Egerlandstraße: Sparkasse nimmt Neubau in Angriff

Der Ferienausschuss gibt grünes Licht für das nächste Großprojekt in der „Neuen Mitte“. Die Sparkasse baut neu an der Egerlandstraße.

Geretsried– Der Abriss des Sparkassengebäudes an der Egerlandstraße steht unmittelbar bevor. Nach dem Beschluss und der Unterschrift des Durchführungsvertrages fasste der Ferienausschuss des Stadtrates jüngst einen Satzungsbeschluss. Unsere Zeitung erkundigte sich bei Sparkasse-Vorstandsmitglied Christian Spindler über die nun anstehenden Maßnahmen.

Demnach hat sich an den bereits im Vorjahr veröffentlichten Plänen nichts geändert. „Im Eckbereich bekommt der Bau sieben Geschosse mit einer offene Arkade, auf der Seite Egerlandstraße Richtung Rewe-Markt werden es fünf“, bestätigte Spindler auf Nachfrage. Dort, wo bis vor Kurzem noch das Ladengeschäft entlang der Egerlandstraße untergebracht war, entsteht ein neues Ladenlokal.

„Insgesamt werden 27 Wohnungen errichtet, das heißt mit dem Neubau wird viel neuer Wohnraum geschaffen“, ergänzt Spindler. Dabei konnte die Sparkasse in Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsbeirat und der Stadt auch ihre Gestaltungsvorstellungen miteinfließen lassen. Die Sparkasse hat einen Stellplatzbedarf von 42 Plätzen: 27 davon für die Wohnungen, 15 für das Gewerbe. „21 davon werden wir selbst erstellen, für die restlichen sind wir noch in Abstimmung zum Nachweis in der Tiefgarage, die von der Baugenossenschaft errichtet wird“, berichtet Christian Spindler. Läuft alles nach Plan, rollen die Bagger noch im April an. „Das hängt auch davon ab, wie schnell der schon begonnene Handabbruch vorangeht“, so das Vorstandsmitglied weiter. Der Neubau kann dann wahrscheinlich ab dem Sommer 2020 in Angriff genommen werden.

Mit der Fertigstellung des Rohbaus wird Ende 2021 gerechnet, der Bezug soll Ende 2022 erfolgen. Gewissheit gibt es indes in Zeiten von Sonderregelungen und Ausgangsbeschränkungen nicht. „Welche Auswirkungen es eventuell aufgrund der Corona-Krise geben wird, kann wohl keiner voraussagen“, gibt Spindler zu bedenken. Im Ferienausschuss stimmte nur Professor Dr. Detlev Ringer (Bündnis 90/Die Grünen) gegen das Vorhaben.

ph