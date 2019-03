Betrunkene randaliert im Taxi

Weil ihr der Fahrpreis von Bad Tölz nach Geretsried zu hoch war, griff eine 34-jährige Frau aus Oberhaching einen Taxifahrer aus Waakirchen an.

Geretsried - Die stark alkoholisierte Frau war vor einem Lokal in Bad Tölz in das Taxi des Geschädigten gestiegen und wollte ins knapp 20 Kilometer entfernte Geretsried gebracht werden. Auf dem Weg zur Zieladresse wurde die Oberhachingerin jedoch wegen des ihrer Meinung nach zu hohen Fahrpreises gegenüber dem Taxifahrer äußerst aggressiv. Sie fing an, im Fahrzeug zu randalieren und beschädigte unter anderem die Brille des Chauffeurs. Außerdem kam es noch während der Fahrt zu Handgreiflichkeiten, bei denen der Fahrer verletzt wurde, teilt die Polizei mit. Wegen des Verdachts mehrerer Straftaten – unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr – wurde bei der Täterin eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Alkoholtest hatte zuvor eine Alkoholisierung von fast zwei Promille bei der 34-Jährigen ergeben.

nej