Geretsrieder Polizei schlichtet Streit in Asylbewerberunterkunft

Die Polizei war am Mittwoch in einer Asylbewerberunterkunft im Einsatz.

Pfanne flog durch die Luft

von Susanne Weiß schließen

Zu einem Tumult in der Asylbewerberunterkunft an der Jahnstraße ist die Polizei am Mittwoch gerufen worden. Zwei Nigerianerinnen stritten sich lautstark im Flur.