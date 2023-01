Karl-Lederer-Platz: Unbekannte treiben ihr Unwesen

Polizei

Umgeworfene Blumentöpfe, verstreute Überweisungsträger: Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag den Karl-Lederer-Platz verunstaltet. Die Polizei sucht Zeugen.

Geretsried - Vandalen haben sich am Karl-Lederer-Platz in Geretsried ausgetobt. Wie die Geretsrieder Polizei berichtet, haben bislang Unbekannte offenbar in der Nacht auf Samstag Blumentöpfe vor einem Friseurgeschäft ausgeleert und Blanko-Überweisungsträger auf dem Boden verteilt.

Nach einer entsprechenden Mitteilung von einer Anwohnerin (61) in der Inspektion haben die Beamten einen Vermerk aufgenommen. „Es ist ersten Erkenntnissen zufolge kein Schaden im eigentlichen Sinne entstanden“, so ein Sprecher.

Aus diesem Grund sollen die Ermittlungen nicht allzu umfangreich ausfallen. Möglicherweise könnten aber Videoaufzeichnungen Aufschluss geben. „Vielleicht kennt man diejenigen“, hofft die Polizei.

Seit der Umgestaltung des Geretsrieder Zentrums gibt es immer mal wieder Meldungen von Vandalismus, der Karl-Lederer-Platz ist für manche Jugendliche ein beliebter Treffpunkt. Laut Polizei ist die Sicherheitswacht dort präsent – allerdings „eher tagsüber.“

Die Polizei Geretsried bittet um sachdienliche unter Telefon 0 81 71/9 35 10.

