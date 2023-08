Bei den Grünen schon ausgetreten - jetzt kehrt Ex-Bürgermeister-Kandidatin dem Stadtrat den Rücken

Von: Carl-Christian Eick

Martina Raschke (li.), bei der Kommunalwahl 2020 Bürgermeisterkandidatin der Geretsrieder Grünen (hier bei einem Wahlkampftermin im Dezember 2019), kehrt dem Stadtrat aus beruflichen Gründen den Rücken. © Archiv

Schon Anfang 2021 gab Martina Raschke ihr Parteibuch zurück, jetzt legt die ehemalige Bürgermeisterkandidatin der Geretsrieder Grünen ihr Stadtratsmandat nieder. Fraktionschef Peter Curtius ist „überrascht“.

Geretsried – Martina Raschke, bei der Kommunalwahl 2020 Bürgermeisterkandidatin der Grünen, wird ihr Stadtratsmandat niederlegen. In der nächsten Sitzung des Gremiums im September muss dem Antrag noch formal zugestimmt werden. Grünen-Fraktionssprecher Peter Curtius hat der Rücktritt seiner ehemaligen Parteifreundin nach eigenen Angaben „überrascht“. Raschke informierte Curtius per E-Mail über ihre Entscheidung, die sie mit „beruflichen Gründen“ erklärt.

Die gelernte Industriekauffrau, die als Trainerin, Beraterin und Mediatorin arbeitet, war im November 2019 den Grünen beigetreten und strebte 2020 das Bürgermeisteramt in Geretsried an. Mit 18 Prozent der Stimmen fuhr sie hinter dem wiedergewählten Amtsinhaber Michael Müller (CSU) das zweitbeste Ergebnis ein. Zunächst übernahm Raschke den Posten der Sprecherin der Grünen-Fraktion im Stadtrat, überraschend wurde sie im Januar 2021 von Peter Curtius abgelöst. Nach internen Unstimmigkeiten über die Arbeitsweise kam es zu einer nicht öffentlichen Kampfabstimmung. Die Entscheidung sei „basisdemokratisch“ erfolgt, sagte Curtius im Anschluss gegenüber unserer Zeitung. Raschke selbst stellte fest: „Die neue Fraktionsspitze plant eine Neuausrichtung der Fraktionspolitik ohne Rücksicht auf die im kommunalen Wahlkampf vertretenen Positionen.“ Das Tischtuch war zerschnitten.

Unterschiedliche Ansichten über die „strategische Ausrichtung“

Nur kurze Zeit später gab sie ihr Parteibuch zurück. Ihre „strategische Ausrichtung“ unterscheide sich signifikant von der der neuen Fraktionsspitze. Sie selbst wolle aus der Opposition heraus für ihre Themen kämpfen – die andere Seite setze auf die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen. „Ich sehe meine Heimat nicht in der Partei“, konstatierte Raschke. Sie betonte jedoch, dass sie als künftig parteiloses Stadtratsmitglied die grüne Politik weiterhin vertreten werde und die Versprechen erfüllen wolle, die sie den Wählern gegeben habe. Die damalige Kreissprecherin der Grünen, seit wenigen Tagen Sprecherin des Ickinger Ortsverbands, Jovana von Beckerath, bezeichnete den Austritt Raschkes bei den Grünen als „Maximalschaden“.

Fraktionssprecher Curtius betont: „Haben gut zusammengearbeitet“

„Dank eines erfolgreichen Wahlkampfs als Bürgermeisterkandidatin konnte die Fraktion mit fünf Sitzen in den Geretsrieder Stadtrat einziehen“, zieht der Grünen-Fraktionssprecher Curtius in einer Pressemitteilung kurz und knapp Bilanz. Dass es in der Vergangenheit „die eine oder andere Geschichte gab, ist ja kein Geheimnis“, so Curtius im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber das ist Schnee von gestern, wir haben gut zusammengearbeitet.“ In seiner Pressemitteilung schreibt er: „Ich bedanke mich im Namen der Fraktion und des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen für die geleistete Arbeit“, er wünsche Raschke „das Beste für die Zukunft“.

Nachrückerin ist die Fotografin Stephanie Kern aus Geretsried-Gelting

Dass sie ihr Stadtratsmandat im nächsten Monat niederlegen wird, hat Raschke auch Rathauschef Müller schriftlich mitgeteilt. Nachrückerin ist laut Ergebnis der jüngsten Kommunalwahl Stephanie Kern, berichtet der Pressesprecher der Stadt, Thomas Loibl, auf Nachfrage. Die Fotografin, die im Stadtteil Gelting wohnt, konnte im März vor drei Jahren 2811 Stimmen auf sich vereinen. (cce)

