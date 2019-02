Sanierung des Eisstadions wird deutlich teurer - daher kommt die Kostensteigerung

Seit Montag ist das Heinz-Schneider-Eisstadion wegen anstehender Bauarbeiten geschlossen. Jetzt steht fest: Geretsried muss für die Sanierung deutlich mehr zahlen als ursprünglich geplant.

Geretsried – Die gute Nachricht für Wintersportler: Das Heinz-Schneider-Eisstadion wird saniert und überdacht. Für die Stadt bringt das aber auch eine schlechte Nachricht mit sich. Sie muss über eine Million Euro mehr ausgeben als bisher angenommen. Aktuell geht Daniel Hock vom Münchner Büro Kiessler Architekten von Kosten in Höhe von 7,6 Millionen Euro für das Projekt aus, wie er am Dienstag in einer Sondersitzung des Geretsrieder Stadtrats berichtete. Zuletzt war von 6,4 Millionen Euro die Rede gewesen.

Hinter der Kostensteigerung stecken im Wesentlichen die Rohbauarbeiten. Deren Vergabe machte der Verwaltung Probleme, berichtete Stadtarchitekt Christian Müller. In der ersten Vergaberunde im Dezember waren keine Angebote eingegangen. Die beiden, die in der Verlängerung abgegeben wurden, lagen über 90 Prozent über der Kostenberechnung. Der Stadtrat hob die Ausschreibung auf.

In der freihändigen Vergabe beauftragte das Gremium die Firma Krämmel aus Wolfratshausen. Ihr Angebot lag mit rund 981 000 Euro zwar auch noch 65 Prozent über der Kostenberechnung. Jedoch habe die Firma „letztlich auch viel Entgegenkommen gezeigt“, berichtete Müller. Darüber hinaus vergab der Stadtrat die Arbeiten für den Abbruch an die Firma Rizgar in München (184 000 Euro), für die neue Dachkonstruktion an die Wiesner-Hager Baugruppe in Österreich (1 760 000 Euro) und den Einbau der Lüftungsanlage an die Firma Prüfling aus Ottobrunn (792 000 Euro).

Dagegen stimmten die drei Mitglieder der Grünen-Fraktion. Ein Eisstadion sei in Zeiten des Klimawandels nicht sinnvoll, erklärte Sprecher Volker Witte, der außerdem die erst kürzlich bekannt gewordene Rodung von Bäumen für den Bau der Fundamente kritisierte. Auch Vera Kraus (Freie Wähler) schloss sich der Mehrheit nicht an.

Das Gros betonte, wie wichtig es sei, das Eisstadion in Teilen zu erneuern und eine Halle über der bestehenden Arena zu errichten, damit die Eissportler nicht mehr unter freiem Himmel spielen müssen. „Nach 13 Jahren ist das völlig richtig“, sagte Wolfgang Werner (SPD). Wolfgang Möckel (CSU) bezeichnete den Eissport als Aushängeschild der Sportstadt.

Bürgermeister Michael Müller (CSU) erinnerte in der Debatte an die Tatsache, dass die Baupreissteigerung derzeit alle Projekte und Kommunen gleichermaßen treffe. Lorenz Weidinger (FW) warnte seine Kollegen vor, dass das Projekt am Ende über acht Millionen Euro kosten könne und es möglicherweise schwer werden könnte, die Arbeiten für Heizung und Sanitär zu vergeben, was die Einhaltung des Bauzeitenplans behindern würde.

Der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Wie berichtet sollen die River Rats zum Start der neuen Saison im Oktober im umgebauten Stadion spielen können. Das letzte Heimspiel fand vergangenen Sonntag statt, damit ehrenamtliche Helfer das Stadion ausräumen können. Am 1. März sollen die Abbrucharbeiten beginnen. Aus diesem Grund sei die Vergabe der Gewerke Abbruch, Rohbau und Dachkonstruktion wichtig gewesen, betonte Daniel Hock. „Wir können den Plan nur einhalten, wenn sich die drei jetzt an einen Tisch setzten und wir es sofort angehen“, so der Diplom-Ingenieur.

Angesichts der Baumängel, die festgestellt worden waren, als das alte Dach im Jahr 2006 wegen Einsturzgefahr abgebrochen werden musste, mahnte Heidi Dodenhöft (FW) trotz des straffen Zeitplans zur Sorgfalt. „Ich bitte darum, sich jetzt nicht vom Zeitplan hetzen zu lassen, sondern des g’scheit zu machen.“

