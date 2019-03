Löwe, Zauberer, Prinzessin: Was das Faschingskostüm über uns aussagt

Zum Fasching als Löwe oder als Prinzessin? Kostüme haben einen Grund. Was sie aussagen und warum etwas davon bleiben sollte, erklärt Dr. Manfred Waltl im Gastkommentar.

+ DR. MANFRED WALTLKatholischer Pastoralreferent in Geretsried Geretsried - „Vor zwei Wochen war wieder Kindergottesdienst in unserer Kirche. Anne, die mit mir diese Gottesdienste leitet, hatte eine Kiste voller Faschingskostüme mitgebracht, und die Kinder durften sich davon welche aussuchen und anziehen. Es war schön, danach als Löwe, Tiger, Prinzessin oder Meerjungfrau verkleidet in einer bunten Reihe singend durch die Kirche zu ziehen.

Die Kinder hatten Gründe für ihre Wahl. Die kleinen Löwen wollten stark und die Prinzessinnen – natürlich – vor allem schön sein. Ob die Verkleidung auch ein wenig „abfärben“ könnte? Dass das Löwenkostüm uns mutiger macht, das Prinzessinnenkleid schöner oder das Superheldenkostüm uns stärkt im Kampf für das Gute? Dass der Hexenhut oder die Teufelshörnchen uns davor bewahren, allzu brav und angepasst zu sein und uns helfen, auch einmal Grenzen auszutesten und zu hinterfragen?

Viele sagen: Am Aschermittwoch ist alles vorbei! Ich hoffe, das stimmt so nicht ganz. Vielleicht tragen die Tage des Faschings ja auch ein wenig zur eigenen Verwandlung bei, zum Verlassen allzu eingefahrener Bahnen, Gewohnheiten und Selbstbilder.

Vielleicht bleibt ja doch etwas vom Mut des Löwen, vom Glauben an die eigene äußere und innere Schönheit der Prinzessin oder vom Kämpfer für das Licht im Supermannkostüm. Sogar das kleine Teufelchen mag bisweilen helfen, Konventionen aufzusprengen und der eigenen rebellischen Seite mehr Raum zu verschaffen.

Verwandlung hat eine gute Tradition in der Kirche. Nicht nur Brot und Wein wandeln sich in Leib und Blut Jesu Christi, auch jeder einzelne soll sich durch Gottes Wort und das Wirken des Geistes verwandeln lassen „in Menschen, an denen Gott seine Freude hat“, wie es in einem Kinderhochgebet heißt. Genießen Sie die letzten Tage des Faschings und lassen Sie im spielerischen Ausprobieren neue Kräfte und neue Freude in sich wachsen.

Gehen Sie nicht auf in den Sorgen dieser Welt, sondern suchen Sie das Reich Gottes dort, wo Freude herrscht, wo Kinder spielen, wo Menschen die Kraft der Fantasie dazu nutzen, neue und gute Seiten an sich zu entdecken und auszuprobieren: Und das nicht nur beim Faschingstreiben, sondern auch im „richtigen“ Leben!“

VON DR. MANFRED WALTL

Katholischer Pastoralreferent in Geretsried

Lesen Sie auch den letzten Beitrag dieser Reihe: „Weiße Rose“: Was nur Wenige über Sophie Scholl wissen