Eine geheimnisvolle Luke im Keller des Hallenbads

Von: Susanne Weiß

Ans blaue Meer erinnert der Blick durch die Luke im Keller des Geretsrieder Hallenbads. Tatsächlich befindet sich dahinter das Spülwasser. © Hans Lippert

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen.

Geretsried – Es fühlt sich ein bisschen an wie in einem U-Boot. Maschinen surren, hinter der runden Scheibe schimmert bläuliches, klares Wasser. Nur die Fische fehlen. Die gibt es hier auch nicht. Tatsächlich geht der Blick nämlich nicht nach draußen ins große, weite Meer. Durch die Luke in der Betonmauer ist der Spülwasserbehälter des interkommunalen Hallenbads in Geretsried zu sehen.

Geretsried: Blick hinter die Kulissen im Hallenbad

Die Technik, die den Betrieb im Schwimmbecken und drumherum am Laufen hält, befindet sich im Untergeschoss. Durch die Tür gegenüber dem Drehkreuz am Eingang dürfen nur die Mitarbeiter gehen. Eine Treppe führt zu einer weiteren Tür im Keller. „Technik – nur für Befugte“, steht dort nochmal extra dran. Dahinter verbirgt sich die Scheibe, um die es geht. Es ist eine von mehreren im Technikraum. Sie ist die optisch schönste. Aber zum Reinschauen ist sie eigentlich nicht gedacht. „Durch die Luke kann man reingehen, ebenso auf der gegenüberliegenden Seite“, erklärt Betriebsleiter Emanuel Coatti. Dazu muss aber selbstverständlich das Wasser dahinter abgelassen werden. Das geschieht halbjährlich, um den Behälter zu reinigen. „Das macht eine Fachfirma, weil dafür spezielle Schutzvorkehrungen zu treffen sind“, erklärt Coatti mit Blick auf den Einsatz von Reinigungsmitteln und Hochdruckreinigern in dem sauerstoffarmen Hohlraum.

Pro Badegast müssen 30 Liter Frischwasser ins Becken

An gewöhnlichen Tagen im Hallenbad wird das Licht in dem Behälter jedoch nicht benötigt. Dann laufen dort routinierte Prozesse ab. Hinter der Luke sammelt sich ein Teil des Wassers aus den Schwimmbecken des Hallenbads. Dazu muss man wissen: Das Wasser ist ständig in Bewegung. „Die Pumpen laufen 24/7“, betont der Betriebsleiter, also rund um die Uhr an sieben Tage die Woche. Sie befördern das Wasser in die sogenannte Rinne. Pflaster, Kaugummis, Schwimmnudelreste, Nasenklammern und was sonst nichts darin zu suchen hat, wird herausgefiltert. Ein Teil des Wassers wird aufbereitet, damit man wieder darin schwimmen kann. Außerdem muss dem Becken pro Badegast 30 Liter an Frischwasser zugeführt werden.

Restliches Wasser wird als Spülwasser verwendet

Entsprechend viel Wasser bleibt übrig, das nicht mehr benötigt wird. Und genau das sieht man durch besagte Luke im Keller des Hallenbads: das Spülwasser. Alles in dem Behälter dient dazu, die Filter zu reinigen. „Insgesamt haben wir vier. Sie werden täglich gespült“, erklärt Coatti. Das verwendete Spülwasser sammelt sich anschließend im Spülabwasserbehälter. Er befindet sich neben dem Spülwasserbehälter. Auch in ihn kann man durch eine Scheibe schauen, aber dort ist die Sicht ein bisschen trüb. Keine Sorge, das bleibt nicht so. Das Abwasser wird zweifach aufbereitet und landet in der Kanalisation, wo es weiter seiner Wege fließt. Und irgendwann schwimmen vielleicht wirklich ein U-Boot und Fische darin. Draußen, im großen, weiten Meer..

