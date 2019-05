Geretsrieder spurlos verschwunden: Polizei sucht dringend nach diesem Mann

Seit Montag fehlt von Paul Manfred Düxmann jede Spur. Nun bittet die Geretsrieder Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Vermisstensuche.

Geretsried - Die Polizeiinspektion Geretsried fahndet seit Montag nach dem 65-jährigen Paul Manfred Düxmann. Der Vermisste ist krankheitsbedingt in einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Geretsried-Gartenberg untergebracht und befand sich am Montag gegen 14 Uhr auf einem Spaziergang. Von dem kehrte er bis zur Stunde nicht zurück.

Düxmann wurde zuletzt am S-Bahnhof Wolfratshausen gesehen, als er dort gegen 15 Uhr einen Regionalbus verließ und und offenbar in die S7 einstieg. „Derzeitigen Erkenntnissen nach muss der Vermisste zwischen 14 und 15 Uhr in Geretsried in den Regionalbus der Linie 379 mit Fahrtrichtung S-Bahnhof Wolfratshausen gestiegen sein“, so ein Polizeisprecher.

Mann in Geretsried vermisst - Die Beschreibung des Vermissten:

Düxmann ist zirka 1,90 Meter groß und von hagerer Erscheinung. Sein Gesicht ist auffällig faltenreich, er hat graues, dichtes Haupthaar und ist krankheitsbedingt sehr kurzatmig.

Der 65-Jährige war mit einem Rollator unterwegs, bekleidet war er vermutlich mit einer dunkelgrünen Hose und einer dunklen Jacke.

Hinweise an die Polizeiinspektion Geretsried (Telefon 08171/93510) oder an jede andere Polizeidienststelle. cce

