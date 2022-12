Bürgermeister im Interview: Warum Geretsried stolz auf sich sein kann

Von: Susanne Weiß

Teilen

Laute Büronachbarn: Neben dem Bürgermeisterzimmer entsteht ein neuer Besprechungsraum. Rathauschef Michael Müller begutachtet die Baustelle regelmäßig – lässt sich bei seiner Arbeit aber nicht vom Baulärm irritieren. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es war erneut ein herausforderndes Jahr. Im Interview verrät Michael Müller, Bürgermeister von Geretsried, warum er an Silvester dennoch mit Sekt anstoßen wird.

Geretsried – Jahrelang war die Baustelle vor dem Fenster von Rathauschef Michael Müller – am Karl-Lederer-Platz. Jetzt werkeln die Handwerker direkt neben seinem Bürgermeisterbüro. Wie berichtet braucht die Verwaltung mehr Arbeitsplätze und Besprechungsmöglichkeiten. Das Rathaus wird entsprechend umgebaut, gleichzeitig muss das Dach saniert werden. An die Hintergrundgeräusche bei der Arbeit hat sich das Stadtoberhaupt längst gewöhnt. Während im Nebenzimmer gebohrt und gehämmert wird, blickt er im Interview mit unserer Zeitung auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Herr Bürgermeister, gibt es bei Ihnen Sekt oder Selters zum Jahreswechsel?

Bürgermeister Michael Müller: Trotz allem, was man sagen kann, wird es Sekt. Natürlich war es ein herausforderndes Jahr mit Omikron und dem Lockdown, dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise. In der Gesamtheit haben wir dennoch viele Dinge vorangebracht. Es war Hoffnungsvolles und Schönes dabei.

Was war hoffnungsvoll und schön?

Müller: Dass wir die Corona-Krise, auch wenn Corona endemisch bleibt, überwunden haben. Wir können uns wieder persönlich begegnen.

Gibt es ein Ereignis im Jahr 2022, das Ihnen besonders in Erinnerung bleibt?

Müller: Das Friedenskonzert. Trotz des Frosts entstand durch dieses spontane Zusammenkommen eine Wärme der Zwischenmenschlichkeit.

Sie meinen das Friedenskonzert, das Anfang des Jahres statt des Faschingstreibens veranstaltet wurde. Kurz zuvor hatte Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen.

Müller: Genau. Wir dachten, wir können wieder Fasching feiern – und dann herrschte Krieg. Also sind die Leute zusammengekommen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Alle Informationen zum Ukraine-Krieg auf unserer Themenseite

Geretsried: Bürgermeister Michael Müller blickt im Interview auf 2022 zurück

Hund Luigi, begleitet Bürgermeister Michael Müller seit diesem Jahr öfter zu Terminen dabei. Hier saßen sie auf dem historischen Alpenland-Traktor Probe, den die Stadt gekauft hat. © Hermsdorf-Hiss

Ihre Frau und Sie sind im Sommer in den Geretsrieder Süden umgezogen. Sehen Sie seither den Bereich um die Sudetenstraße mit anderen Augen?

Müller: Nach 44 Jahren am Johannisplatz ist es der Beethovenweg geworden. Als Bürgermeister spielt der Wohnort aber keine Rolle. Ich habe alle Bereiche in unserer Stadt im Blick. Allerdings stelle ich fest, dass durch unseren Hund ein neuer Blickwinkel entstanden ist. Durchs Gassigehen entstehen Momente der Entschleunigung. Ich bin viel langsamer unterwegs und komme mit anderen Hundebesitzern ins Gespräch.

Gehen Sie immer die gleiche Gassi-Runde?

Müller: Nein. Wir wechseln ab. Es gibt präferierte Gassi-Runden, aber auch die variieren. Die Welt will erschnüffelt werden, und es gibt tausend Düfte zu erkunden.

Was ist Ihnen dabei aufgefallen?

Müller: Fußgänger nehmen Dinge anders wahr als Autofahrer oder Fahrgäste im Bus. Da rücken die kleinen Dinge des Lebens stärker ins Bewusstsein, das kann die Positionierung eines Mülleimers, ein parkendes Auto oder Poller sein. Als unser Hund noch klein war und alles in den Mund genommen hat, ist mir erst mal so richtig aufgefallen, wie viel Abfall einfach so herumliegt. Nun muss man sehen, die vielen kleinen Dinge machen in Summe das große Ganze. Die Kunst ist aber, ausgewogen zu entscheiden. Es reicht ja nicht, einen Mülleimer aufzustellen, er muss auch angefahren und geleert werden.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Bürgermeister Michael Müller im Interview über die Herausforderungen an der Geretsrieder Sudetenstraße

Was sind aus Ihrer Sicht die Herausforderungen an der Sudetenstraße?

Müller: Die Sudetenstraße ist ein in Ansätzen bereits gut entwickeltes Geschäftszentrum. Mit den Ansiedelungen, gerade oben am Stern, hat sie die Chance, ein Nebenzentrum der täglichen Versorgung zu sein. Es geht nicht darum, ein zweites Ortszentrum zu schaffen, aber um die Frage, wie wir dieses Versorgungszentrum stärken können. Die Herausforderung ist, die Sudetenstraße städtebaulich besser zu fassen.

Der Verkehr dort wird häufig kritisiert.

Müller: Sie ist in den Top-Zehn der stark befahren Straßen in der Stadt. Die Sudetenstraße bildet eine Hauptachse. Die Frage ist, was wir dort verbessern können. Wie wir den Verkehr beruhigen, aber trotzdem die Durchlässigkeit erhalten können. Das Auto ist zur Anfahrt an dieser Stelle wichtig, gleichzeitig wollen wir alternativen Verkehrsmitteln den Weg bahnen.

Wie kann das aussehen?

Müller: Ich stelle mir zwischen der Herglotz-Kreuzung und dem Stern eine ausgeprägte Geschäftsstraße vor. Seit meinem Amtsantritt habe ich auch die Verbindung zum Chamalières-Platz und Neuen Platz im Blick. Damit sind wir auch im Städtebauprojekt Soziale Stadt. Es ist aber schwierig, dort städtebaulich etwas zu verbessern. Der Stadt gehört in diesem Bereich nichts, nur der Künnekeweg. Sogar der Chamalières-Platz ist nicht öffentlich. Wir haben es in diesem Bereich mit unzähligen WEGs (Wohnungseigentümergemeinschaften, Anm. d. Red.) zu tun, die bisher leider abblocken.

Karl-Lederer-Platz wird Fußgängerzone: „Es fehlt noch etwas Herz“

Leben auf der Straße: Der Stadtrat erklärt den Karl-Lederer-Platz ab Graslitzer Straße und Martin-Luther-Weg bis zum C&A-Geschäft im BGZ-Gebäude zur Fußgängerzone. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schauen wir ins Stadtzentrum: Was versprechen Sie sich von der Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz, die nächsten Sommer umgesetzt wird?

Müller: Eine Beruhigung der Situation. Den sogenannten Shared Space zwischen Autofahrern, Fußgängern und Fahrradfahrern sehe ich mittlerweile kritisch. Da trifft stark auf schwach. Wir müssen klar regeln, dass der Karl-Lederer-Platz jetzt ein Bereich für Fußgänger ist. So können wir auch besser für Aufenthaltsqualität sorgen.

Was würden Sie sich gestalterisch wünschen?

Müller: Es fehlt noch ein bisschen die Seele des Platzes. Der mag architektonisch gelungen sein, aber es fehlt noch etwas Herz. Die Leute umschreiben das immer mit Grün, aber ich glaube, es fehlt ihnen etwas zur Identifikation. Das könnte ein Kunstwerk sein, etwas, das die landsmannschaftliche Herkunft ausdrückt – oder auch eine Blumeninsel. Wir brauchen noch das Unverwechselbare.

Wie findet man denn das Herz?

Müller: Das ist genau die Herausforderung: Wie schafft man ein Zentrum in einer 26 000-Einwohner-Stadt. Grundsätzlich sind uns die Zentralität und die Anbindung mit der „Neuen Mitte“ schon gelungen. Wir haben einen erfolgreichen Weg eingeschlagen, jetzt müssen wir konsequent weitermachen und dürfen uns nicht abbringen lassen.

S-Bahn in Geretsried: Zwei Dinge müssen 2023 passieren

In der „Neuen Mitte“ soll auch einmal die S-Bahn halten. Sie haben sich heuer sehr hinter die Verlängerungspläne geklemmt. Wie ist Ihre persönliche Bilanz nach diesen Bemühungen?

Müller: Die ist gut. Natürlich sagen viele, es ist schon wieder nichts passiert. Aber man muss betonen, viele Jahre ist nur diskutiert worden. Jetzt sind wir mit dem Planfeststellungsverfahren in einem formellen Verfahren. Durch die Verkehrswende hat der ÖPNV eine stärkere Lobby bekommen. Das stimmt mich mit Blick auf die S7-Verlängerung hoffnungsvoll. Die Staatsregierung hat das grundsätzliche Bekenntnis zum Projekt abgegeben. Es bedarf jetzt noch einer positiven Nutzen-Kosten-Untersuchung. Hier findet bekanntlich eine Neubewertung statt, es wurde uns aber gesagt, dass die Voraussetzungen jetzt günstiger seien. Entscheidend ist dann noch, dass der Freistaat Bayern und die Deutsche Bahn eine Finanzierungsvereinbarung treffen. Auf diese beiden Dinge hoffen wir nächstes Jahr. Wir müssen gezielt die Landtagswahl nutzen, um alle erdenklichen Hebel in Bewegung zu setzen und eine verbindliche Aussage zu bekommen.

Sie betonen immer wieder, dass die S7-Verlängerung von Wolfratshausen nach Geretsried mit dem Ausbau und der Verlegung der B11 an den Schwaigwaller Hang geplant werden muss.

Müller: Bei den beiden großen Verkehrsprojekten hat die Stadt nicht die Planungshoheit. Aber sie sind notwendig, um das Mittelzentrum Geretsried-Wolfratshausen hinsichtlich der Infrastruktur leistungsfähig zu machen. In diesem Kontext spielen natürlich auch Fahrradwege und weitere Maßnahmen eine Rolle, aber S7-Verlängerung und B11-Ausbau haben überregionale Bedeutung. Sie sollten zeitgleich umgesetzt werden, allerdings unterscheiden sich Verfahren und Planungsstände.

Wie lässt sich dieses Problem lösen?

Müller: In Abstimmung mit dem Bayerischen Verkehrsministerium übernimmt die Stadt die B11-Planung bis Leistungsphase 3, dann übergeben wir an das zuständige Staatliche Straßenbauamt Weilheim. Wir machen das im Vorgriff mit eigenen Ressourcen, um das Verfahren zu beschleunigen. Dabei geht es konkret um die Anbindungen, also die Knotenpunkte der B11 mit Geretsried. Die Einfahrt Nord, auf Höhe der Böhmwiese und der Anschluss auf Höhe der Nikolauskapelle sind mit Blick auf die steigenden Verkehrszahlen nicht leistungsfähig. Wir haben das Ingenieurbüro Lahmeyer Deutschland mit der Überarbeitung der Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Es plant auch die S7-Verlängerung. Damit gehen beide Projekte Hand in Hand, auch wenn wir unterschiedliche Planungsträger haben. Für die S-Bahn ist das Eisenbahnbundesamt zuständig, für die B11 die Regierung von Oberbayern. Am Ende müssen wir schauen, dass wir alles zusammenfügen und nicht das eine Projekt unter die Räder des anderen gerät.

Warum Michael Müller Bürgermeister von Geretsried bleiben will

Sie haben sich heuer festgelegt, wieder als Bürgermeister kandidieren zu wollen. Warum bereits jetzt, die Wahl ist erst 2026?

Müller: Ich wollte jeder Spekulation entgegentreten und deutlich machen, dass Geretsried mir am Herzen liegt. Ich will das, was wir hier angefangen haben, weiter voranbringen. Der Schwerpunkt meiner politischen Arbeit liegt in Geretsried.

Warum sind Sie gern Bürgermeister von Geretsried?

Müller: Ich bin in Geretsried aufgewachsen. Es ist schön, in der Stadt, die einem auch Heimat ist, etwas voranbringen und bewegen zu können. Ich komme mit vielen Menschen in Kontakt, und wir ziehen alle an einem Strang für unsere Stadt.

Erweiterung, Sanierung und Zusammenlegung der Mittelschule „auf Schiene bringen“

Was wollen Sie in der laufenden Amtszeit noch erreichen?

Müller: Wir haben uns den Themen Kindergärten und Schulen stark verschrieben. Wir müssen bei der Mittelschule vorankommen. Das heißt, es sind die Weichen zu stellen, dass wir die Erweiterung, Sanierung und Zusammenlegung auf Schiene bringen. Bei der Kinderbetreuung ist weiterhin das Problem, dass wir genügend Plätze geschaffen haben, aber nicht alle belegen können, weil den Trägern der Kindertagesstätten Personal fehlt.

Wie ist die Lage aktuell?

Müller: Wir haben laut Betriebserlaubnis 1418 Plätze aufgeteilt in Krippe, Kindergarten und Hort beziehungsweise Mittagsbetreuung geschaffen. Belegt sind 1350, mehr geht aufgrund von Personalmangel nicht. Im Januar wird es aber durch Neueinstellungen ein paar Verschiebungen geben. Auf der Warteliste stehen aktuell 60 Krippenkinder, 50 Kindergartenkinder und 30 Schülerinnen und Schüler für die Mittagsbetreuung. Die Zahlen sind aber immer eine Momentaufnahme und manche Familien benötigen die Plätze nicht sofort, sondern haben sich vormerken lassen.

Geretsried baut Kita - werden die Betreuungsplätze reichen?

Der Vorentwurf für eine neue Kita an der Johann-Sebastian-Bach-Straße für geschätzt 10 Millionen Euro Baukosten steht. Wird das reichen?

Müller: Für den Bedarf der nächsten Jahre definitiv. Alles Weitere hängt davon ab, wie sich Geretsried entwickelt. Ich gehe nicht von einem explosionsartigen Wachstum aus. Die Bevölkerungszahl wird so steigen, wie sie auch in den umliegenden Gemeinden steigt. Das birgt Herausforderungen, aber es ist auch ein positives Zeichen. Die Wachstumsraten in der Metropolregion München sind ein Zeichen von wirtschaftlicher Stärke. Die Menschen ziehen hierher, weil sich ihnen dort etwas bietet.

Jüngst hat der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats den Standort für die neue Mensa an der Mittelschule festgelegt – im Dachgeschoss des geplanten Erweiterungsbaus. Wann wird an der Adalbert-Stifter-Straße gebaut?

Müller: Die Regierung von Oberbayern hat die Fünfzügigkeit genehmigt. Das war immer eine Diskussion. Im kommenden Jahr soll der Vorentwurf abgeschlossen werden und die Entwurfsplanung beginnen. Wir hoffen auf einen Baubeginn Ende 2024. Fertigstellung wäre dementsprechend Ende 2026, Anfang 2027. Allerdings hat niemand die Entwicklung im Bausektor in der Hand. Aber ich bin zuversichtlich, da wir auch andere Großprojekte geschafft haben.

Mit Fähnchen eröffnete die Stadt Geretsried 2021 das interkommunale Hallenbad. © Stadt Geretsried

Das Projekt zieht sich seit Jahren. Lag das an der Genehmigung der Fünfzügigkeit?

Müller: Das hat am Ende Zeit gekostet, ja. Aber jetzt können wir auf diese Entscheidung aufbauen. Wir wollten keine Schule planen, die bei der Eröffnung dann schon wieder zu klein ist. Die Planung war kompliziert. Sie hing an der Frage, wie die Mittelschule ausgestaltet sein soll. Wir mussten überlegen, ob wir neu bauen, prüfen, ob der Altbau aus den 1970er-Jahren sanierungsfähig ist, dann ging es um den Standort des Erweiterungsbaus. Er sollte sich gut ins Ensemble am Schulzentrum einfügen, weil es ein guter Standort ist. Mit dem Hallenbad hatten wir ein anderes Großprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft. Und am Ende stand die Entscheidung, ob wir beide Standorte der Geretsrieder Mittelschule zusammenlegen wollen. Aber sobald der Bau begonnen hat, geht es in der Regel relativ schnell.

Bürgermeister Michael Müller: Ausblick auf das Jahr 2023

Zum Abschluss ein Blick ins neue Jahr: Steht schon ein Termin in Ihrem Kalender, auf den Sie sich besonders freuen?

Müller: Fasching. Wieder feiern zu können, zusammenzusein, den Alltag hinter sich zu lassen. Sich einfach mal auf etwas zu freuen, das nicht mit Problemen behaftet ist. Fasching ist ja die Zeit der Fröhlichkeit, darauf freue ich mich.

Haben Sie schon ein Kostüm?

Müller: Nein. Beim Krönungsball am 7. Januar trage ich Smoking. Fürs Faschingstreiben brauche ich noch was. Aber Details verrate ich jetzt natürlich nicht (lacht).

Welche Schlagzeile über Geretsried würden Sie 2023 gerne lesen?

Müller: „Das Herz im Oberland.“ Wir sind das Tor zum Tölzer Land – mit Herz und Charme. Wir Geretsrieder treten immer klein auf, vielleicht weil wir es über Jahre so gesagt bekommen haben. Aber so ist es ja nicht, das zeigt die Außenwahrnehmung. Wir hatten kürzlich wieder eine Delegation, diesmal aus Kirchheim unter Teck, im Hallenbad, die sich mit großer Begeisterung über dieses interkommunale Projekt informiert hat. Wir werden vielfach viel positiver wahrgenommen, als wir uns selbst sehen. Ich würde mir wünschen, dass die Geretsrieder das aufgreifen und nach außen zeigen.

sw

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)