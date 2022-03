Geretsried: Bunkerblasmusik plant Starkbierfest mit Fastenpredigt

Darf beim Starkbierfest nicht fehlen: Ludwig Schmid als Bruder Barnabas. Das Foto entstand 2019. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es heuer in Geretsried wieder ein Starkbierfest geben. Der Termin liegt noch in der Fastenzeit.

Geretsried – Das Starkbierfest der Gartenberger Bunkerblasmusik war 2019 so ziemlich die letzte Großveranstaltung vor dem ersten coronabedingten Lockdown. Die Zeichen stehen gut, dass es nach zwei Jahren mit Einschränkungen wieder eine der ersten Gelegenheiten wird, in ganz großer Runde im Ratsstubensaal in Geretsried zusammenzukommen. „Wie es aussieht, dürfen wir es machen“, sagt Dirigent Roland Hammerschmied.

Kartenvorverkauf startet voraussichtlich nach 20. März

In der Hoffnung auf die Ankündigung, dass am 20. März die meisten Maßnahmen fallen sollen, „haben wir den spätmöglichsten Termin in der Fastenzeit angesetzt“, so Hammerschmied. Geplant ist das Starkbierfest für Freitag und Samstag, 8. und 9. April, jeweils um 19 Uhr. Derzeit wären 75 Prozent Auslastung im Saal erlaubt, aber Hammerschmied hofft, dass die Regel bis dahin wegfällt. Der Kartenvorverkauf startet deswegen voraussichtlich erst nach dem 20. März. „Wir warten ab, wie viele wir reinlassen dürfen.“

Musikanten proben fleißig

Die Bunkerblasmusik ist fleißig am Proben. „Es werden wieder ein paar Überraschungen dabei sein“, verspricht der Dirigent. Etwas Lampenfieber, wieder vor großem Publikum zu spielen, werde schon aufkommen. Aber aus der Übung sind die Musikanten nicht. „Mit Lüftungskonzept konnten wir 18 Leute relativ schnell wieder proben.“ Und die Bunkerblasmusik nutzte in den vergangenen Monaten bekanntlich jede Gelegenheit, unter freiem Himmel zu spielen.

Übrigens: Neben Livemusik soll es beim Starkbierfest wie immer auch eine Fastenpredigt geben.

