Caritas reagiert auf Flugblatt: „Angst ist kein guter Ratgeber“

Es stimmt ihn froh, dass so viele Ehrenamtliche den Asylbewerbern ihren Start in Deutschland erleichtern: Caritas-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Schweiger. © sh

Ein Flugblatt von „Der III. Weg“ ist im Briefkasten der Geretsrieder Caritas gelandet. Kreisgeschäftsführer Wolfgang Schweiger wehrt sich gegen dessen Inhalt.

Geretsried – Die rechtsextreme Kleinpartei „Der III. Weg“ rühmt sich damit, Flugblätter in Geretsried verteilt zu haben. Wie berichtet landete einer der Flyer gegen „Corona-Impfzwang“ im privaten Briefkasten des ehemaligen Geretsrieder Bundestagsabgeordneten Andreas Wagner. Auch das Caritas-Zentrum an der Graslitzer Straße erreichte ein Pamphlet aus dem „Materialvertrieb“ der Kleinpartei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dabei geht es jedoch nichts ums Impfen. Das Flugblatt fordert: „Asylflut stoppen“. Kreisgeschäftsführer Wolfgang Schweiger möchte das nicht so stehen lassen.

Herr Schweiger, ich war etwas überrascht, dass Sie im Briefkasten des Caritas-Zentrums ein Flugblatt gefunden haben, das sich nicht um Corona dreht.

Wolfgang Schweiger: Zur Zeit konzentriert sich alles auf das Thema Corona. Andere Themen, die mindestens eine ähnliche Bedeutung haben, sind etwas aus dem Blickfeld geraten. Die Krankheit ist uns näher als Flüchtlinge, die versuchen übers Mittelmeer zu kommen.

Auf dem Flugblatt fallen Worte wie „Asylflut“ und „Überfremdung“. Ich dachte, solche Begrifflichkeiten hätten wir überwunden.

Wolfgang Schweiger: Hier versucht eine Gruppierung rechtsnationalen Gedankenguts, an einer Stelle anzudocken, an der wir eigentlich in den vergangenen Jahren gezeigt haben, dass wir es gut schaffen können. Hier sind Menschen, die bleiben und sich auch entsprechend verändern wollen.

Von „Asylflut“ und „Überfremdung“ kann also keine Rede sein?

Wolfgang Schweiger: Das Thema Asyl wird mehr oder weniger wieder kommen. Es gibt genügend Konflikte, vor denen Menschen sich in Sicherheit bringen wollen. Vergangenes Jahr sind weltweit so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie schon lange nicht mehr. Aber die Wortwahl in dem Flugblatt ist plakativ und pauschal. Solche Falschaussagen bleiben bei den Menschen hängen. Fremdheit macht vielen Leuten immer noch Angst. Und Angst ist für radikale Gruppierungen das beste Futter, um aufzustacheln und ihr Gedankengut zu verbreiten. Aber Angst ist kein guter Ratgeber.

In Geretsried gibt es seit 2016 eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Seit Anfang des Jahres wird eins der beiden Gebäude an der Jahnstraße als Übergangswohnheim für Ortskräfte aus Afghanistan genutzt. Sehen Sie Konfliktpotenzial in Geretsried oder ist es ein gutes Miteinander?

Wolfgang Schweiger: Geretsried ist eine absolut bunte und offene Stadt. Allein aufgrund ihrer Historie ist die Stadt weltoffen. Unsere Ehrenamtskoordinatorin hat mit den vielen unterschiedlichen Institutionen und Ehrenamtlichen zu tun und erlebt tagtäglich, dass Geretsried Integration sehr ernst nimmt. Die Stadt hat bewiesen, dass das gelingen kann. Nicht alles ist immer perfekt, aber man muss bedenken, dass diese Menschen aus einer Not heraus zu uns kommen.

Auf dem Flugblatt wird behauptet, dass vor allem junge, ledige Männer flüchten. Würden Sie das erfahrungsgemäß bestätigen?

Wolfgang Schweiger: Bei den Ehrenamtlichen im Landkreis, die Asybewerber betreuen, spielen aktuell Frauen, Kinder und ganze Familien eine zentrale Rolle. Allerdings wäre es naheliegend, dass in patriarchalen Gesellschaften erstmal Männer auf die Reise gehen, um sozusagen zu erkunden, ob man in ein Land kommt und wie gefährlich das ist. Würde gleich die ganze Familie losziehen, würde man sagen, das ist unverantwortlich. Man würde immer Gründe suchen, die Menschen zu diffamieren.

Sie haben die Ehrenamtskoordination bereits angesprochen. Wie setzt sich die Caritas im Kreis für Integration ein?

Wolfgang Schweiger: Wir sind ein Ansprechpartner für die Helferkreise und Ehrenamtlichen im Landkreis. Sie spannen gemeinsam mit den verschiedenen Beratungsstellen ein Netz für die Menschen, die neu hier sind. So sind Unterstützung bei den Behörden, bei der Sprache und vielen anderen Dingen möglich. Viele Menschen haben eine jahrelange Reise hinter sich, bei manchen sind Traumata entstanden. Auch hier haben wir ein Hilfsangebot. Es sind viele Komponenten, durch die wir den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Durch die sie selbstständig werden. Inzwischen haben viele Menschen die Sprache gelernt und eine Ausbildung gemacht. Manche Menschen mit Migrationshintergrund sind inzwischen so weit, dass sie sich selbst engagieren. Sie sind angekommen. Das ist auch den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken.

Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?

Wolfgang Schweiger: Dass wir uns als Gesellschaft fragen, wo wir hinwollen. Es ist Realität, dass viele Menschen auf der Flucht sind und weiter sein werden. Ich kann das als Problem sehen oder als Chance. Wir sollten auf die Stärken, die Potenziale schauen, die die Menschen mitbringen. So können wir das Beste aus der Situation herausholen.

