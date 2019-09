Trägerverein, Stadt und Schulen freuen sich über drei neue FSJler

Drei neue FSJler sind seit Kurzem in Geretsried im Einsatz. Ihre Vorgänger wollen die dabei gesammelten Erfahrungen nicht missen.

Geretsried – Sie sind an den Schulen nicht mehr wegzudenken, wie Rektoren und Lehrer sagen. Die Rede ist von den jungen Frauen und Männern, die unter dem Dach des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten. Kürzlich wurden bei einem Pressegespräch die drei bisherigen FSJler verabschiedet und die drei neuen im Jugendzentrum Saftladen vorgestellt.

Zu dem Termin kamen Bürgermeister Michael Müller, die Rektorin der Isardamm-Grundschule, Monika Bauer, die stellvertretende Schulleiterin der Karl-Lederer-Grundschule, Barbara Süßmann, sowie – neu in der Runde -– Konrektorin Christine Venus-Michel von der Staatlichen Realschule. Erstmals wird dort eine FSJ-Kraft bei der Offenen Ganztagsbetreuung, in den fünften Klassen und beim Unterricht in den Lerninseln helfen. Der Staat hat laut Venus-Michel einen Zuschuss dafür gewährt. Der TVJA übernimmt 30 Prozent der Kosten. Die Stadt finanziert die beiden Stellen an ihren Grundschulen.

Vanessa Ongerth, Anna Lemke und Claudia Realy heißen die drei Mädchen, die von September 2019 bis August 2020 in den Schulen und bei Aktionen des Trägervereins Jugendarbeit mitarbeiten werden. Vanessa ist 17 Jahre alt, hat ihre Mittlere Reife an der Realschule gemacht und wird auch dort eingesetzt. „Wir haben heuer in den fünften Klassen besonders viele Schüler, die nicht oder nicht genug Deutsch sprechen. Da können wir jede Hilfe brauchen“, erklärte Konrektorin Venus-Michel.

Anna Lemke (16) ist die jüngste FSJlerin, die Geretsried je hatte. Sie hat ebenfalls die Mittlere Reife und will an der Karl-Lederer-Grundschule herausfinden, ob ihr ein Beruf mit Kindern Spaß machen könnte.

Claudia Realy stammt aus Madagaskar. Die sehr gut Deutsch sprechende 21-Jährige mit Abitur lebt erst seit einem Jahr in Geretsried. Sie hat als Au-pair-Mädchen Erfahrung im Umgang mit Kindern gesammelt und wird nun an der Isardamm-Grundschule assistieren. Danach möchte sie Soziale Arbeit studieren und anschließend Kindern im Süden Madagaskars helfen. „Es gibt dort nicht viele Angebote für junge Menschen. Das möchte ich ändern“, sagt sie.

Die drei scheidenden FSJ-Kräfte Anna Koschnick, Jakob Arendt und Laura Sigl können die einjährige Orientierungsphase nur empfehlen. Ihn habe die Zeit bestärkt, nun Soziale Arbeit in Benediktbeuern zu studieren, erzählte Arendt.

Laura Sigl, die von Konrektorin Barbara Süßmann als „Multitalent“ gelobt wurde, sagte, sie sei an den immer neuen Herausforderungen im FSJ gewachsen. Die Kinder hätten zum Beispiel ihre Grenzen bei ihr ausgetestet. Einen Kompromiss zwischen „netter Praktikantin und strenger Lehrerin“ zu finden, sei oft nicht leicht gewesen, meinte sie. Dennoch wolle sie nun Lehramt für Grundschule studieren statt, wie ursprünglich einmal angedacht, Chemielaborantin zu werden. Wie Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägervereins berichtete, arbeitet mittlerweile die erste FSJlerin in Geretsried als Lehrerin an der Karl-Lederer-Grundschule.

Bürgermeister Michael Müller verabschiedete das Trio mit den Worten: „Ihr habt das soziale Leben in unserer Stadt heller gemacht.“ Die Stadt wisse um die Bedeutung der FSJler. Deshalb gewähre sie die 10 000 Euro, die eine Stelle koste, gerne. Ein Freiwilligen-Dienst-Absolvent, der eine 39-Stunden-Woche, 25 Tage Seminare und sechs Wochen Urlaub hat, verdient im Monat 642 Euro in Geretsried. Rudi Mühlhans wies darauf hin, dass auch ab September 2020 wieder junge Menschen für den Job gesucht werden. tal