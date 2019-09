Zum 25. Geburtstag Gottes Segen fürs Tierheim

Das Geltinger Tierheim besteht seit 25 Jahren. Zum Geburtstag gab es ein großes Fest - und Dank an alle Helfer und die Stadt

Gelting – Als Josefa Burger aus Achmühle 1991 verstarb, vermachte sie ihr gesamtes Vermögen dem Tierschutzverein Wolfratshausen-Geretsried. Dies ermöglichte den Bau des Tierheims an der Leitenstraße 67 in Gelting, das 1994 unter ihrem Namen eröffnet wurde.

25 Jahre später eröffnete Diakon Michael Baindl mit einer christlichen Andacht die Jubiläumsfeierlichkeiten, die mit einem Tag der offenen Tür einhergingen. Der Geistliche hat einen besonderen Bezug zu der Einrichtung: „Ich habe selbst zwei Katzen aus dem Tierheim aufgenommen: Eine lebt noch und erfreut sich bester Gesundheit“, erzählte Baindl. Begleitet von den Harfenklängen des Ickingers Hans Dondl, dankte er allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern, ohne die das Tierheim nicht betrieben werden könne. So sorgt beispielsweise Manuela Ravara Tag und Nacht für die Tiere, Dr. Gunhild Muntau-Leitner kümmert sich um die ärztliche Versorgung.

Nachdem Baindl vor rund 60 Festgästen – unter ihnen die Bürgermeister Michael Müller (Geretsried), Moritz Sappl (Eurasburg), Hubert Oberhauser (Egling) und der Wolfratshauser Vize-Rathauschef Fritz Schnaller – den kirchlichen Segen für das Heim und seine Tiere gespendet hatte, ergriff Dr. Manfred Fleischer das Wort. Der Vorsitzende des seit 65 Jahren bestehenden Tierschutzvereins dankte nicht nur den vielen Helfern im Tierheim, sondern auch dem Architekten Wolfgang Adldinger und dem ehemaligen Geretsrieder Bürgermeister Gerhard Hasreiter. „Er hat für den Durchbruch bei der Standortsuche gesorgt“, würdigte Fleischer die Verdienste Hasreiters. Die Stadt Geretsried hatte dem Tierschutzverein seinerzeit das Grundstück auf Erbpacht zur Verfügung gestellt. Die leicht abgelegene Lage im Gewerbegebiet ist kein Zufall, gibt es doch die Auflage, dass Tierheime nicht in der Nähe von Wohngebieten errichtet werden dürfen.

Fast zeitgleich mit dem Wiesn-Anstich in München kam es dann in der Garage auf dem Tierheimgelände zu einem ähnlichen Schauspiel. Musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Wolfratshausen ließen sich die Besucher Weißwürste, Grillfleisch, Salate, Kuchen und Getränke schmecken. Zwischendurch waren geführte Rundgänge durchs Tierheim möglich. Kinder konnten sich schminken lassen oder ebenso wie die Erwachsenen an einer Tombola teilnehmen. Fleischer richtete abschließend noch einen Appell an die Gäste: „Bleibt den Tieren verbunden: Sie brauchen die Unterstützung der Menschen.“ ph