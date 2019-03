Warum sich Ludwig Schmid das ganze Jahr aufs Starkbierfest freut

Ludwig Schmid schlüpft am Wochenende wieder in die Kutte und die Birkenstock-Sandalen, um zum 15. Mal die Fastenpredigt zu halten. Vorbereiten muss er sich kaum.

Geretsried – Gute Blasmusik, starkes Bier und nette Gesellschaft: Die Gartenberger Bunkerblasmusik lädt an diesem Wochenende wieder zum Starkbierfest in die Ratsstuben ein. Zum 15. Mal wird Ludwig Schmid als Bruder Barnabas die Fastenpredigt halten. Er steckt mitten in der Vorbereitung.

Herr Schmid, Bruder Barnabas ist heuer ganz schön herumgekommen. In Penzberg hatte er einen Überraschungsauftritt, und in Wolfratshausen war er auch. Hat es ihm gefallen?

Gefallen tut’s ihm immer. Da sind eine ganze Menge Leute, die Spaß haben, und das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Aber mir ist aufgefallen, dass die Stimmung überall anders ist. Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, dass das Starkbierfest irgendwo besser oder schlechter ist. Es ist einfach anders.

Was ist denn anders?

Wir haben nur die Fastenpredigt, Wolfratshausen hat nur das Singspiel. In Penzberg gibt es beides, dafür ist aber der musikalische Teil zurückgenommen.

Konnten Sie sich etwas in Penzberg oder Wolfratshausen abschauen?

Jein. Dadurch dass das Publikum ganz unterschiedlich ist, sind die Ansprüche überall anders. Ein Gag, der in Penzberg funktioniert, muss nicht in Geretsried funktionieren. Ich hab’ ja auch mal die Fastenpredigt in Königsdorf gehalten, da kamen direkte Gags an. Der Geretsrieder mag dagegen lieber kleine, feine Nadelstiche. Ein bisschen konnte ich mir vielleicht abschauen. Etwas abzukupfern ist aber schwierig.

Haben Sie nach all den Gastauftritten denn noch Energie fürs Geretsrieder Starkbierfest?

Mehr als genug. Als Bruder Barnabas freue ich mich das ganze Jahr darauf und betreibe immer ein bisschen Stoffsammlung. Am Sonntag hab’ ich angefangen, die Karteikarten zu beschriften. Dabei bricht eine Art Fieber aus. In meinem Kopf spuken seitdem rund um die Uhr Sprüche herum. Da wird das Zusammenstreichen die Herausforderung sein. Mein Bestreben ist immer, dass die Fastenpredigt kurz und knackig wird.

Wird die Kommunalwahl in einem Jahr Thema sein?

Eigentlich ist sie noch zu weit weg.

Aber die Geretsrieder Stadtpolitik bietet auch so reichlich Futter.

Ja, Geretsried hat viele Themen. Geretsried hat auch viele Themen, die Geretsried schon sehr lange hat. Da kann ich immer wieder ein paar alte Hüte rausziehen, die immer noch aktuell sind. Und Geretsried hat notfalls ja auch Wolfratshausen.

Welche Vorbereitungen stehen sonst noch an? Gehen Sie nochmals zur Pediküre, damit Bruder Barnabas schöne Füße in seinen Birkenstock-Sandalen hat?

Da war ich schon.

Trinktraining?

(lacht) Das muss man, glaub’ ich, nicht trainieren.

Und sonst?

Gibt es eigentlich recht wenig zu tun. Das Starkbierfest ist ja kein Wettkampf, für den ich trainieren muss. Es ist auch keine belastende Aufgabe, auf die ich mich vorbereiten muss, um sie durchzustehen. Für Bruder Barnabas ist es einfach eine Riesengaudi.

Info

Das Starkbierfest am Samstag, 30. März, in den Ratsstuben ist bereits ausverkauft. Für den Freitag, 29. März, gibt es noch Karten. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7,99 Euro.

