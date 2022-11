„Kauf-nix-Tag“: Bücherei eröffnet „Bibliothek der Dinge“

Von: Susanne Weiß

Ob Faszienrolle oder etwas anderes: An diesem Samstag eröffnet die Bibliothek der Dinge. Büchereileiterin Hannah Vogel gab vorab einen Einblick. Von Beamer bis Popcornmaschine © Sabine Hermsdorf-Hiss

40 Gegenstände zum Ausprobieren und Experimentieren warten in der Geretsrieder Bücherei. Sie bietet seit Samstag eine „Bibliothek der Dinge“ an.

Geretsried – Die Nähmaschine findet Hannah Vogel besonders toll. „Ich kann nicht nähen, würde es aber vielleicht mal ausprobieren“, sagt die Leiterin der Stadtbücherei. Dafür soll die „Bibliothek der Dinge“ die Möglichkeit bieten – und verhindern, dass jemand etwas kauft, das am Ende doch nur im Keller verstaubt oder sogar auf dem Sperrmüll landet.

„Bibliothek der Dinge“ in Geretsried: Ausleihen statt kaufen

Das neue Angebot an der Adalbert-Stifter-Straße eröffnete Bürgermeister Michael Müller am Samstag. Passend zum konsumkritischen „Kauf-nix-Tag“, der alljährlich am 26. November begangen wird. Büchereien stehen per se für Nachhaltigkeit, sagt Vogel. Die „Bibliothek der Dinge“ in Geretsried passt gut dazu. „Das wird nicht die Welt verändern. Aber es ist ein Zeichen.“

In der „Bibliothek der Dinge“ können sich Büchereimitglieder immer für zwei Wochen Gegenstände ausleihen. Zunächst gibt es 40 Dinge aus den Bereichen Hobby und Freizeit, Haushalt sowie Technik zur Auswahl. Zur Adventszeit passt eine Muffinform für kleine Tannenbäume. Für einen Filmabend könnte man sich die Popcornmaschine mitnehmen. Wer sich draußen betätigen will, findet unter anderem Diabolo, Drachen und Stand-up-Paddle. Zu filmischen Projekten regen Ringlicht, Beamer und Kamera-Stabilisator an. Und es gibt auch praktische Dinge wie ein Strommessgerät und einen Wochenend-Koffer. „Ich bin schon gespannt, wie es genutzt wird“, sagt Vogel.

Das Konzept hat sich in anderen Büchereien schon etabliert, zum Beispiel in Rosenheim. Daran haben sich die Geretsrieder orientiert. Außerdem gibt es eine Empfehlungsliste von der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Bayern für die Gegenstände. Sie bezuschusste das Projekt mit 5000 Euro.

Denselben Betrag hat die Bücherei noch mal aus Eigenmitteln obendrauf gelegt – für die neuen Regale im Untergeschoss und die Gegenstände. „Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit hatten, das einzuführen“, betont die Büchereileiterin. Das ganze Team habe zusammengeholfen, damit das Projekt umgesetzt werden konnte. Zum Beispiel mussten auch Schilder angefertigt werden, weil sehr teure Gegenstände oder Gegenstände, bei denen es ein Verletzungsrisiko besteht, nur an der Theke zu bekommen sind.

„Bibliothek der Dinge“ soll wachsen

Das Sortiment soll keineswegs bleiben, wie es ist. Die „Bibliothek der Dinge“ dürfe wachsen, so Vogel. „Wir freuen uns über Hinweise, welche Gegenstände noch hilfreich wären.“

In anderen Büchereien würden die Dinge auch gut gepflegt zurückgegeben. Dennoch sei sich die Bücherei des Risikos bewusst, dass mal etwas kaputt gehen kann. Dann müsse man sehen, ob es Verschleiß oder Mutwille war. Aber prinzipiell „freuen wir uns, wenn die Dinge genutzt werden“. Übrigens gibt es schon länger Gegenstände, die man sich in der Bücherei ausleihen kann. Etwa die Digitalstifte für das interaktive Lernspiel „Tiptoi“ und das Audiosystem für Kinder namens „Toniebox“. Beides komme gut an und funktioniere gut.

Trotz des neuen Angebots: „Bücher bleiben unser Leitmedium“, betont Vogel. Dafür werde auch das meiste Budget verwendet. Der Fokus liege auf der Leseförderung. Aber es gehe auch um lebenslanges Lernen. Und da passen Schnitzen oder Häkeln gut dazu. Vogel: „Es soll Spaß am Ausprobieren und Spaß am Lernen machen.“

