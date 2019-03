Geretsried will für mehr Sicherheit auf dem Schulweg sorgen

Eltern aus Gartenberg forderten kürzlich mehr Sicherheit an der Kreuzung Egerlandstraße/Geltinger Weg. Die Stadt will bei diesem Thema „einheitliche Standards entwickeln“.

Geretsried – Parkende Autos in Kurven und vor Zebrastreifen, dazu Müllcontainer, die die Sicht auf die Straße versperren: Für Schulkinder ist es oft nicht leicht, den Überblick im Straßenverkehr zu behalten. Auf dem Weg zum Unterricht oder nach Hause kann es schnell zu brenzligen Situationen oder gar Unfällen kommen. In der größten Stadt des Landkreises sollen die Schulwege nun sicherer werden. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch ein Büro beauftragt, das ein entsprechendes Konzept erarbeiten soll.

Stadtbaurat Rainer Goldstein hatte drei Büros um Angebote gebeten. Das Büro für Forschung, Entwicklung und Evaluation (Bueffee) aus Wuppertal meldete sich als einziges zurück. Für rund 29 000 Euro wird sich das Unternehmen zunächst die Geretsrieder Grundschulen genauer anschauen. „Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Grundschulen an und machen dann etappenweise weiter“, sagte Goldstein.

Der Landkreis Starnberg habe Bueffee empfohlen. Goldstein zeigte beispielhaft einige Maßnahmen, etwa Markierungen auf der Straße, wo keine Autos parken dürfen, sowie eine Hol- und Bringzone vor der Schule. „Das haben sie gut gelöst“, fand der Stadtbaurat. Starten könne das Büro Ende April mit einer Auftaktveranstaltung. Bueffee würde alle Eltern befragen, Problemstellen überprüfen, Maßnahmen vorschlagen und umsetzen – teils mit den Kindern zusammen.

Erst kürzlich hatten Eltern – unterstützt von Stadträtin Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU) – eine Unterschriftenaktion gestartet und mehr Verkehrssicherheit an der Egerlandstraße gefordert. Ihre Kinder müssen diese vom Geltinger Weg kommend überqueren, wenn sie zur Isardamm-Grundschule gehen (wir berichteten). Diesen Fall sprach auch Ewald Kailberth (CSU) an und forderte, nicht nur die Bereiche in unmittelbarer Nähe der Schulen zu überprüfen.

Bürgermeister Michael Müller bestätigte dies, betonte in diesem Zusammenhang aber auch, dass die Erstellung des Verkehrskonzepts nichts mit diesem Einzelfall zu tun habe. „Wir bekommen immer zum Schuljahresbeginn einen Stapel an Briefen von Eltern“, berichtete der Rathauschef. Die Verwaltung könne nicht immer springen, wenn jemand kommt, zumal die Vorstellungen sehr unterschiedlich seien. „Wir müssen einheitliche Standards entwickeln.“

Die Ausschussmitglieder waren sich einig darin, dass in puncto Schulwegsicherheit etwas getan werden muss. „Was morgens und mittags an der Karl-Lederer-Grundschule los ist, spottet jeder Beschreibung“, sagte beispielsweise Vize-Bürgermeister Hans Hopfner (SPD). Als Anwohner beobachte er täglich, wie Eltern ihre Kinder mit dem Auto ablieferten. Vera Kraus (Freie Wähler) bat darum, auch die Wege zwischen Schule und Hort zu betrachten.

sw