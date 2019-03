Mittelschule sucht den Superstar: Eine tolle Show

Vor 500 Mitschülern und Lehrern auf der Bühne stehen und sein Talent präsentieren. Dazu gehört viel Mut. Trotzdem haben sich bei der Show „Mittelschule sucht den Superstar“ in Geretsried 17 Mädchen und Buben getraut - mit Erfolg.

Geretsried – Nura ist ein echtes Bewegungstalent. Ganz alleine steht die Sechstklässlerin vor 500 Schülern und Lehrern auf der Bühne und tanzt. Sie wirft ihre langen schwarzen Haare nach hinten und wirbelt im Takt der Musik durch den Trockennebel. 48 von 60 möglichen Punkten bekommt sie von der Jury für ihre tolle Show.

So wie Nura haben sich 17 weitere Mädchen und Buben getraut, ihre ganz besondere Begabung bei der beliebten Veranstaltung „Die Mittelschule sucht den Superstar“ (MSDS) zu zeigen. Andere Schüler sangen alleine oder zu mehreren, tanzten Hip-Hop, imitierten Michael Jacksons „Moonwalk“ oder spielten ein Instrument. Drei Stunden lang verfolgten ihre Mitschüler aufmerksam die verschiedenen Darbietungen. Nach jeder gab es tosenden Applaus, der in die Bewertung einfloss. Das Klatschen und Jubeln wurde mit einem Dezibel-Messgerät erfasst.

+ Nura aus der sechsten Klasse beeindruckte mit ihrer Tanz-Performance und landete auf dem fünften Platz. © sh

Ziemlich professionell gehen Schulleiter Florian Kropius und sein Organisationsteam den jährlichen Wettbewerb mittlerweile an. In der Jury saßen heuer drei Experten: der Hip-Hopper Aaron Amoatey, Annika Strobel von der Band „Donikkl“ und Selina Schupp, Tanzlehrerin im Wolfratshauser Tanzzentrum Müller. Bei der Bewertung gingen sie nach einem Kriterienkatalog vor mit Aspekten wie Ausstrahlung und Präsenz, Gefühl für Rhythmus und Tonlage, Textsicherheit und Einfallsreichtum. Nura landete am Ende auf Platz fünf und nahm strahlend ihre Urkunde samt Gutschein entgegen. Platz vier belegten Denisa, Evelyn, Jennifer und Stella, ebenfalls mit einer Tanzvorführung. Laith kam auf Platz drei mit seiner witzigen Beatbox-Nummer, Sänger Leon auf Platz zwei und Hip-Hopperin Haddy auf Platz eins.

Auch spannend: Der neue Schulleiter der Geretsrieder Mittelschule singt nebenbei in einer Punkrock-Band

„Wir wollen mit der Talentshow einmal nur auf das schauen, was unsere Schüler können“, sagt Florian Kropius – und das sei eine Menge. Gerade in den sonst eher ruhigen Jugendlichen stecke oft großes Potenzial. Nach „MSDS“ würden sie von ihren Mitschülern ganz anders wahrgenommen, so der Rektor.

Lesen Sie auch:

Aus purer Neugier: Dieser Wolfratshauser (22) will „The Voice of Germany“ gewinnen

Außer den Nachwuchsstars auf der Bühne würdigte Kropius die Leistungen der verschiedenen Arbeitsgruppen (AG). Ohne die Technik-AG wären die Auftritte nicht möglich gewesen. Die Film-AG zeigte eine Eigenproduktion. Die Koch-AG sorgte für das leibliche Wohl aller. Die Schulband spielte in den Pausen, und die Kunst-AG machte mit einer Ausstellung auf sich aufmerksam. Außerdem gestaltet sie gerade die Aula neu.

Auf die Förderung außerschulischer Stärken setzt man in Geretsried stark. Rund ein Dutzend Arbeitsgruppen gebe es an der Mittelschule, sagt Kropius. Dadurch entstehe auch Gemeinschaft. Man merkt es beim Talent-Wettbewerb: Selbst wenn jemand mal beim Text hängt oder beim Tanzen stolpert, wird er nicht ausgebuht. „Das ist schon einmalig, dass sich 500 Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse drei Stunden lang so diszipliniert und fair verhalten“, findet Kropius.

tal





Auch interessant:

Waldram: Das war beim ersten Poetry Slam in St. Matthias alles geboten