Geretsried begrüßt 42 französische Gäste

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Herzlich willkommen: Vor dem Geretsrieder Rathaus wurde ein Erinnerungsfoto gemacht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

38 Schüler aus der französischen Partnerstadt Chamalières sind derzeit in Geretsried zu Gast. Organisiert hat den Austausch das Gymnasium.

Geretsried - „Bienvenue à Geretsried“, willkommen in Geretsried, heißt es für 38 Schülerinnen und Schüler des College „Teilhard de Chardin“ in der französischen Partnerstadt Chamalières. Zusammen mit vier Lehrkräften besuchen sie ihre Freunde im bayerischen Oberland. Daniela Prando, Fachbetreuerin für Französisch am Gymnasium Geretsried, hat den Schüleraustausch organisiert.

„Wir begannen damit bereits in den vergangenen Sommerferien“, berichtet sie von den Vorbereitungen. Schließlich wusste man damals nicht, wie die Bestimmungen bezüglich Corona aussehen würden. Was ist möglich, was nicht? „Wichtig war auch, dass im Falle eines Falles für die Schüler keine Stornogebühren anfallen durften“, sagt Prando. „Das war eine Grundvoraussetzung.“

Unterstützung durch Partnerschaftsverein

Hier sprang der Partnerschaftsverein Geretsried-Chamalières ein. „Sie hätten im Stornierungsfall die Gebühren übernommen.“ Glücklicherweise war das nicht nötig, und so konnten sich die Schüler aus der 900 Kilometer entfernten Partnerstadt in der Auvergne am vergangenen Freitag auf den Weg machen. „Um 6 Uhr morgens ging es los“, berichteten sie, „Ankunft in Geretsried war gegen 21 Uhr.“ Alle sind privat untergebracht.

Bis zum Freitag wartet auf die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm. Geplant ist unter anderem ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau. „Wir wären auch gerne in die Partnachklamm gefahren“, so Prando, „aber das ging wegen des Erdrutsches nicht.“ Am Donnerstag werden die Besucher am Unterricht im Gymnasium teilnehmen. Am Nachmittag findet zum Abschied ein Picknick statt, ehe es für die Gäste am Freitag wieder „Au revoir“ heißt.

sh

Einen täglichen Überblick über alle wichtigen Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis bietet unser Live-Ticker.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.