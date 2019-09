Berliner Urlauber konsumiert Drogen und ruft die Polizei

Erst konsumierte er in der Ferienwohnung Drogen. Dann ging es ihm so schlecht, dass der Mann die Polizei rief. Die Beamten fanden nicht nur Betäubungsmittel.

Geretsried - Die Polizei rückte am frühen Donnerstagmorgen nach Gelting aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es dem Mann, der die Beamten gerufen hatte, schlecht ging. Das wiederum rührte laut Pressebericht von einem vorangegangenem Drogenkonsum her. Es wurde der Rettungsdienst verständigt, der den Touristen aus Berlin zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Ferienwohnung und des Fahrzeugs fand die Streifenbesatzung weitere Betäubungsmittel und eine CO2-Waffe. Gegen den Mann sowie seine zwei Freunde, ein Mann und eine Frau im gleichen Alter, wurde ein Strafverfahren wegen verschiedener Delikte aus dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.

nej

