird ein weiteres Mal öffentlich ausgelegt.

Vor einem Jahr beschloss der Stadtrat den Bebauungsplan zur Satzung, und der zuständige Ausschuss gab den Bauanträgen für rund 770 Wohnungen samt Kindertagesstätte, Läden und Boarding-House grünes Licht. Im Laufe des Verfahrens zeigt sich immer wieder, dass die Stadt besonders bei diesem Projekt auf Genauigkeit bedacht ist. Bekanntlich begrüßen nicht alle benachbarten Firmen die Pläne. Die Bauer Group hat angekündigt, juristisch gegen das Wohnbauprojekt vorzugehen. Sie befürchtet dadurch Einschränkungen für ihren Betrieb.

Seit dem Satzungsbeschluss im März 2019 wartet der Investor, die Krämmel-Unternehmensgruppe, nun auf die Baugenehmigung. Erteilt wurde sie bislang nicht. „Es ergaben sich aus der Prüfung beim Landratsamt einige Anmerkungen, die wir aktuell einarbeiten“, erklärt Korbinian Krämmel auf Nachfrage unserer Zeitung. Worauf sich diese Anmerkungen beziehen, ist aus dem Landratsamt nicht zu erfahren. „Der Bebauungsplan ist noch am Laufen, und solange können wir keine Aussage dazu treffen“, sagt Marlis Peischer, Pressesprecherin der Behörde.

Die Anmerkungen jedenfalls ziehen redaktionelle Änderungen im Bebauungsplan nach sich. Aufgrund derer „ist eine erneute Offenlage notwendig“, bestätigt Thomas Loibl, Pressereferent der Stadt Geretsried. Sie sei in Vorbereitung. Wie lange das dauert, lässt sich nicht abschätzen. „Die Offenlage wird nach Abschluss der Vorbereitungen durch den Vorhabensträger terminiert“, sagt Loibl.

Mit der erneuten Offenlage und Abwägung wurden dann insgesamt vier Mal die Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange gehört und aufgenommen, so Krämmel. „Dann steht der Erteilung der Baugenehmigung nichts mehr im Wege, und der dringend benötigte Wohnraum kann geschaffen werden.“ Der Geschäftsführer zeigt Verständnis für das langwierige Verfahren. Das gehe jedoch zu Lasten der Wohnungssuchenden. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter einer genauen Prüfung und Abwägung, es kostet aber natürlich auch Zeit“, sagt der Investor.

Für Verzögerungen hat auch die Kreuzungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim gesorgt. Die Behörde hatte gefordert, den Verkehrsknoten an der Kreuzung Elbe-/Blumenstraße zu lösen. Durch die unmittelbare Nähe zur Bundesstraße 11 mussten Details zu Kosten, Lasten und Pflichten geregelt werden und wurden Mitte vergangenen Jahres vertraglich festgehalten.

Gerüchte, dass die Verkehrsgutachter nacharbeiten müssen, stimmen nicht. „Das Verkehrsgutachten hat für den Kreuzungsbereich Elbe-/Blumenstraße eine Ampellösung vorgeschlagen, diese Aussage hat – wie auch das übrige Gutachten – unverändert Bestand“, so Loibl. Unabhängig vom Bebauungsplanverfahren befinde sich die Stadt „in der weiterführenden Planung, um diesen Kreuzungsbereich ideal auf die umliegenden Verkehrsknoten, die nicht durch das Gutachten erfasst wurden, abzustimmen“.

