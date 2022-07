Bauen allein reicht nicht: Geretsried packt Citymanagement an

Von: Susanne Weiß

Teilen

Wenn es eine Stadt gibt, die unterschätzt wird, vor allem massiv von sich selbst, dann ist es Geretsried. Dr. Peter Markert Leben in die Bude soll die City Offensive bringen. Das © zeigt den umgestalteten Karl-Lederer-Platz an einem Markttag. Foto: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein neues Strategiehandbuch gibt der Stadt Geretsried Handlungsempfehlungen fürs Citymanagement. Die Experteneinschätzung: Geretsried unterschätzt sich selbst.

Geretsried – Wenn es künftig um City- und Zentrumsmanagement geht, kann der Stadtrat auf ein Strategiehandbuch zurückgreifen. Es ist das Ergebnis mehrerer Expertenrunden. Das Institut für Marketing und Kommunalentwicklung (imakomm) aus Baden-Württemberg hat es mit den beteiligten Akteuren erarbeitet. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte Geschäftsführer Dr. Peter Markert die „Richtschnur“ vor, die aber nicht rechtsverbindlich sei.

Wie berichtet hat die größte Stadt im Landkreis jüngst eine „City Offensive“ gestartet. „Für die Neue Mitte wurden massiv Investitionen getätigt, es soll Leben in die Stadt kommen“, so Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler. Bekanntlich hat die Stadt den Karl-Lederer-Platz umgestaltet. Der zentrale Bereich der Egerlandstraße folgt derzeit. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Markert verglich die Gestaltung mit einem Tisch, der gebaut wird. Das Strategiehandbuch sei dazu da, den Tisch zu decken.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Geretsried: City Offensive in der Neuen Mitte

Der Experte stellte fest: „Wenn es eine Stadt gibt, die unterschätzt wird, vor allem massiv von sich selbst, dann ist es Geretsried.“ Manche würden die Höhenentwicklung im „Wohnzimmer“ kritisch sehen. Doch „jetzt ist es da, jetzt machen wir was Schönes daraus“, so Markert. Das Wohnzimmer solle „erlebbar und lebenswert“ werden. „Sie sind die dynamischste Stadt im Landkreis, aber städtebaulich reicht nicht. Sie müssen ran.“

Der Trend in jeder Stadt sei, dass es nicht mehr genüge, Handel im Zentrum anzusiedeln. Es müssten multifunktionale Lebensmittelpunkte geschaffen werden. „Sie müssen die Bürger mehr rannehmen und ranlassen“, so der imakomm-Chef. Er empfahl dem Stadtrat, effizientere Strukturen aufzubauen und die Identität (mitten in der Natur, historisch begründete anpackende Mentalität) zu stärken. Es müsse ein neues Miteinander und eine ehrliche Arbeitsteilung mit dem ehrenamtlich geführten Einzelhandelsverein ProCit und der Industriegemeinschaft Geretsried (IGG) geben. „Als Stadt ist es Ihre Aufgabe, clevere Maßnahmen zu finanzieren und deren Erfolg zu messen. Dafür fordern Sie Engagement. Es wird ein Geben und Nehmen.“

Neue Vollzeitstelle im Rathaus und Geretsrieder Initiativ-Plattform

Konkret soll es im Rathaus eine neue Vollzeitstelle geben im Bereich des City-Marketings, einen „Kümmerer, Ansprechpartner, der alles zusammenhält“, sagte Markert. Mit der „Geretsrieder Initiativ-Plattform“ (GIP) als eine Art Beirat sollen alle Marketingmaßnahmen gemeinsam entwickelt werden. Sie solle eine „Macher-Plattform“ sein und jährlich 40 000 Euro für Projekte haben. Aber es darf kein Parallel-Parlament entstehen, es muss klare Leitlinien geben.“ Wer konkret an dem Strategiehandbuch mitgearbeitet hat, wurde in der Sitzung nicht aufgezeigt. Markert berichtete aber von einer „emotionalen Diskussion, an deren Ende alle Beteiligten mit dem Konzept einverstanden gewesen seien. „Ein Ergebnis, das wir so eigentlich nie haben.“

Volker Reeh (Geretsrieder Liste), Wirtschaftsreferent im Stadtrat, begrüßte den Vorstoß. Er mahnte aber an, nicht von „Kümmerer“ zu sprechen. „Er soll machen.“ Sabine Gus-Mayer (CSU) bezeichnete es als positiv, dass ein „Dialog zischen Akteuren, die bisher nebeneinanderher gearbeitet haben“ entstanden sei. Für Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) hat die „City Offensive“ Vorrang. Gleichwohl werde es „sicher eine Herkulesaufgabe, diese Betonwüste mit Leben zu füllen“. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) forderte einen Bericht, was die Wirtschaftsförderung bisher erreicht und gemacht hat.

„Bei 38 Grad kommt keine Shoppinglust auf“

In Markerts Ausführungen klang durch, dass Bürger einbezogen werden sollen, um den Karl-Lederer-Platz grüner zu gestalten. Auf Nachfrage von Dr. Detlev Ringer (Grüne) erläuterte der imakomm-Chef, dass die Stadt nicht um die Schaffung „klimaresilienter Strukturen“ herumkommen werde. Beispielsweise könnte mit vertikaler Begrünung die Temperatur in einem Zentrum um zehn Grad gesenkt werden. „Bei 38 Grad kommt keine Shoppinglust auf“, meinte er.

Über die Maßnahmen der „City Offensive“ entschied der Stadtrat einzeln und beschloss diese. Bei zwei Gegenstimmen – Detlev Ringer (Grüne) und Arthur Wolfseher (SPD) – wurde das Strategiehandbuch zum informellen städtebaulichen Entwicklungskonzept auserkoren. Die Konstituierung der GIP und Bereitstellung von Haushaltsmitteln soll forciert werden. Dagegen waren neben Ringer und Wolfseher auch Wolfgang Werner (SPD), Edmund Hähner (FDP) und Martina Raschke (Grüne). Sie stimmten auch gegen eine personelle Stärkung des Fachbereichs im Rathaus sowie gemeinsam mit Felix Leipold (Freie Wähler) gegen die weitere Beauftragung von imakomm. Das Institut wird die Stadt im Prozess der Zentrumsstärkung ein weiteres Jahr lang begleiten.

sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.