Krisen über Krisen: „Was uns immer ausgezeichnet hat, ist der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“

Bürgerversammlung in Geretsried: Wenig Bürger, viele Themen

Von: Susanne Weiß

Anders als bei Bürgerversammlungen üblich setzt die Stadt Geretsried auf Infostände der jeweiligen Fachbereiche im Rathaus. Bürgermeister Michael Müller gab dennoch einen Themenüberblick vom Rednerpult aus. © Hans Lippert

Bei der Bürgerversammlung in Geretsried haben Rathaus und Landratsamt Informationen aus erster Hand geliefert. Ein Überblick.

Geretsried – Es mag an Corona gelegen haben oder daran, dass die Geretsriederinnen und Geretsrieder schlicht zufrieden mit ihrer Stadt sind: Etwa ein Dutzend nutzte am Donnerstagabend die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Bürgermeister Michael Müller und Landrat Josef Niedermaier gaben im Beisein einiger Stadträte einen Überblick über Themen, mit denen sich die Kommune derzeit beschäftigt. Im Anschluss konnten die Anwesenden sich mit ihren Anliegen direkt an die zuständigen Rathausmitarbeiter wenden. Die Bürgerversammlung in Geretsried findet immer in anderen Stadtgebieten statt, diesmal war die Karl-Lederer-Grundschule an der Reihe.

Geretsrieder Stadtbus soll Sudetenstraße ansteuern

Die Linienführung des Stadtbusses soll nächstes Jahr im Frühjahr/Sommer geändert werden, kündigte der Rathauschef an. Künftig soll er zusätzlich eine Schleife über die Altvater-, Sudeten- und Richard-Wagner-Straße drehen. Haltestellen fallen dadurch nicht weg, es kommen welche hinzu. „Wir binden Stein besser an die Einkaufsmöglichkeiten an der Sudetenstraße an“, erklärte Müller. Auch das Musikerviertel würde man so erreichen. Zudem gebe es dadurch eine Anbindung vom Stadtbus an den X-Bus, der „Am Stern“ hält.

Dennoch könnte die Haltestelle Sudetenstraße am Café Waldmann die bessere für den X-Bus von Bad Tölz über Geretsried und Wolfratshausen nach Starnberg sein, merkte der Bürgermeister an. „Die Diskussion wollen wir mit dem Landkreis führen.“ Unabhängig davon möchte die Stadt die Haltestelle „Am Stern“ noch in diesem Jahr ausbauen, damit der Bus besser halten und die Fahrgäste ebenerdig aussteigen können. An der zweiten X-Bus-Haltestelle im Stadtgebiet, an der B11 auf Höhe des Rathauses, wird dieses Ziel schon länger verfolgt, allerdings sei derzeit kein Stahl zu bekommen. Müller: „Das ist zur Zeit eine echte Herausforderung auf jeder Baustelle.“

Kinderbetreuung: Aktuelle Situation in Geretsried

Von 1498 Betreuungsplätze, die vom Landratsamt genehmigt und durch die Stadt geschaffen sind, sind aktuell 1355 belegt. Tatsächlich werden 1235 Kinder betreut, weil Kinder unter drei Jahre doppelt gezählt werden. Kinder mit Förderbedarf belegen rechnerisch drei Plätze. Wäre eigentlich noch etwas frei, obwohl immer wieder Eltern darüber klagen, ihr Kind nicht unterzubekommen. „Dass trotzdem nicht alle Plätze belegt sind, liegt am Personalmangel“, erklärte Müller.

Weitere Zahlen: Die Betreuungsplätze gliedern sich in 280 Krippen-, 1022 Kindergarten- und 196 Hortplätze. Zudem besuchen 250 Heranwachsende die beiden Mittagsbetreuungen an den Grundschulen. In Geretsried gibt es aktuell 17 Kindertagesstätten für Drei- bis Sechsjährige. Sieben davon haben auch eine Krippe. Dazu kommen eine Großtagespflege und die besagten beiden Mittagsbetreuungen.

„Wir bemühen uns weiter um Plätze“, betonte Müller. Im neuen Quartier „Opus G“ an der Banater Straße errichtet die Firma Krämmel eine Einrichtung mit 161 Plätzen in drei Krippen- vier Kindergarten- und einer Hortgruppe. Die Stadt selbst plant eine Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Wie Müller ausführte, hatte man dafür mit 7 Millionen Euro kalkuliert. Nun liegt die Kostenschätzung aber bei knapp zehn Millionen Euro (wir berichteten).

Schulen

Die massiv steigenden Kosten werden sich auch bei der Erweiterung- und Sanierung der Adalbert-Stifter-Schule bemerkbar machen, kündigte Müller an. Eine aktualisierte Kostenschätzung liege noch nicht vor. Allerdings seien allein für den Anbau – die beiden Schulstandorte sollen am Schulzentrum zusammengelegt, fünfzügig erweitert und das Karl-Lederer-Haus anderweitig genutzt werden – 15 Millionen Euro angesetzt gewesen. „Da werden wir dann sicher bei 20 bis 25 Millionen Euro plus die Sanierung liegen“, mutmaßte der Rathauschef.

In diesem Zusammenhang erwähnte Landrat Niedermaier die bereits laufende Sanierung von Realschule und Gymnasium. „Der Landkreis investiert 60 Millionen Euro ins Schulzentrum.“ Insbesondere das Thema Gymnasium werde den Landkreis künftig beschäftigen. „Das Gymnasium Icking quillt über“, so Niedermaier. In Geretsried sei bereits das größte Gymnasium im Landkreis. „Mehr geht nicht.“ Deswegen: „Wir werden über einen vierten Standort für ein staatliches Gymnasium nachdenken müssen“, so der Landrat. Die Suche sei allerdings nicht einfach, gelte es doch die Einzugsgebiete der bestehenden Einrichtungen zu beachten –und die Tatsache, dass knapp die Hälfte der Schüler am Gymnasium Icking aus den Landkreisen München und Starnberg kommen würden.

Grün auf Plätzen

Der Neue Platz ist bereits seit einigen Jahren umgestaltet, der Karl-Lederer-Platz seit kurzem. Die Egerlandstraße als Erweiterung der „Neuen Mitte“ soll zum Weihnachtsgeschäft wiedereröffnet werden. Ob es eine Fußgängerzone im Zentrum geben wird, werde der Stadtrat in der Oktobersitzung zu entscheiden haben, kündigte Müller an.

Eine Anwohnerin vom Haydnweg sprach ein Thema an, das immer wieder kritisiert wird: Das Grün auf den Plätzen. „Ich verstehe nicht, warum die Flächen so versiegelt wurden“, sagte sie. Müller signalisierte Gesprächsbereitschaft, machte aber auch deutlich, dass er die Kritik nicht verstehen kann. „Am Marienplatz oder Markusplatz würde nie jemand auf die Idee kommen, Baumpflanzungen zu fordern.“ Zumal es sowohl auf dem Karl-Lederer-Platz als auch auf dem Neuen Platz Bäume gebe. „Das sind Stadtplätze, keine botanischen Gärten“, echauffierte sich der Bürgermeister. Es müsse Platz für Feste sein. Diesen Aspekt lobte Florian Hießl, Sprecher des Grünen-Ortsverband. Er dankte dem Rathaus ausdrücklich für die „tollen Veranstaltungen“, die es zuletzt auf die Beine gestellt habe.

Stadt sucht neue Fachkraft fürs Archiv

Anträge an die Bürgerversammlung gab es keine. Aber eine Anfrage: Dr. Wolfgang Pintgen, Sprecher des Arbeitskreises Historisches Geretsried, erkundigte sich nach dem Archiv. Die Stadt hat seit gut zwei Jahren Räume dafür angemietet und die Archivalien, die zuvor in Kellern gelagert waren, an der Elbestraße untergebracht. Das Rathaus hatte auch eine Archivarin angestellt, die sei aber vor einer Weile „ausgeschieden“, berichtete Pintgen. Seitdem werde die Arbeit vom Kulturamt übernommen. „Anfragen werden bearbeitet“, lobte Pintgen. Allerdings sei fürs Archiv eine Vollzeitkraft nötig, um das Archiv konstant zu pflegen und fortzuführen. Die Stadt sei nach dem Kommunalgesetz verpflichtet, ein Archiv vorzuhalten. „Wird der benötigte Etat vorgehalten, um eine Fachkraft zu finden?“, wollte Pintgen wissen. Für den Arbeitskreis Historisches Geretsried sei die aktuelle Situation beunruhigend.



Bürgermeister Michael Müller dankte allen Ehrenamtlichen „ganz herzlich“ für die „wertvolle und wichtige Arbeit, Erforschung und Darstellung in den Heften“. Auf die Frage verwies auf die „neuen und unter modernen Gesichtspunkten gestalteten Räumlichkeiten“. Die Stellenausschreibung für eine neue Fachkraft im Archiv laufe noch bis 15. Oktober. „Wir haben noch keine Bewerbung bekommen“, teilte Müller mit Bedauern fest. Die Stadt suche auch zusätzlich nach einem neuen Auszubildenden für Medien- und Informationsdienste, um den Bereich weiter aufzuwerten. Allgemein sei allerdings derzeit herausfordernd, Personal und Auszubildende zu finden. Gefragt nach der Situation im Landratsamt, bestätigte das auch Landrat Josef Niedermaier. „Der demografische Wandel schlägt voll zu.“ Deutschlandweit würden jetzt jedes Jahr 500 000 sozialversicherungspflichtige Menschen in Rente gehen.

Krisen über Krisen: „Was uns immer ausgezeichnet hat, ist der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“

50 Asylbewerber sind in dieser Woche im Landkreis angekommen, berichtete Landrat Josef Niedermaier in der Geretsrieder Bürgerversammlung. Weitere Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und der Türkei sind zu erwarten. „Wir werden uns auf Zahlen einstellen müssen, die sich gewaschen haben“, so Niedermaier, der mit einer Situation wie 2015 rechnet. Die Unterbringung werde eine Herausforderung sein.

Vor dem Hintergrund fortwährender Krisen und den Herausforderungen des demografischen Wandels nutzte Niedermaier die Gelegenheit für eine Erinnerung: „Was uns immer ausgezeichnet hat, ist der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“ Auseinandersetzungen seien das Urwesen der Demokratie. Doch sie müssten auf Augenhöhe geführt und Kompromisse gemeinsam getragen werden. Auch würde eine Fehlerkultur nicht schaden. „Dass der Anspruch ist, es muss immer alles perfekt sein, macht das Planen schwierig für die öffentliche Hand.“



Auf die Frage von Bürger Marius Schlosser, ob vor Ort Proteste aufgrund einer möglicherweise unguten Gemengelage von Krisen zu erwarten sind, betonten Niedermaier und Bürgermeister Michael Müller das vorbildhafte Verhalten in Geretsried in der Vergangenheit. Es sei nie ausgeschlossen, dass jemand seinem Protest Ausdruck verleihen wolle. Das sei das Wesen der Demokratie. Doch die Stadt bemühe sich um soziale Balance, beispielsweise mithilfe der Koordinationsstelle „Integration aktiv“. „Ich bin sehr stolz darauf, was die Geretsriederinnen und Geretsrieder leisten“, so Müller. Er betonte: „Die Flüchtlingswelle ist nicht die Katastrophe. Die Kriege sind die Katastrophe, nie die Menschen.“

sw

