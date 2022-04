Das war der Grund für die Razzia in der Corona-Teststation am Karl-Lederer-Platz

Von: Volker Ufertinger

Geschlossen ist mittlerweile die Teststation auf dem Karl-Lederer-Platz. Dass sie demnächst wieder öffnet, ist kaum vorstellbar. © Hermsdorf-Hiss

In einer konzertierten Aktion rückte die Polizei kürzlich in verschiedene Corona-Teststationen ein - darunter in Geretsried. Es besteht der dringende Verdacht auf Betrug.

Geretsried – Am Mittwoch vor Ostern rückte die Polizei zu einem Einsatz auf dem Karl-Lederer-Platz aus. Ziel des Einsatzes war das dortige Corona-Testzentrum. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Jetzt bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg: Die Station in Geretsried war eines von mehreren Objekten, bei denen polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug durchgeführt wurden.

Mehr Tests abgerechnet als durchgeführt?

In Geretsried wurde außerdem ein Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg vom 11. April wegen Betrugs und versuchten Betrugs vollzogen. Einer von zwei Beschuldigten befindet sich wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Wie Oberstaatsanwalt Matthias Held erläutert, sollen die Beschuldigten nach Eröffnung der Teststation im Januar 2022 „deutlich mehr Tests abgerechnet als durchgeführt haben“. Auf diese Weise erhielten sie von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) zu Unrecht 69 000 Euro. „Im Rahmen der Durchsuchung wurden zahlreiche – auch digitale – Dokumente sichergestellt. Diese werden derzeit gesichtet und ausgewertet“, so Held. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“

Die bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg angesiedelte „Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen“ (ZKG) ist mit dem Fall betraut, weil sie bayernweit agiert. Die Behörde führt das gesamte Ermittlungs- und Strafverfahren. Die Arbeit der Ermittler dient dem Ziel, die finanziellen Grundlagen des Gesundheitssystems nachhaltig zu sichern. In Deutschland entstand 2020 durch Betrug und Korruption im Gesundheitssektor ein Schaden von geschätzt 26 Milliarden Euro.

