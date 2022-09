„Die Situation ist kritisch“: Controller sorgt sich um Fachpersonal im Rathaus

Das Thema Geld treibt momentan viele Kommunen um - so auch die Stadt Geretsried. Der Controller blickt mit Sorgen in die Zukunft.

Bericht im Finanzausschuss

Controller Thomas Schmid hat dem Finanzausschuss den Bericht für das zweite Quartal vorgelegt. Die Perspektiven sind alles andere als rosig.

Geretsried – Der Krieg in der Ukraine treibt Energie- und Rohstoffpreise weiter in die Höhe, die Ausgaben für Geflüchtete und Rüstung steigen. Das beeinflusst die finanzielle Lage der Kommunen. Wie sich die Stadtfinanzen im zweiten Quartal dieses Jahres entwickelt haben, geht aus dem Bericht hervor, den der städtische Controller Thomas Schmid den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses präsentierte.

Es droht dauerhafte Unterfinanzierung

„Die Entwicklung der Kommunalhaushalte wird in den kommenden Jahren zu einer dauerhaft nicht gedeckten Unterfinanzierung der kommunalen Ebene führen“, prophezeite der Finanzexperte. Er geht von einem ausbleibenden Anstieg der Steuereinnahmen bei den Kommunen aus. Leicht steigende Zuweisungen werden von neuen Ausgabenbelastungen im sozialen Bereich aufgrund der Ukraine-Krise kompensiert. Schmid befürchtet außerdem deutliche Auswirkungen durch die Energiepreise.

Gewerbesteuer stagniert - noch

Was die Gewerbesteuer angeht, steht die Ampel nach wie vor auf Gelb. Das Soll 2022 ist bei 16,5 Millionen Euro angesetzt – im Vergleich zu 2019 fehlen neun Millionen Euro an Einnahmen. Bisher sind 15,8 Millionen Euro in die Stadtkasse geflossen. Eine Summe, die wie berichtet in der Regel schon im März erreicht ist.

Eine Rolle spiele dabei, dass die Stadt rückwirkend für die Vorjahre 3,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer an ein Unternehmen zurückzahlen müsse, bei dem es eine Umstrukturierung gegeben habe. „Aktuell sehen wir zwar eine noch leicht steigende beziehungsweise stagnierende Gewerbesteuer-Entwicklung“, antwortet Schmid auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aber ich vermute, dass es ab nächstem Jahr zu deutlichen Kürzungen der Vorauszahlungen bei den Gewerbebetrieben kommen wird.“

Schmid ging in seinem Vortrag auch auf die geringe Besetzungsquote in der Stadtverwaltung ein. „Die aktuelle Situation innerhalb des Jahres muss seitens der Ressourcenverfügbarkeit als kritisch eingestuft werden“, so Schmid, „zumal in manchen Bereichen keine Vertretungen möglich waren.“ Aus seiner Sicht wächst das Risiko, dass der operative Geschäftsbetrieb zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben der Verwaltung nur noch eingeschränkt funktioniert.

Der zu erwartende Schuldenstand wird sich bis Jahresende bei 9,3 Millionen Euro einpendeln – gestartet war man ins Jahr 2022 mit gut elf Millionen Euro. Laut Schmid ist die Anzahl der Darlehen von 24 auf 22 gesunken. Das Tilgungsvolumen beträgt 1,68 Millionen Euro – macht monatlich 141 000 Euro.

