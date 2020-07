„Neue Mitte“: Parkgebühren sollen Probleme lösen

In der „Neuen Mitte“ wird wild geparkt. Parkgebühren sollen das Problem lösen - trotz Corona und Baustelle?

Geretsried – In Geretsried war man es bislang gewohnt, überall kostenlos zu parken. Entsprechend hoch kochen die Gemüter, wenn es um die Einführung von Parkgebühren geht. Der Stadtrat führte in seiner Sitzung am Dienstag im Saal der Ratsstuben eine emotionale Diskussion über das Parkraumkonzept in der „Neuen Mitte“. Als auch nach über einer Stunde kein Ergebnis in Sicht war, forderte Hans Hopfner (SPD) einen „Sondergipfel Parken“.

Der neugestaltete Karl-Lederer-Platz ist nahezu fertig. „Wir wollen dort Aufenthaltsqualität schaffen und können jetzt schauen, wie die Autos rein- und rausfahren“, brachte Bürgermeister Michael Müller das Problem auf den Punkt. Oben werde geparkt wie im Wilden Westen und die Tiefgarage sei frei. Diesen Fehlsteuerungseffekt müsse man beheben. „Du brauchst nicht auf die Vernunft der Autofahrer hoffen“, so Müller.

Vergangenes Jahr hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss bereits für Parkgebühren ausgesprochen. Da es für die Tiefgarage ein Tarifsystem gibt und der Verkehr derzeit nicht über die Egerlandstraße fließen kann, da dort neue Wohn- und Geschäftshäuser gebaut werden, wollte man so verhindern, dass die Autofahrer in die Nebenstraßen drängen. Aufgrund dieses Beschlusses arbeitet die Verwaltung an einem Parkraumkonzept. „Wir brauchen eine Rückmeldung, ob wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärte Stadtbaurat Rainer Goldstein.

Das Konzept sieht vor, dass das Parken an der Egerlandstraße während der dortigen Bauzeit sowie auf der Böhmwiese kostenfrei bleibt. Für die zentrumsnahen Stellplätze an der Graslitzer Straße, am Martin-Luther- und am Herrmann-Löns-Weg soll eine Kurzzeitparkzone geschaffen werden, wofür Parkautomaten nötig wären. Für die 55 Stellflächen um das Rathaus sind Parkgebühren vorgesehen.

Bereits vor der Stadtratssitzung hatte der Einzelhändlerverein ProCit vor der Einführung von Parkgebühren zum jetztigen Zeitpunkt gewarnt. Geschäftsleute würden derzeit ohnehin durch die Großbaustelle und die Corona-Krise leiden. Das griff Volker Reeh (Geretsrieder Liste) auf. „Ja, wir brauchen eine Parkraumstruktur, aber jetzt ist das ein völlig falsches Zeichen für Geretsried“, sagte der Wirtschaftsreferent des Stadtrats.

Ähnlich sah dies Ewald Kailberth (CSU), der sich für das Konzept aussprach, aber für eine Umsetzung nicht vor 2021. Martina Raschke (Grüne) ergänzte, dass die Stadt dafür werben müsste, den Karl-Lederer-Platz als Freizeitstätte zu nutzen. Klar gegen einen Aufschub war Andreas Rottmüller. „Irgendwann müssen wir anfangen“, betonte der CSU-Stadtrat. Jetzt schon Gebühren für den Parkplatz am Rathaus zu verlangen, betrachtete auch Dominik Irmer (Freie Wähler) als Möglichkeit, die Bürger an das Thema zu gewöhnen. Ihm fehlten aber konkrete Abstimmungen mit der Krämmel-Unternehmensgruppe, die die Tiefgarage bewirtschaftet. Aktuell sind dort noch die ersten drei Stunden kostenlos.

Heiko Hawla (FW) kritisierte die Parkraumüberwachung als „zu lasch“. Patrik Kohlert (GL) sah in der Überwachung die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen. Das sei besser, als 35 000 Euro in die Anschaffung von Parkautomaten zu investieren. Eine klarere Beschilderung forderte Karin Schmid (CSU). Grundsätzlich sei sie aber gegen Parkgebühren.

„Wir haben hier einen Gordischen Knoten zu lösen“, sagte Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU) und mahnte an, dass die Parksituation Anwohnern das Leben schwer mache. „Den Gordischen Knoten bekommen wir wahrscheinlich weder heute noch bis Ende des Jahres zerschlagen“, fürchtete ihre Fraktionskollege Gerhard Meinl. Es existierten einfach zu viele Interessen. Wenn sich keine Mehrheit finde, müsse man Poller aufstellen, um den Platz zu schützen (siehe unten).

Bevor Dr. Detlev Ringer (Grüne) beantragen konnte, die Diskussion zu beenden, verteidigte der Rathauschef das Parkraumkonzept, ließ die Stadträte aber nicht abstimmen. „Bei kaum einem Redebeitrag war ein abwägender oder lösender Vorschlag dabei, irgendeinen Kompromiss werden wir treffen müssen“, kündigte Müller an. Abschließend sagte Hans Hopfner: „Wir haben eine super Tiefgarage, wer nicht herunterfährt, ist selbst schuld.“

Poller stoßen auf wenig Gegenliebe

Da sich der Stadtrat nicht auf ein Parkraumkonzept für die „Neue Mitte“ einigen konnte, schlug Stadtbaurat Rainer Goldstein in der Sitzung am Dienstag die Errichtung von Pollern auf dem Karl-Lederer-Platz vor. Rund 60 Betonwürfel in den Kreuzungsbereichen zu den Nebenstraßen des Zentrums sollen „den Autofahrer darauf hinweisen, dass da jetzt ein bisschen was anders ist“. Wie berichtet soll der umgestaltete Platz als verkehrsberuhigter Bereich zum Verweilen einladen. Derzeit werde dort allerdings übermäßig geparkt, so Goldstein.

Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) lehnte diesen Vorschlag ab, um „den Platz nicht mit Beton noch einfältiger zu machen“, wie er es ausdrückte. Ihm seien Blumentöpfe lieber. Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) schlug Sitzbänke statt der Poller vor. All das ziele in die völlig falsche Richtung, meinte Heiko Hawla (FW), von Beruf Fahrlehrer. „Shared Space war die Idee, Poller geben dem Autofahrer aber das Gefühl: Da ist meine Straße.“ Er finde die Vorstellung „gruselig“. Ewald Kailberth sah dagegen keine andere Möglichkeit. „Vor einem halben Jahr wäre ich auch dagegen gewesen, aber jetzt bin ich dafür, allein schon wegen der Sicherheit“, sagte er. CSU-Stadtrat.

Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) empfahl, dem Hinweis des Verkehrsexperten Hawla zu folgen. Der Stadtrat solle sich die Option auf Poller aber nicht durch einen Beschluss verbauen. Kohlert beantragte daher, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen. Sein Antrag wurde bei fünf Gegenstimmen angenommen.

