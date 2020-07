Lorenz-Areal: Neues Quartier rückt näher

Der Verfahren für das neue Quartier auf dem ehemaligen Lorenz-Areal zieht sich. Jetzt scheint ein Ende im Sicht.

Geretsried – Das Genehmigungsverfahren für das neue Quartier auf dem ehemaligen Lorenz-Areal zieht sich seit Jahren hin, nun scheint ein Ende in Sicht. Der Entwicklungs- und Planungsausschuss (EPA) hat in seiner Sitzung am Montag die Einwendungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan abgewogen und den empfehlenden Satzungsbeschluss gefasst. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) stimmte dagegen.

Tags darauf behandelte der Haupt- und Finanzausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung den aktualisierten Durchführungsvertrag mit dem Bauträger, der Firma Krämmel, sodass er zeitnah notariell beurkundet werden kann. Im September soll der Stadtrat den Bebauungsplan zur Satzung beschließen. „Wir empfehlen, ihn dann umgehend bekannt zu machen“, erklärte Anwalt Klaus Hoffmann in der Sitzung. Damit wird der Plan rechtskräftig und ermöglicht die Genehmigung der Bauanträge, die seit über einem Jahr beim Landratsamt liegen.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten zwischen Elbe- und Banater Straße bereits diesen Sommer beginnen. Geplant sind 21 Mehrfamilienhäuser mit fast 780 Wohnungen, jeweils zu 30 Prozent geförderte und frei finanzierte Miet- sowie 40 Prozent Eigentumswohnungen. Dazu sind eine Tiefgarage, eine Kindertagesstätte, ein Boardinghaus und 700 Quadratmeter Gewerbeflächen vorgesehen.

Der Stadtrat hatte den entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das 4,7 Hektar große Gelände der früheren Spielzeugfabrik Lorenz bereits vergangenes Frühjahr abgesegnet. Die Stadt wartete aber mit der Bekanntmachung, weil sie sich zum Thema Verkehr noch mit dem Staatlichen Bauamt in Weilheim abstimmen musste. Inzwischen wurde eine Kreuzungsvereinbarung getroffen, die die Lösung des Knotenpunkts an der Einmündung Elbe-/Blumenstraße regelt. Laut Gutachten ist dort eine Ampel notwendig.

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt änderte das Bauamt den Plan nochmals geringfügig und legte ihn ein viertes Mal öffentlich aus. Im Verlauf des Verfahrens wurde immer wieder deutlich, dass die Stadt in diesem Fall besonders darauf bedacht ist, keine Angriffsfläche zu bieten. Die benachbarte Bauer Group hat eine Klage angekündigt.

Von deren Anwälten erreichte die Stadt während der Auslegung auch das umfassendste Schreiben. Insgesamt gingen 16 Einwendungen ein. „Sehr viel Altes wurde nochmal vorgetragen“, fasste Hoffmann die Unterlagen in der Sitzung zusammen, die mit den Stellungnahmen der Stadt 98 Seiten füllen. Unter anderem äußerten sich die Industrie- und Handelskammer, der VdK und der ADFC. Auch drei Geretsrieder Familien, die „nicht leben wollen wie in München“, äußerten Bedenken.

Hauptkritikpunkt der Bauer Group ist die „gravierende Lärmeinwirkung“ auf das neue Wohngebiet, das inmitten von Gewerbebetrieben liegt. Schallschutzgutachter Jens Hunecke vom Büro Steger & Partner versicherte, dass man den Lärm durch die vorgesehene Blockrandbebauung nach außen abschirme und an den Außenseiten der Gebäude keine schutzbedürftigen Räume liegen dürften. Das Bauamt betont in seiner Stellungnahme, dass „betriebliche Beschränkungen der benachbarten Gewerbebetriebe in ihrem genehmigten Umfang nicht zu erwarten sind“. Die Stadt halte „an dieser vorbildlichen Planung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fest“. Das Vorhaben diene dazu, städtebauliche Missstände zu beseitigen und trage in der Gesamtschau zur Steigerung des Gemeinwohls der Stadt Geretsried bei.

