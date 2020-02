„Neue Mitte“: Das sind die Pläne für den neuen Brunnen

Brunnen, Fontänen und „grüne Kissen“ soll es in der „Neuen Mitte“ geben. Architekt Klaus Kehrbaum stellt die Pläne vor.

Geretsried – Wasser und Pflanzen sollen das „Herzstück“ der neuen T-Zone, also des Bereichs Karl-Lederer-Platz mit Egerlandstraße, bilden. So formulierte es Architekt und Stadtplaner Klaus Kehrbaum jüngst in der Stadtratssitzung, in der es um Brunnen, Fontänen und „grüne Kissen“ für die gute Stube ging.

Sobald es die Temperaturen zulassen, wird direkt vor dem Rathaus ein Brunnen mit den steinernen „drei Grazien“ wiederaufgebaut. Von dem Brunnen aus wird sich ein Wasserlauf bis zum Café Waldmann ziehen. Ein lustiger Vorschlag Kehrbaums für diesen Abschnitt fand großen Anklang im Stadtrat. Sitzt der Zentrumsbesucher auf „Wackelsteinen“ entlang des Wasserlaufs und bewegt diese, löst er dadurch Überraschungs-Fontänen aus. „Es spritzt dann dreimal, fünfmal oder siebenmal ein Strahl aus dem Boden“, beschrieb Kehrbaum die Gaudi. Bürgermeister Michael Müller (CSU) fühlte sich gar an die berühmten Wasserspiele von Schloss Hellbrunn in Salzburg erinnert.

Spiel und Spaß könnten auch bei einem weiteren Brunnen an der Egerlandstraße, vor dem BGZ 2, im Vordergrund stehen. Kehrbaum präsentierte vier Möglichkeiten: einen viereckigen Brunnen zum Sitzen auf dem Rand, einen mit einem Baum in der Mitte, einen mit einer Skulptur und – sein Favorit –ein Becken mit Steinen darin, auf denen Kinder herumhüpfen können.

Das Foto zeigte eckige Steine, die wie Eisschollen aussehen. Stadträtin Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) wären runde lieber. Die Verletzungsgefahr sei bei ihnen geringer und sie würden optisch an große Isarkiesel erinnern, meinte sie. Karin Schmid (CSU) befürchtete, sie werde ihren Enkeln ständig hinterher springen müssen und dabei womöglich ausrutschen. Kehrbaum beruhigte, dass die Steinelemente dank einer speziellen Behandlung des Wassers nicht glitschig würden.

Pflege- und damit kostenintensiv sind Bürgermeister Michael Müller zufolge alle „Wasserspiele“, das merke die Stadt bei dem Brunnen am Neuen Platz. Eine Entscheidung über ein Brunnenmodell fiel noch nicht in der Sitzung. Die Stadt wird jedoch die notwendigen Leitungen unter der Egerlandstraße schon einmal legen.

Für Grün sollen dort nicht Bäume wie am Karl-Lederer-Platz, sondern Alternativen sorgen. Kehrbaum schlug mit Rasen bewachsene Inseln vor, auf denen man sitzen oder liegen kann, „grüne Kissen“ genannt. Alle Elemente sollten der Kommunikation dienen und für Kinder ein Ersatz für Spielgeräte sein, sagte Kehrbaum. Der frühere Wasserlauf vor dem Rathaus wie auch der Brunnen am Neuen Platz bewiesen und beweisen, dass diese Rechnung aufgeht. tal