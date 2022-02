CSU-Antrag zum alten Hallenbad abgelehnt: „Chance vertan“

Erinnerungsfoto: Zahlreiche Kinder aus Geretsried und Umgebung machten im Hallenbad an der Jahnstraße ihre ersten Schwimmzüge. © Archiv

Ein zusätzliches Bürgerhaus im alten Hallenbad? Diesen Vorschlag wollte die Geretsrieder CSU prüfen lassen. Die anderen Fraktionen legten aber ihr Veto ein.

Geretsried – Einen Antrag der CSU-Fraktion zum Umgang mit dem alten Hallenbad hat der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) wie berichtet in der jüngsten Sitzung abgelehnt. In einer Stellungnahme erklärt sich der Ortsverband dazu. „Eine gute Chance vertan“, schreibt dessen Vorsitzender Martin Huber.

Um hohe Investitionen im Bereich der Pflichtausgaben stemmen zu können, hat der HFA den Bau des Bürgerhauses in Stein in den nächsten Finanzplanungszeitraum, er umfasst immer vier Jahre, verschoben (wir berichteten). „Wir bedauern diesen Schritt besonders im Hinblick auf die Bürgerinnen und Bürger in Stein sehr“, so Huber. Aber die Baupreise würden explodieren und zudem sei dieses Projekt ohne Förderung des Freistaats nicht zu stemmen. „Nachdem eben diese Förderung aktuell nicht mehr gesichert ist, wäre alles andere in Anbetracht der Haushaltslage völlig unverantwortlich gewesen.“

Geretsrieder CSU habe Alternative anbieten wollen

Der CSU sei wichtig gewesen, in Stein mittelfristig eine Alternative anzubieten. „Darum haben wir vorgeschlagen, zunächst den Quartierstreff im Bestand zu halten und zudem das Jugendzentrum entsprechend zu ertüchtigen“, erklärt Huber. Diesen Vorstoß befürworteten die Mitglieder des HFA einstimmig.

Martin Huber, CSU-Ortsvorsitzender © sh

Völlig losgelöst vom Bürgerhaus in Stein sei der Antrag gewesen, „den Abriss des alten Hallenbads zu streichen und planmäßig untersuchen zu lassen, ob stattdessen dort im Bestandsgebäude ein weiteres zentrales Bürgerhaus mit Seniorentagesstätte entstehen könnte“, schreibt der CSU-Ortsvorsitzende.

Andere Fraktionen unterstützen Antrag nicht

Es sei schon lange klar, dass die Stadt freiwillige Leistungen einsparen muss, um die anstehenden Pflichtausgaben stemmen zu können. „Zum Sparen gehört auch, vorhandenen Bestand nicht für teures Geld abzureißen, wenn eine Folgenutzung möglich ist“, so Huber.

Leider hätten die anderen Fraktionen den Antrag in Bezug auf die Untersuchung einer alternativen Nutzung des alten Hallenbads nicht unterstützt. Huber: „Schade, denn allein durch die Untersuchung und Überplanung des Bestandsgebäudes wäre nichts kaputt gewesen. Wenn der Bau jedoch für eine Million Euro abgerissen ist, dann ist es zu spät.“ sw

Der Stadtrat behandelt den Haushaltsplan 2022 in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 17. Februar, um 17 Uhr in den Ratsstuben.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.