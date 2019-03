Ohne Kostüm wäre die fünfte Jahreszeit nur halb so schön. Beim Faschingstreiben feierten Giraffen mit Vampiren. Bei den Urzeln ist die Verkleidung keine Frage.

Geretsried – Ob Panzerknacker oder Merlin, Michael Müller schlüpft jedes Jahr in ein neues Kostüm. Am Faschingsdienstag verkleidete sich der Bürgermeister als Comicfigur Popeye. „Nur eine Pfeife habe ich leider nicht mehr bekommen“, sagte er und pustete ersatzweise in eine weiß-blaue Tröte. Für Fasching gibt sich Müller jedes Jahr Mühe. „Es soll ja nicht nullachtfünfzehn sein.“

Diesmal also als Popeye empfing der Bürgermeister nachmittags 54 Urzeln, die traditionell lautstark böse Geister aus dem Rathaus vertrieben. Die Siebenbürger Sachsen halten den Agnethler Brauch in Ehren – vom Urzelkrautessen bis zum Radaumachen.

Die Kostümfrage stellt sich für die Geretsrieder nicht. Ein Urzel trägt schwarze Zotteln und eine Maske. Nicht fehlen dürfen die Schelle am Hinterteil, eine Quetsche, in der Krapfen stecken, eine Peitsche und weiße Handschuhe. „Etwa 90 Prozent haben ein eigenes Kostüm daheim und machen sich regelmäßig ein neues“, erklärte Zunftmeister Peter Wagner.

Das Rathaus war für die Urzeln eine von acht Stationen. Mit der Stadtkapelle Wolfratshausen sorgten sie im Sitzungssaal für Stimmung. „Man könnte sagen, die Wolfratshauser blasen uns den Marsch“, scherzte Müller. So sei es aber nicht. „Es spielen ja auch Geretsrieder mit. Wir stoßen ins gleiche Horn.“

Begleitet von Peitschenschnalzern zog die Gruppe in den Innenhof, wo munter gefeiert wurde. Besonders viele Blicke auf sich zogen acht Giraffen. „Wir sind eine Zumbagruppe und haben geschaut, als was man in der kalten Jahreszeit gehen kann“, erklärte Claudia Totzauer. Schnell fiel die Wahl auf die gemusterten Capes. Auch Tina Uchtdorf und Didi Heneges setzten auf ein gemeinsames Kostüm. „Wir verkleiden uns jedes Jahr zusammen“, erklärten die beiden Vampire und waren sich einig, dass Fasching im Kostüm einfach mehr Spaß macht.

sw