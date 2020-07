Schock für Vereine: Training im neuen Hallenbad wird teuer

Die Stadt will Nutzungsgebühren fürs neue Hallenbad verlangen. Bisher mussten Geretsrieder Vereine nichts für ihre Trainingsstunden zahlen.

Geretsried – Gerüchte, denen zufolge die Stadt auch von ortsansässigen Vereinen Nutzungsgebühren für das neue Hallenbad erheben wird, sorgten im Frühjahr für Verunsicherung bei Geretsrieder Wasserrettungsorganisationen und Schwimmvereinen. Bislang mussten sie nichts für ihre Belegungszeiten bezahlen. Das könnte sich ändern, wie am Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) anklang.

Dort eröffnete Rathausmitarbeiter Werner Rampfel die Diskussion um die Nutzungsgebühren. Auf dem Tisch lag eine Berechnung der Unternehmensberatung Altenburg. Demnach wird der Betrieb des Hallenbads die Stadt 1,6 Millionen Euro pro Jahr kosten. Davon ausgehend müssten Vereine pro Stunde für die Nutzung des kompletten Bads 360 Euro oder zwischen 36 und 180 Euro für einzelne Bahnen beziehungsweise Becken zahlen.

Geretsrieder Vereinen will die Stadt einen Teil dieser Kosten über eine Sportförderung erstatten. Wie hoch die ausfallen soll, darüber waren sich die Mitglieder des Ausschusses nicht einig. Sportreferent Wolfgang Werner setzte sich für eine hundertprozentige Förderung ein. „In einer politischen Sternstunde haben wir vor sieben Jahren die Hallennutzungsgebühren abgeschafft, daran sollten wir uns halten“, argumentierte der SPD-Stadtrat. Im Gremium fand sein Vorstoß keine Unterstützung.

Die Ausschussmitglieder der Grünen- und Freie Wähler/FDP-Fraktion stimmten dafür, zunächst die komplette Summe zu übernehmen und Schritt für Schritt mehr Beteiligung von den Geretsrieder Vereinen zu verlangen. Peter Curtius hatte die gestufte Absenkung als Mittelweg vorgeschlagen, um „auf die Haushalte der Zukunft zu schauen, aber den Vereinen Zeit zu geben“, wie der Grünen-Stadtrat erklärte. Mit 6:5 Stimmen votierte der Jusskus schließlich knapp für das von der Firma Altenburg vorgeschlagene Modell, nach dem sich die Stadt zu 70 Prozent und die Vereine zu 30 Prozent an den Nutzungsgebühren beteiligt sein sollen.

„Heute ist noch nichts entschieden“, stellte Bürgermeister Michael Müller (CSU) aber klar. Das sei nur der Auftrag an die Verwaltung, eine Förderrichtlinie zu erarbeiten. „Wir müssen diese Diskussion ehrlich und offen führen“, so der Rathauschef.

Für eine solche Richtlinie hatte sich Gerhard Meinl (CSU) ausgesprochen. „Wir haben das Betriebskostendefizit jährlich im Haushalt“, machte er seinen Ausschusskollegen klar. Auch Hans Ketelhut (CSU) sagte: „Es ist wünschenswert, unsere Vereine so großzügig zu unterstützen, aber wir werden nicht weiter alle vollfinanzieren können.“ Die Beteiligung der Vereine an den Betreibskosten sei auch ein Steuerungselement, argumentierte Müller. „Wir müssen das Bad effizient und effektiv nutzen, sonst reichen die Kapazitäten nicht“, so der Bürgermeister mit Blick auf den Belegungsplan. Bekanntlich werden Schulen im Nordlandkreis und Vereine das interkommunale Hallenbad nutzen, die bislang im Geretsrieder oder Ascholdinger Hallenbad trainieren. Als Eröffnungstermin nannte Müller den 1. März 2021.

Nach der vorgeschlagenen Regelung und bisherigen Belegung müsste der Geretsrieder Ortsverband der DLRG 17 500 Euro im Jahr an Selbstbeteiligung aufbringen. Diese Zahl war bereits am Freitag zum Vorsitzenden Maiko Alpers durchgedrungen. Seine Reaktion: „Wir werden uns das Training so nicht mehr leisten können.“ Die DLRG leiste im Ehrenamt nicht nur Jugendarbeit sondern auch Wasserrettungsdienst, betonte Alpers. Er erinnerte im Gespräch mit unserer Zeitung besonders an ein Versprechen des Bürgermeisters vor der Wahl, mit ihm werde es keine Gebühren geben. Alpers: „Ich werde ungern angelogen.“

