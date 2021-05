Bildungszentrum für Bundesfreiwillige geht kreativ an Online-Seminare heran

Von daheim aus können Bundesfreiwillige an ihren Seminaren teilnehmen. (Symbolbild)

INTERVIEW

Schatzsuche im Laptop statt Seminar in Geretsried: Weil die Bundesfreiwilligen derzeit nicht ins Bildungszentrum kommen dürfen, haben sich die Dozentinnen und Dozenten andere Wege ausgedacht.

Geretsried – In der größten Stadt des Landkreises an der Sudetenstraße steht eins von insgesamt 17 Bildungszentren des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Deutschland. Während ihres Bundesfreiwilligendienstes verbringen dort junge Frauen und Männer ihre Seminarwochen – normalerweise. Wegen der Corona-Pandemie ist derzeit auch im Bildungszentrum alles anders. Unsere Redakteurin Susanne Weiß hat sich mit dem Leiter der Einrichtung, Christian Fischer, unterhalten.

Herr Fischer, zunächst eine grundsätzliche Frage: Was macht eigentlich das Bildungszentrum?

Christian Fischer: Bis die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, waren wir eine Zivildienstschule. Danach wurde bekanntlich der Bundesfreiwilligendienst eingeführt, bei dem sich zumeist junge, aber auch lebensältere Menschen über 27 Jahren, auf vielfältige Weise fürs Gemeinwohl engagieren können. Zum Einsatz in den unterschiedlichen Bereichen gehören die pädagogische Begleitung und verpflichtende Seminare.

+ Christian Fischer (47) leitet das Bildungszentrum in Geretsried © Privat

Die das Bildungszentrum anbietet?

Christian Fischer: Genau. Die Woche zur politischen Bildung absolvieren die Bundesfreiwilligen aus unserem Einzugsbereich – Südbayern und das Grenzgebiet in Baden-Württemberg – immer bei uns. Die anderen vier, zum Beispiel das Kompetenz- oder Abschlussseminar, führen einzelne Einsatzstellen selbst durch. Wir bieten sie aber auch an, sodass viele Freiwillige öfters zum Bildungszentrum Geretsried kommen.

Wie viele Bundesfreiwillige kommen im Jahr nach Geretsried?

Christian Fischer: Wir haben Kapazitäten für 5300 Teilnehmer. Normalerweise kommen wir im Schnitt auf 4200 Teilnehmer im Jahr. Nicht alle Bundesfreiwilligen absolvieren die kompletten zwölf Monate, weil sie beispielsweise vorher einen attraktiven Ausbildungsplatz bekommen. Daher ist die Auslastung zum Beginn des Bildungsjahres Anfang September meist höher als am Ende des Bundesfreiwilligendienstjahres.

Wie laufen die Seminare ab?

Christian Fischer: Wir bewegen uns im Bereich der Erwachsenenbildung. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über 16 Jahre alt. Frontalunterricht gibt es bei uns nicht. Wir unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die Lerninhalte, für die sie sich interessieren, selbst zu erarbeiten. Sie führen beispielsweise Planspiele durch.

Was hat sich durch die Corona-Pandemie für das Bildungszentrum geändert?

Christian Fischer: Im September vergangenen Jahres konnten wir die Seminare unter Beachtung der Corona-Verordnungen noch in Präsenz durchführen. Beispielsweise hatten wir unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Seminar, und Zwei-Bett-Zimmer wurden nur einzeln belegt. Als die Inzidenzen weiter gestiegen sind, haben wir komplett auf virtuelle Seminare umgesattelt.

Sie haben gesagt, Sie machen keinen Frontalunterricht. Das online umzusetzen, ist sicher eine Herausforderung.

Christian Fischer: Unsere neun Dozentinnen und Dozenten haben sich da sehr engagiert und kreative Methoden entwickelt. Zum Beispiel eine Schatzsuche, bei der man Fragen zum politischen Allgemeinwissen beantworten muss. Aber natürlich kann sich in Präsenz eine ganz andere Gruppendynamik entfalten.

Wie geht es den Teilnehmern mit den Online-Seminaren?

Christian Fischer: Die Freiwilligen, die im September noch bei einem Präsenz-Seminar in Geretsried waren, sind mit dem virtuellen Format zufrieden. Sie sind aber traurig, dass sie abends nicht mehr – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen – zusammensitzen können. Da werden normalerweise viele Freundschaften geschlossen.

Das Drumherum ist in einer Seminarwoche sicher ebenso wichtig wie die Inhalte.

Christian Fischer: Ja, wir haben eine Mitarbeiterin, die sich allein um die Freizeitgestaltung kümmert – von der Bergtour bis zur Lederarbeit. Und auch die Abendstunden, die die Freiwilligen hier normalerweise zusammen verbringen, nutzen ihnen unglaublich viel. Die meisten sind unter 27 Jahre und kommen mit Themen wie Alterseinsamkeit oder Krankheit in Verbindung, was für diese Lebensphase eher untypisch ist. Sie machen einen großen Reifeprozess durch. Da ist der Austausch mit Gleichgesinnten sehr wertvoll.

Das lässt sich digital sicher schlecht abbilden.

Christian Fischer: Die Mitarbeiterin, die sich um die Freizeitgestaltung kümmert, macht schon Angebote. Sie backt zum Beispiel mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über Videotelefonie Brownies oder bietet Traumreisen an. Aber das ist alles freiwillig und wird natürlich nicht so umfangreich angenommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ja bei sich zuhause und haben da auch ihre Freundeskreise zum Chatten. Und virtuell entsteht eben nicht diese Verbundenheit wie vor Ort.

Das Bildungszentrum wird seine Angebote also eher nicht dauerhaft ins Netz verlagern?

Christian Fischer: Nein, das würde ich in dieser Form nicht empfehlen. Ein paar der neu entwickelten Methoden können wir vielleicht weiter anwenden. Aber wir freuen uns, wenn die Pandemie überstanden ist und wir in den Regelbetrieb zurückkehren können. Dann werden wir hoffentlich wieder persönlich in die vielen fröhlichen Gesichter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer blicken können.