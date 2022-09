„Nagel und Faden“: Crowdfunding für eine neue Ölheizung

Von: Volker Ufertinger

„Nagel & Faden“ betreibt am Bunsenweg eine offene Mitmach-Werkstatt. Jetzt sind Spenden für eine Heizung erbeten. © privat

Der Verein „Nagel und Faden“ muss die alte Ölheizung austauschen. Die Ehrenamtlichen setzen auf eine Crowdunding-Aktion der Raiffeisenbank.

Geretsried – 2021 hat der Verein „Nagel und Faden“ das Projekt einer offenen Werkstatt am Bunsenweg gestartet. Über 100 Veranstaltungen konnten seither organisiert und wie berichtet die Mitmachwerkstatt eröffnet werden. Für den Betrieb in der bevorstehenden kalten Jahreszeit ist aber der Austausch der alten Öl-Gebläseheizung nötig. Hierfür hat der Verein vor sechs Wochen ein Crowdfunding auf der Plattform „Viele schaffen mehr“ der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal gestartet. „Dank zahlreicher Spender wurden schon über 70 Prozent des Spendenziels erreicht“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Doch es braucht noch weitere Unterstützer, um die für die Anschaffung erforderlichen 10 000 Euro zusammenzubringen. Die Aktion läuft noch bis Freitag 30. September. Unterstützer klicken hier.

