Riss im Beton: Brunnen am Neuen Platz ist außer Betrieb

Von: Doris Schmid

Verletzungsgefahr: Wegen eines Schadens an der Umrandung sprudelt der Brunnen am Neuen Platz derzeit nicht – sehr zum Leidwesen der Kinder im Viertel. © sh

An diesen Sonnentagen würden sich Kinder am liebsten im Brunnen am Neuen Platz erfrischen. Dort herrscht heuer allerdings wieder Ebbe. Ein Riss ist im Beton.

Geretsried – Während das Wasser im künstlichen Bachlauf am Karl-Lederer-Platz munter vor sich hin plätschert, herrscht im Brunnen am Neuen Platz Ebbe. Aus Sicherheitsgründen stellt die Stadt das Wasser nicht an – die Umrandung ist defekt.

Geretsried: Brunnen am Neuen Platz ist wieder kaputt

Ein großer Riss zieht sich durch einen der beiden halben Betonringe. Vermutlich ist der Schaden durch Frost entstanden, sagt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried, auf Nachfrage unserer Zeitung. In den vergangenen Wochen hätten Mitarbeiter des Bauhofs mehrfach versucht, den Riss provisorisch zu reparieren. Aber das sei alles nicht nachhaltig genug gewesen. „Das hält nicht so, wie wir uns das wünschen“, meint der Rathausmitarbeiter.

Theoretisch ließe sich der Brunnen in Betrieb nehmen – was vor allem die jüngsten Bewohner im Viertel freuen würde. Aber die Verlockung, über die Umrandung zu steigen, sei doch groß – und damit sei auch eine Verletzungsgefahr gegeben. Dieses Risiko will die Stadt nicht eingehen. Laut dem Pressesprecher soll der Brunnen aber alsbald instandgesetzt werden. Aus diesem Grund sei das Bauamt auf den Hersteller zugegangen und habe um ein Angebot gebeten. „Auf das warten wir aber noch“, berichtet Loibl.

Brunnen am Neuen Platz wurde vor acht Jahren installiert

Der Brunnen am Neuen Platz in Geretsried ist durchaus störungsanfällig. Vor drei Jahren etwa sprudelte kein Wasser, weil die Pumpenanlage defekt war (wir berichteten). Das Wasserspiel war im Zuge der Umbauarbeiten zur Aufwertung des Platzes vor etwa acht Jahren installiert worden. 1,6 Millionen Euro hat die Maßnahme insgesamt gekostet. nej

