Kameradschaft im Takt: Spielmannszug Gelting bekommt den Kulturpreis 2019

Jetzt ist es raus: Die Stadt Geretsried zeichnet den Spielmannszug Gelting aus. Er bekommt den Kulturpreis 2019.

Geretsried – Er ist wichtiger Bestandteil des Vereinslebens, lebt bayerische Kultur und präsentiert die Stadt nach außen: Der Spielmannszug Gelting (SPMZ) ist Kulturpreisträger 2019. Das verkündeten Bürgermeister Michael Müller sowie Nadine Wickert und Anita Zwicknagl vom Kulturamt am Montag in einem Pressegespräch. Die Verleihung findet an diesem Donnerstag statt.

„Ich freue mich riesig, und auch der ganze Spielmannszug“, sagte Tambourmajor Johann Waldherr senior im Rathaus. Der 62-Jährige war Trommler und Pfeifer, bevor er den taktangebenden Stab, „Küs“ genannt, übernahm. „Das ist ein ehrenvoller Preis, den bekommt nicht jeder“, so Waldherr. Für ihn und den SPMZ sei die Auszeichnung der Stadt ein Ansporn für die Zukunft.

Der SPMZ werde für seine Gesamtleistung gewürdigt, erläuterte Müller. „Ihr vertretet Gelting und bayerische Tradition“, so der Rathauschef. Nach Kulturpreisträgern wie dem Geretsrieder Urgestein Werner Sebb, Volkstanzlehrerin Ingeborg Heinrichsen und Kunstvermittler Albrecht Widmann belobige die Stadt damit eine weitere Facette – und erstmals eine Gruppe. Der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport des Stadtrates habe den SPMZ im April aus fünf eingegangenen Vorschlägen gewählt.

Seit 1977 gibt es den SPMZ. Aktuell zählt der Verein 56 aktive und 42 passive Mitglieder. Ihm gehören nicht nur Geltinger an – unter anderem spielte beispielsweise Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner dort einst Querflöte. Auch altersmäßig ist der SPMZ bunt gemischt, das jüngste Mitglied ist sieben, das älteste 70 Jahre. Nachwuchssorgen gibt es derzeit glücklicherweise nicht, sagte Waldherr. „Wir haben sechs Trommler und vier Flöter in der Ausbildung.“ Allerdings müsse der Verein aktiv um neue Mitglieder werben.

Als einen absoluten Höhepunkt des SPMZ bezeichnete Johann Waldherr junior – der 41-Jährige ist Zweiter Vorsitzender und Trommler – die Reise nach Rom vor zwei Jahren. Zu Ehren der Patrona Bavariae zogen Trachtler durch das Hauptportal in den Petersdom – darunter eine Abordnung aus Gelting. Neben diesem außergewöhnlichen Ereignis hat der SPMZ viele traditionelle Termine. Jedes Jahr beteiligt er sich am Patronatstag der Gebirgsschützen Wolfratshausen, alle zwei Jahre ist er beim Wiesn-Einzug in München dabei, und auch beim Festzug zum Waldsommer marschieren die Geltinger mit. Geübt wird dafür jede Woche in der Turnhalle. Was die Waldherrs am SPMZ schätzen? „Die Musik, Kameradschaft, Geselligkeit und wenn ein Auftritt gelungen ist“, sind sich die beiden einig.

sw