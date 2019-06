Renitenter Sohn (33) kann Hände nicht vom Alkohol lassen - Und sucht dann Eltern heim - Polizeieinsatz

Wieder einmal hatte der Filius (33) reichlich getrunken und wollte zuhause rein. Das missfiel den Eltern des Geretsrieders. Sie riefen die Polizei um Hilfe.

Update, 27. Juni: Am Mittwoch verständigte ein älteres Ehepaar aus dem Königsberger Weg die hiesige Polizei und bat um Beistand. Die Eltern und ihr betrunkener, 33 Jahre alter Sohn waren wieder einmal in Streit geraten.

Gegen 21.30 Uhr stand der mittlerweile 33-jährige, arbeitssuchende Filius vor der Wohnung der Eltern und begehrte Einlass. Weil er wieder einmal erheblich alkoholisiert war, verweigerten ihm Mutter und Vater den Zutritt. „Der Sohn bewohnt trotz seines erwachsenen Alters noch ein Zimmer in der elterlichen Wohnung, kann jedoch offensichtlich nicht die Hände vom Alkohol lassen“, schreibt Polizeioberkommissar Christopher Seebauer.

Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Eltern und Sohn. Als Resonanz fing der 33-Jährige vor der Wohnungstür zum Randalieren an. Damit nicht genug: Der renitente Mann entfernte auch noch alle Stromsicherungen für das Mehrparteienhaus, bevor er sich aus dem Staub machte. Vor Ort beruhigte die Streifenbesatzung nicht nur die aufgebrachten Eltern und Anwohner, heißt es im Pressebericht. Die Beamten sorgten auch wieder für Licht und Strom im ganzen Haus, indem sie die Sicherungen im Sicherungskasten montierten.

Ursprünglicher Artikel vom 5. Juni:

Geretsried - Das Geretsrieder Ehepaar rief die Polizei am Dienstagnachmittag an und bat um Hilfe. Denn ihr betrunkener Sohn stand vor der Tür und begehrte Einlass. Die Beamten rückten aus und stellten vor Ort fest, das das ältere Ehepaar seinen mittlerweile 33 Jahre alten Zögling immer noch in der Dreizimmerwohnung beherbergte. Dieser hatte sich im Laufe des Tages mit diversen alkoholischen Getränken erheblich betrunken, und das führte zu Streitigkeiten mit den Eltern. Um diese zu umgehen, verwehrten die Eltern dem Sohn den Zutritt.

Die Beamten hatten - wieder einmal - erhebliche Mühe, dem Sohn den Willen der Eltern zu erläutern, heißt es im Pressebericht der Geretsrieder Polizei. Der alkoholisierte Geretsrieder trollte sich schließlich und suchte sich eine anderweitige Schlafstätte. Er wollte am nächsten Morgen - nüchtern - wieder nach Hause zurückkehren.

