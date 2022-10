Brauch ist selten geworden: Kulturpreis für die Urzeln

Von: Doris Schmid

Präsentierten Bürgermeister Michael Müller stolz ihre Urkunde: (ab 2. v. li.): Der ehemalige Urzelmeister Horst Wagner, die Kreisvorsitzende der Siebenbürger Sachsen, Uschy Meyndt, Urzelmeister Peter Wagner und Museumsmitarbeiter Hans Depner. © Stadt Geretsried

Der Bund der Vertriebenen hat die Geretsrieder Zunft der Urzeln mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Ihr Faschingstreiben und Krautessen haben Tradition.

Geretsried – Der Bund der Vertriebenen in Bayern (BdV) hat die Geretsrieder Urzelzunft mit dem Kulturpreis 2022 ausgezeichnet. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wurde durch Sozialministerin Ulrike Scharf überreicht. Vorgeschlagen hatte die Urzelzunft BdV-Mitglied Georg Hodolitsch auf Anregung der Stadt Geretsried.

Geretsried: Bund der Vertriebenen zeichnet Urzeln mit dem Kulturpreis aus

Der Brauch des Urzellaufs stammt aus Agnetheln in Siebenbürgen und wurde vor über 36 Jahren in Geretsried durch Horst Wagner eingeführt. Mittlerweile hat seit sechs Jahren dessen Sohn, Peter Wagner, die Rolle des Urzelmeisters inne. „Bekleidet mit einem Flickenkostüm samt Peitsche, Kuhglocke und Krapfenquetsche sind die Urzeln in Geretsried hauptsächlich an Faschingsdienstag zu sehen“, schreibt Rathausmitarbeiterin Anita Zwicknagl in einer Pressemitteilung.

„Sie kommen zum Bürgermeister in das Rathaus und begleiten ihn mit Musik und Sprüchlein auf den Marktplatz hinaus. Dort wird unter Tanz, Peitschenknall und Schellenlärm an den mittelalterlichen Handwerksbrauch zum Schutz der Zunftlade erinnert und symbolisch der Winter ausgetrieben.“ Dem Urzellauf voran geht das traditionelle Urzelkrautessen mit selbst gemachten Krautwickerln, Würsten und Kuchen. Diese Art der Brauchtumspflege um den Urzel gibt es laut Zwicknagl nur noch in wenigen Orten, wie zum Beispiel in Nürnberg, Traunreut und Sachsenheim.

Bürgermeister gratuliert Geretsrieder Urzelzunft

Als besondere Wertschätzung des Urzelbrauchtums hat die Kommune ein Geschichtsbüchlein für Kinder ediert, dessen Protagonist in verschiedenen Urzeldarstellungen dargestellt ist. Das Museum der Stadt Geretsried widmet dem Urzellauf einen Raum im Rahmen der Abteilung der Siebenbürger Sachsen. In Zeiten von Corona gab die Stadt Geretsried auch einen Videoclip zum Fasching in Auftrag, in dem Peter Wagner als Urzel im Museum auftritt und Erklärungen zum Brauchtum abgibt.

„Bürgermeister Michael Müller freute sich sehr über diese Ehrung und lud zum Fotoshooting ins Rathaus ein, wo er herzlich gratulierte“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Urkunde wird künftig im Museum der Stadt Geretsried ausgestellt werden, das 2020 die Ehrengabe des Kulturpreises des BdV erlangt hatte. nej

