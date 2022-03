Geretsried: CSU will digitaler und jünger werden

„Der Vorstand hat sich sehr verjüngt, aber das kann nicht der einzige Baustein sein“, sagt Martin Huber. Der Polizeibeamte, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Gelting, wohnt ist seit einem Jahr CSU-Ortschef. © sh

Seit einem Jahr ist der Polizeibeamte Martin Huber Chef der CSU in Geretsried. Zeit für eine erste Bilanz und persönliche Ziele.

Geretsried – Bei der CSU in Geretsried gab es vor einem Jahr einen Generationenwechsel. Seit Ende Februar 2021 führt Martin Huber den Ortsverband an. Der 38-jährige Polizeibeamte aus Gelting musste angesichts der Pandemie mit angezogener Handbremse in das Amt hineinwachsen.

Herr Huber, als Sie zum Vorsitzenden gewählt wurden, haben Sie gesagt, Ihr Vorgänger Ewald Kailberth habe „große Fußstapfen“ hinterlassen. Konnten Sie die ausfüllen?

Huber: Das kann ich noch gar nicht sagen. Ich bin jetzt ein Jahr Vorsitzender, er war zehn Jahre im Amt. Er hat zwei erfolgreiche Kommunalwahlkämpfe gemacht. Das ist ein großes Stück Arbeit. Wenn ich auch zwei gut geleitet habe und der Ortsverband noch so dasteht wie jetzt, würde ich behaupten, ich habe es ganz passabel gemacht.

Also haben Sie ein bisschen Bauschmerzen vor der nächsten Kommunalwahl?

Huber: Bauchschmerzen nicht, es ist eine Herausforderung, die ich so bislang noch nicht hatte. Aber ich kann glücklicherweise auf viele erfahrene Akteure im Ortsverband zurückgreifen.

Wie viele Mitglieder hat der Ortsverband aktuell?

Huber: Es sind 128. Wir hatten minimalen Schwund. Vergangenes Jahr waren es acht Austritte, wobei das auch an Umzügen lag. Nur vereinzelt war der Grund, dass diejenigen sich nicht mehr mit der Landespolitik identifizieren können. Das muss man akzeptieren. Wir hatten aber auch fünf Eintritte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dank der guten Arbeit unseres Bürgermeisters deutlich weniger bluten mussten als andere Ortsverbände.

Wollen Sie wachsen?

Huber: Das muss das Ziel sein. Wir haben viele ältere Mitglieder. Daher wollen wir vor allem junge, dynamische Leute ansprechen. Der Vorstand hat sich sehr verjüngt, aber das kann nicht der einzige Baustein sein. Mein Wunsch wäre, dass wir bei Info-Ständen, Veranstaltungen et cetera zu einer Stärke zurückfinden, die wir, wie mir erzählt wird, vor 20 Jahren hatten.

Wie wollen Sie die Jüngeren erreichen?

Huber: Das ist so eine Sache. Wir müssen einen digitaleren Weg gehen.

Wie ist der Ortsverband da aufgestellt?

Huber: Wir haben die Corona-Zeit genutzt und daran gearbeitet. Unser Internetauftritt ist jetzt wieder aktuell, und wir pflegen Facebook wieder intensiver. Wobei das sicher noch ausbaufähig ist. Wir denken auch über andere Kanäle nach, aber da braucht es halt immer Leute, die sich darum kümmern. Und natürlich die Inhalte. Ich bin kein Freund davon, zu klappern, nur damit es geklappert hat. Es muss schon was dahinterstecken.

Was haben Sie außerdem im vergangenen Jahr erreicht?

Huber: Wir haben einen Bundestagswahlkampf gemacht. Er war zwar bei Weitem nicht so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber er war insofern erfolgreich, als dass wir unter den extrem schwierigen Rahmenbedingungen überhaupt Wahlkampf gemacht haben. Das muss man erst mal organisieren können.

Sie haben auch ein paar Stammtische abgehalten.

Huber: Ja. Das ging allerdings nur in einem engen Zeitfenster, in dem es erlaubt und auch vertretbar war.

Digital war keine Option für Sie?

Huber: Ich habe in den vergangenen Jahren an vielen digitalen Veranstaltungen teilgenommen, bin aber damit nicht so richtig warm geworden, wenn es um soziale Interaktion ging. Ein Stammtisch lebt vom persönlichen Kontakt und vom Austausch. Für Informationsveranstaltungen sind die digitalen Kanäle wunderbar, aber für Stammtische sind sie ungeeignet.

Ihre Wahl hat unter Pandemie-Bedingungen stattgefunden. Das hat sich in Ihrem ersten Amtsjahr durchgezogen.

Huber: Ja. Es ist schwierig, in etwas hineinzuwachsen, was gerade stillsteht.

Trotz allem: Ist der Vorstand zu „einem gut funktionierenden Haufen“ zusammengewachsen, wie Sie es sich beim Amtsantritt gewünscht haben?

Huber: Mir war von Anfang an wichtig, dass ich keinen in einen Posten hineinbettle. Die Leute, die dabei sind, haben von sich aus gesagt, dass sie es machen. Und ich habe beim Wahlkampf gemerkt, dass sich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen. Und künftig wird das sicher noch mehr werden.

Was haben Sie sich für die nächste Zeit vorgenommen?

Huber: Wir hatten die Idee, jüngere Leute bei einer Veranstaltung im neuen Hallenbad oder auch bei Diskussionsrunden abseits vom Stammtisch-Format anzusprechen. Aber wir müssen sehen, was möglich ist. Momentan ruht alles, weil es schwierig ist, etwas zu planen, das am Ende möglicherweise nicht stattfinden kann. Ich denke, das frustriert nur.

Wie geht es Ihnen privat und beruflich mit dieser Situation?

Huber: Klar ist es lästig, aber ich darf überhaupt nicht klagen. Ich kann überwiegend im Homeoffice arbeiten. Und unsere beiden Kinder kommen gut mit der Maskenpflicht und den Kontakteinschränkungen zurecht.

Müssen Sie durch Ihren Beruf im Münchner Polizeipräsidium und Ihr Ehrenamt in der Kommunalpolitik die Maßnahmen häufig im Freundes- und Bekanntenkreis rechtfertigen?

Huber: Im privaten Umfeld eigentlich nicht, weil da 90 Prozent eine ähnliche Sichtweise haben. Mit denen, die eine ganz andere Meinung haben, habe ich keine Diskussion angefangen. Missionierungsaktionen bringen nichts, denke ich. Im parteipolitischen Alltag habe ich in Social Media bei Einzelnen anfangs noch versucht dagegenzuhalten. Aber wenn immer absurder und aggressiver argumentiert wurde, habe ich die Verbindung gekappt. Und in der Arbeit war es unproblematisch. Da hatten wir eher den Wettbewerb, wer zuerst geimpft wird.

Da Sie auch im Stadtrat sind: In der Fraktion der Grünen gab es Unstimmigkeiten, die Fraktionsgemeinschaft von Freien Wähler und FDP ist auseinandergebrochen. Wie ist die Stimmung bei der CSU?

Huber: Natürlich gibt es auch bei uns unterschiedliche Meinungen. Aber wenn ich mir anschaue, wie es anderswo zugeht, muss ich sagen, läuft es bei uns sehr zivilisiert ab. Wir reden überwiegend konstruktiv miteinander. Aus einer Emotion heraus sagt man vielleicht mal was, aber im Nachhinein haben wir das bislang immer aus der Welt räumen können.

Für den Stadtrat hatten Sie als Ihr Ziel angegeben, die Natur erhalten und Wohnraum für junge Menschen schaffen zu wollen. Sehen Sie sich diesbezüglich auf gutem Weg?

Huber: Die Ziele stimmen noch, auch das Thema Radfahren ist mir wichtig. Ich wirke mit, wo es geht. Aber alles geht nur in realistischem Maß. Ich bin kein Fan von Versprechungen oder Forderungen, die nicht finanzierbar oder umsetzbar sind. Und, was ich im Stadtrat lernen musste: Man wird es nie jedem recht machen können.

Ihr Vorgänger im Ortsverband, Ewald Kailberth, war zehn Jahre Vorsitzender. Davor hatte Gerhard Meinl den Vorsitz 24 Jahre lang inne. Wie lange wollen Sie bleiben?

Huber: (lacht) Da kann ich ja, egal was ich jetzt sage, nur lügen. Ich habe nicht vor, das Amt zeitnah wieder abzugeben. Aber die persönlichen Umstände hat man ja nie in der Hand. Der Ortsverband könnte auch jederzeit sagen, wir sind nicht zufrieden mit Deiner Arbeit. Ich gebe mir Mühe, dass das niemals passiert, mache weiter und hoffe, dass ich weiterhin so viel Rückendeckung habe wie bisher.

