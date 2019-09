THW sucht bayerischen Sandsackmeister 

In der Sandsack-Challenge tritt das Geretsrieder THW am Wochenende an. Jeder darf mitmachen.

Geretsried – „Füllen. Werfen. Gewinnen.“ Das ist der Titel einer Challenge, und die hat es in sich. Worum es geht? Um Sandsäcke, genauer gesagt, um Sandsäcke des Technischen Hilfswerks (THW).

Ludwig Irmer, Gruppenführer in der Fachgruppe N (Notversorgung und Notinstandsetzung) beim THW in Geretsried muss lachen. „Diese Idee kam vom Landesverband und wird zeitgleich an 70 verschiedenen THW-Standorten in Bayern durchgeführt.“ Sechs verschiedene Stationen sind geplant, vom Sandsack befüllen und Gewicht schätzen, seinem Transport und einem Sandsackzielwerfen. Dass die Befüllung der Säcke nicht maschinell erfolgt, ist Ehrensache. „Wir setzen auf Handarbeit und Muskelkraft.“

Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Der Sieger mit den meisten Punkten kann sich über ein Tablet freuen, der Zweitplatzierte darf in die Therme nach Erding und der Dritte im Bunde kann einen Lautsprecher (Smart Speaker Sonos Play 5) mit nach Hause nehmen. Und natürlich informiert das THW seine Gäste am Challenge-Tag auch rund um seine Einsatzbereiche und technische Ausrüstung.

„Mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war ,Wie cool ist das denn? Und warum sind wir da nicht schon viel früher drauf gekommen?‘“, wundert sich Irmer. Die Herausforderung richtet sich an alle, „egal ob Kind oder Erwachsener“. Mit der Aktion soll auch spielerisch das Interesse an der Arbeit des THW geweckt werden.

Der Ortsverband Geretsried wurde 1972 in der Nachbarstadt Wolfratshausen gegründet und versteht sich als erster Ansprechpartner, wenn Polizei, Feuerwehren oder Rettungsdienst Unterstützung brauchen. Dazu gehört beispielsweise auch das Sichern von Deichen mit Sandsäcken bei Hochwasser. So wurden die Kräfte aus Geretsried alarmiert, als Hoch Axel im Mai für massive Niederschläge im Landkreis sorgte. Innerhalb von 24 Stunden richteten sie in Bad Tölz einen Sandsackfüllplatz ein und konnten so zusammen mit den Feuerwehren 7000 Sandsäcke für den Notfall parat halten.

Der Jugendgruppe des THW beitreten können bereits Zehnjährige und Erwachsene. „Wer sich mit 60 noch fit fühlt, ist ebenso willkommen“, sagt Irmer. Aufgaben gibt es in Hülle und Fülle: „Wenn einer gerne Rasen mäht – wir haben genug. Jeder kann sich auf seine Art einbringen.“

Das Geretsrieder THW mit seinen 40 Aktiven ist auch auf der Suche nach einem Koch. „Der wichtigste Mann oder die wichtigste Frau überhaupt“, betont Irmer. „Denn wer hat immer einen Kaffee oder einen Schokoriegel? Richtig, der Koch.“ sh

Info

Die Sandsack-Challenge findet am Samstag, 7. September, auf dem Gelände des THW an der Gustav-Adolf-Straße 22 in Geretsried statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.