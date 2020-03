Geretsried bekommt einen neuen Pizzaservice

Dort wo früher ein Teeladen war, soll ein neuer Pizzaservice einziehen. Der Bauausschus stimmt der Nutzungsänderung zu.

Geretsried – Dort, wo einst Renate Siebert verschiedene Teesorten anbot, sollen bald italienische Pizzas zubereitet werden. Der Bauausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer Nutzungsänderung für das derzeit leerstehende Ladengeschäft am Karl-Lederer-Platz 7 zu. „Der temporäre Einzug des Pizzaservices ist im Rahmen des Bebauungsplans möglich“, erklärte Stadtbaurat Rainer Goldstein.





Lesenswert: Industrieausstellung im Geretsrieder Kunstbunker geplant

Wie lange der Schnellimbiss bestehen bleiben soll, steht noch nicht fest. Genau daran störte sich Hans Hopfner (SPD), der in dem Gremium als einziger seine Zustimmung verweigerte. „Wenn der Karl-Lederer-Platz bis Mitte des Jahres fertiggestellt sein wird, finde ich einen Pizzaservice in dieser Premiumlage nicht gut“, ergänzt der Vize-Bürgermeister auf Nachfrage. Zumal sich mit dem Sandwich-Anbieter „Subway“ bereits ein Fast-Food-Restaurant in unmittelbarer Nachbarschaft befinde. Rainer Adamek vom Geretsrieder Architekturbüro Adamek & Hölzl bestätigt gegenüber unserer Zeitung, dass die Unternehmensgruppe KLP Projekt UG an ihren Plänen festhält, den Altbau abzureißen und dort einen fünfgeschossigen Neubau zu errichten. „Wann wir anfangen können, hängt von der Stadt ab“, erklärt Adamek.

ph

