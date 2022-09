Geretsried: Bürgermeister Michael Müller macht Spekulationen ein Ende - er will 2026 wieder antreten

Von: Peter Herrmann, Sabine Schörner

Michael Müller will ein drittes Mal als Bürgermeister kandidieren. © . Archiv

Spekulationen gab es viele, am Sonntag ließ Michael Müller (CSU) die Katze aus dem Sack. „Ich möchte bei der Bürgermeisterwahl 2026 wieder antreten.“

Geretsried – Spekulationen gab es viele, am Stammtisch seiner Partei am Sonntag ließ Michael Müller (CSU) die Katze aus dem Sack. „Ich möchte bei der Bürgermeisterwahl 2026 wieder antreten“, kündigte der 53-Jährige an. Bislang hatte er sich bedeckt gehalten, ob er ein drittes Mal für den Chefposten im Rathaus kandidieren wird. Manche spekulierten gar, er wolle auf Landes- oder Bundesebene politisch Karriere machen.

Nun will Müller also Bürgermeister der größten Stadt im Landkreis bleiben. Als Hauptmotivation nannte er wichtige Zukunftsthemen wie den Aufbau eines Fernwärmenetzes, die Weiterentwicklung des Stadtzentrums und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. In Anspielung auf die bald beginnenden Geothermie-Bohrungen in Gelting und andere Projekte gab sich Müller hartnäckig. „Ich will als Bürgermeister die dicken Felsen weiterbohren“, versprach er.

Sollte Müller 2026 wiedergewählt werden, wäre es die dritte Amtszeit für ihn. 2014 hatte der CSU-Mann die Nachfolge von Cornelia Irmer (parteifrei) angetreten. Mit ihm kandidierten damals Robert Lug (Freie Wähler) und Hans Hopfner (SPD). Müller siegte in der Stichwahl gegen Lug. Bei der Wahl 2020 gewann der Amtsinhaber souverän gleich im ersten Wahlgang – gegen seine Herausforderer Martina Raschke (Grüne), Wolfgang Werner (SPD) und Larry Terwey (FDP). Müller ist in zweiter Ehe verheiratet und hat zwei Kinder.

