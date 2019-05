Wie ein Bund-Länder-Programm Geretsrieder Bürger näher bringt

Stein hat sich vom „Retorten-Stadtteil“ zum Vorzeige-Sanierungsgebiet gemausert. Wie der Geretsrieder Stadtteil das geschafft hat? Bürger berichten.

Geretsried – Stein und Gelting hatten eine relativ ähnliche Bevölkerungszahl, als Rudi Mühlhans im Jahr 2000 als Streetworker in den Geretsrieder Stadtteil kam. „Damit hörten die Gemeinsamkeiten aber schon auf“, sagt der heutige Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit. 19 Jahre später sind der südlichste und nördlichste Teil der größten Stadt des Landkreises sicher immer noch sehr unterschiedlich. Doch Stein hat sich vom „Retorten-Stadtteil“ zum Vorzeige-Sanierungsgebiet gemausert.

In Geretsried gibt es drei Sanierungsgebiete. Stein, der Neue Platz und der Johannisplatz werden mithilfe des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ entwickelt. Auf die Projekte macht der bundesweite Tag der Städtebauförderung aufmerksam, der an diesem Samstag, 11. Mai, zum fünften Mal stattfindet. Geretsried beteiligt sich mit einer Radltour, die um 14 Uhr in Stein beginnt und nach Stopps am Neuen Platz und am Karl-Lederer-Platz um 17 Uhr am Johannisplatz endet. „Jeder ist eingeladen teilzunehmen“, sagt Mühlhans bei einem Pressegespräch im Steiner Quartierstreff. In jedem Sanierungsgebiet gibt es zudem ein Anwohnerfest (siehe Kasten).

In den vergangenen Jahren ist Stein „deutlich schöner und belebter geworden“, urteilte Georg Hodolitsch. Er ist einer von inzwischen vielen Bürgern, die sich für ihren Ortsteil engagieren. Hodolitsch, bekannt als Vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, zog 1979 aus Gartenberg in sein Haus nach Stein. Viele hätten die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das erlebte auch Marion Wagner, die als gebürtige Augsburgerin 2007 aus Ascholding nach Stein zog. „Was? In das Ghetto?“, musste sie sich anhören.

Das Vorurteil über Stein besteht teils noch immer – aber zu Unrecht, findet Wagner. Sie gehört seit knapp einem Jahr zu den fünf Mitgliedern des sogenannten Quartiersbeirats, der als Teil des Programms „Soziale Stadt“ gewählt wurde. „Stein hat einen dörflichen Charakter, wo jeder jeden kennt und jeder jeden grüßt“, schwärmt sie.

Seit August 2017 gibt es den Quartierstreff am Steiner Ring, in dem inzwischen unter anderem regelmäßig Yoga, Computerkurse, Spielenachmittage und Seniorentreffs angeboten werden. Diese Veranstaltungen nehmen vor allem die älteren Bürger sehr gut an. „Die Jugendlichen haben das Ein-Stein“, sagt Sandra Mader, die den Stadtteil in Vollzeit als Quartiersmanagerin betreut. Seit der Eröffnung habe sich sehr viel getan. „Anfangs mussten wir noch überlegen, welche Veranstaltungen wir machen könnten. Inzwischen bekommen wir so viele Themen von den Bürgern“, freut sich Mader.

Am Johannisplatz und am Neuen Platz hat die Städtebauförderung nicht die Eigendynamik entwickelt, die Stein bekommen hat, räumt Mühlhans ein. Das liege aber auch daran, dass das Quartiersmanagement am Neuen Platz nur mit fünf und am Johannisplatz mit 15 Wochenstunden angesetzt sei. Aber: „Die Veranstaltungen funktionieren“, berichtete der Geschäftsführer.

Doch auch in Stein geht die Arbeit nicht aus. Der Quartierstreff im ehemaligen Getränkemarkt hat sich zwar zum beliebten Treffpunkt entwickelt, ist aber nur eine Übergangslösung. „Eine Stunde kann man hier sitzen, dann wird es zu kalt“, urteilt Georg Hodolitsch. Auch das Thema Sanitäranlagen sei verbesserungswürdig, ergänzt Mühlhans. Wie berichtet gab es einen Architektenwettbewerb für ein Bürgerhaus in Stein, das auf Umsetzung wartet. Marion Wagner hofft, dass das Miteinander, das nun in Stein entstanden ist, „zur Normalität wird“.

Programm:

Den bundesweiten Tag der Städtebauförderung feiert Geretsried am Samstag, 11. Mai, mit einer Radtour und Anwohnerfesten. Das Programm:

Stein: Halt der Radltour um 14 Uhr mit Eröffnung des Tags der Städtebauförderung durch Bürgermeister Michael Müller, ab 14 Uhr Anwohnerfest mit Kaffee und Kuchen, Präsentation der Pläne fürs Bürgerhaus, Quartiersbeirat und -treff stellen sich vor, Insektenhotels werden am Kochelseeweg aufgebaut;

Neuer Platz: ab 14 Uhr Anwohnerfest am „Coffeeholic“, bis 20 Uhr „Spätaufsteher Flohmarkt“, Quartiersbeirat stellt sich vor, Schach und Boccia spielen, Halt der Radltour um 15 Uhr;

Karl-Lederer-Platz: Halt der Radltour um 16 Uhr mit Baustellenführung;

Johannisplatz: ab 15 Uhr Anwohnerfest mit Musik und internationalem Buffet, Quartiersbeirat stellt sich vor, Brettspiele und Boccia, Halt der Radltour um 16 Uhr.

