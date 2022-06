Regenbogenflagge am Rathaus für ein buntes Miteinander

Von: Susanne Weiß

Der Regenbogen soll heuer wieder das Geretsrieder Rathaus schmücken. © sh/Archiv

Der Stadtrat befürwortet den Antrag des Jugendrats. Am Rathaus und an Schulen sollen Regenbogenflaggen als Symbol der Toleranz und des Friedens wehen.

Geretsried – Dass mit Dr. Detlev Ringer jemand aus der eigenen Fraktion gegen den Antrag von Mitunterzeichner Peter Curtius gestimmt hatte, sorgte vergangenes Jahr für Zwist bei den Grünen. Jetzt herrscht in dieser Frage „Pace“. Es wird auch heuer eine Regenbogenflagge während der Pride Week wehen. Aber nicht nur als Symbol der Toleranz, sondern diesmal auch des Friedens.

Zuletzt hatten wie berichtet Felix Leipold (Freie Wähler) und Peter Curtius angestoßen, sich an der Pride Week in München zu beteiligen, um ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu setzen. Daraufhin wurde am Rathaus in Geretsried eine Regenbogenflagge gehisst und der Jugendrat bemalte Gehwege mit den entsprechenden Farben.

Geretsried soll mit Regenbogenflagge Weltoffenheit signalisieren

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats war es nun der Jugendrat, der den Antrag stellte, Rathaus und städtische Schulen mit den symbolträchtigen Fahnen auszustatten. Menschen, die sich nicht mit den herkömmlichen Geschlechtern und Sexualität identifizieren können, sprich die LGBTQIA+-Community, würden strukturell benachteiligt, argumentierte Jugendrat Mathis Tomsu. Mit der Flagge signalisiere die Stadt Weltoffenheit und fördere ein buntes Miteinander.

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“, zitierte Tomsu den zweiten Artikel des Grundgesetzes. Das soll von 2. bis 17. Juli die Regenbogenflagge verdeutlichen. Heuer findet die Pride Week zwei Wochen lang statt, da sie in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nur in einer Mischform durchgeführt werden konnte, erläuterte Tomsu.

Mathis Tomsu, Jugendrat © Archiv

Letzte Regenbogenflagge wurde nach Europameisterschaft geklaut

Bürgermeister Michael Müller schränkte ein, dass die Schulen nur mit deren Einverständnis beflaggt werden dürften. „Wir können das fürs Rathaus beschließen.“ In diesem Fall müsse die Verwaltung ein neues Exemplar beschaffen. „Die letzte wurde nach der Europameisterschaft geklaut“, berichtete der Rathauschef.

Anders als vergangenes Jahr unterstützte Dr. Detlev Ringer die Initiative nun – wenn der Antrag ergänzt werde. Als vergangenes Jahr mit Leipold und Curtius die beiden jüngsten Stadträte für die Aktion warben, stimmte er dagegen. „Ich habe ein Alter erreicht, in dem ich nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen muss“, hatte er damals erklärt. Curtius kritisierte im Nachgang die mangelnde Unterstützung in der Fraktion.

„Die Beflaggung soll eine Mahnung für Frieden und Toleranz sein“

Vor einigen Monaten habe er sich mit Leipold und Curtius getroffen, erzählte Ringer nun in der Sitzung. „Ich habe ihnen eine Regenbogenfahne geschenkt“, so der Grünen-Stadtrat. Und zwar habe diese die Aufschrift „Pace“ getragen, das italienische Wort für Frieden. Dieser Aufruf sei viel älter. Er regte daher an, den Beschluss zu ergänzen: „Die Beflaggung soll eine Mahnung für Frieden und Toleranz sein.“ Das begrüßte Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste), und der Stadtrat folgte.

Auch Patrik Kohlerts (Geretsrieder Liste) Vorstoß, die Flagge nicht nur heuer aufzuhängen, fand eine Mehrheit. Eine begleitende Info-Veranstaltung wäre ebenfalls wieder wünschenswert, betonte Andreas Rottmüller (CSU). „Die Schulen haben die Aktion vergangenes Jahr begleitet. Das lief tadellos“, sagte Heidi Dodenhöft (Freie Wähler). Die Beflaggung wurde bei einer Gegenstimme (Christos Saridis, CSU) beschlossen.

„Die Flaggen werden demnächst über die Stadtjugendpflege beschafft“, teilt Leipold im Nachgang mit. Zwischenzeitig hätten neben den beiden Grundschulen auch die Mittelschule, das Gymnasium und die Waldorfschule angekündigt, sich an der Pride Week zu beteiligen. sw

Regenbogen als Symbol Die Regenbogenfahne ist seit den 1970er Jahren ein internationales Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung. Entworfen hat sie der amerikanische Künstler Gilbert Baker für den Gay Freedom Day 1978. Die Farbe Pink steht für Sexualität, Rot für Leben, Orange für Gesundheit, Gelb für Sonnenlicht, Grün für Natur, Türkis für Kunst, Blau für Harmonie sowie Violett für Geist. Der Regenbogen wurde seither in verschiedenen Ausführungen in diesem Kontext verwendet. Etwas länger ist der Regenbogen ein Zeichen der internationalen Friedensbewegung. 1961 hat ihn der Aktivist Aldo Capitini mit dem Schriftzug „Pace“, Italienisch für „Frieden“, versehen und bei einem Friedensmarsch versehen. Seither ist sie auf der ganzen Welt auf Demonstrationen gegen Krieg und Gewalt zu sehen. Die Farben haben eine andere Reihenfolge: Violett–Blau-Hellblau-Grün-Gelb-Orange-Rot.

