CSU-Ortsverband zieht Bilanz: Müller „hat Luftschlösser auf den Boden geholt“

Rück- und Ausblick hielt der CSU-Ortsverband beim letzten Stammtisch des Jahres: Ortsvorsitzender Ewald Kailberth lobte die Arbeit von CSU-Bürgermeister Müller.

Geretsried – Was Stadtrat Dominik Irmer von den Freien Wählern jüngst in einer Versammlung kritisiert hatte, nämlich, dass Geretsried im Moment zu viele „Baustellen“ auf einmal zu bewältigen habe, lobte der Ortsvorsitzende Ewald Kailberth.

Der CSU-Fraktionssprecher sagte: „Bürgermeister Michael Müller hat zusammen mit der Verwaltung und dem Stadtrat sehr viel vorangebracht. Er hat die Luftschlösser der Vergangenheit auf den Boden geholt und sie dort gebaut. Stillstand wäre der größte Rückschritt für Geretsried.“ Bürgermeister Müller selbst war nicht zum Stammtisch gekommen.

Chronologisch ging Kailberth das Jahr 2019 durch, beginnend mit dem Schneechaos vom Januar über die Einführung eines öffentlichen Sicherheitsdienstes in Zusammenarbeit mit der Polizei, den erfolgreichen und friedlichen Waldsommer, die Richtfeste fürs Eisstadion und das interkommunale Hallenbad bis zum Christkindlmarkt, der erstmals wieder auf dem fast fertigen, neu gestalteten Karl-Lederer-Platz stattfinden konnte, nach Meinung Kailberths künftig jedoch um 20 Uhr statt um 21.30 Uhr enden sollte.

Die „Neue Mitte“ wird den Stadtrat noch einige Jahre beschäftigen. Die Baugenossenschaft und die Sparkasse errichten Ersatzgebäude an der Egerlandstraße. Und wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sollte auch ein Verkehrskonzept stehen. Kailberth sagte, er könne sich eine Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz und an der Egerlandstraße gut vorstellen. Eine Tempo-10-Regelung, wie sie in der Diskussion war, sei rechtlich wohl nicht machbar, berichtete er. In Berlin hätten solche Zonen auf ein Gerichtsurteil hin wieder aufgehoben werden müssen.

CSU-Stadträtin Dr. Sabine Gus-Mayer sieht eine Fußgängerzone kritisch. Der Verkehr würde sich dadurch in den Hermann-Löns-Weg, den Martin-Luther-Weg, die Graslitzer Straße und andere Nebenstraßen verlagern, was man den ohnehin schon geplagten Anwohnern nicht zumuten könne, befürchtet sie.

Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl glaubt, dass die Bereitschaft, öfter auf das Auto zu verzichten heute größer sei als noch vor ein paar Jahren. „Im Verkehr wird es einen Wandel geben“, meinte er. Einen „Schub“ in Richtung mehr öffentlicher Personennahverkehr werde die S7-Verlängerung bringen. Das Eisenbahnbundesamt in Bonn hat wie berichtet die Alternativplanung mit der Tieferlegung der Gleise an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen geprüft und gutgeheißen. Somit könnte im Januar das Planfeststellungsverfahren wieder aufgenommen werden. Die Bahn rechnet mit einem Baubeginn im Jahr 2024. Der erste Zug könnte im Dezember 2028 mit dem Fahrplanwechsel nach Geretsried rollen. Zuvor soll die Bundesstraße 11 an den Schwaigwaller Hang verlegt werden, für den CSU-Ortsvorsitzenden „eines der wichtigsten Ziele der Zukunft“ neben dem Bau einer dritten Grundschule und weiterer Kindertagesstätten.

Sorgen wurden am Stammtisch geäußert wegen der angekündigten Schließung des Penny-Markts in Stein. Meinl erklärte dazu, die Stadt könne durch ihre Bauleitplanung nur Möglichkeiten schaffen für Ladeneröffnungen. Wer sich an einem Standort niederlasse, darauf habe die Politik keinen Einfluss. Meinl sieht in Stein „weder das Klientel noch die Identität“ für einen Dorfladen, wie er von den Grünen ins Spiel gebracht wurde.

Tanja Lühr

