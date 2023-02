Geretsried: Dahanatou Seidou stellt ihr Heimatland Togo vor

Von: Doris Schmid

Fühlt sich sehr wohl in Stein: Dahanatou Seidou. Dort lebt sie mit Ehemann und vier Kindern. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dahanatou Seidou ist stolze Mutter von vier Kindern - und stolz ist die 31-Jährige auch auf ihr Heimatland Togo in Westafrika.

Geretsried – Als junge Frau suchte Dahanatou Seidou ihr Glück in Deutschland. 21 Jahre alt war sie, als sie ihr Heimatland Togo in Westafrika verließ und ihrer ältesten Schwester folgte. Die erste Zeit lebte die Afrikanerin in Tübingen – bis sie auf einen Mann traf. Der war extra von Geretsried nach Baden-Württemberg gereist, um Seidou kennenzulernen.

Große Hochzeitsfeier in Togo

Man könnte sagen, ihre Schwester hat sie mit ihrem zukünftigen Ehemann – ebenfalls aus Togo – verkuppelt. Die beiden kannten sich nicht, trafen aufeinander und verliebten sich. 2007 heiratete das Paar standesamtlich in Geretsried. „Ich hatte ein weißes Kleid an, mein Mann einen Anzug“, erinnert sich die heute 31-Jährige. Drei Jahre später folgte die große Hochzeitsfeier in Togo. Wie es dort üblich ist, feierte das ganze Dorf mit. „Da wird man nicht extra eingeladen“, sagt Seidou, „man geht einfach hin.“ Dem Anlass entsprechend trug sie ein besonders farbenprächtiges Kleid und eine dazu passende Kopfbedeckung – Seidou ist Muslima. Auch im Alltag bedeckt ein Tuch ihren Kopf. Für das Gespräch mit unserer Zeitung hat sie sich ein petrolfarbenes ausgesucht und es gekonnt drapiert. Dazu trägt Seidou einen gelben Schal mit weiß-braunen Blättern. Sie mag es bunt – vor allem im Sommer, wenn sie schöne Kleider tragen kann.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

Die Togolesin ist stolze Mutter von vier Kindern im Alter von einem, sechs, zehn und elf Jahren. „Ich habe mir drei oder vier Kinder gewünscht“, erzählt sie. Nach drei Mädchen hat sie jetzt einen Buben bekommen und ist glücklich. „Er soll den Familiennamen weitertragen“, sagt die 31-Jährige. „Das ist wichtig in unserer Kultur und Religion.“

Sie selbst hat vier Geschwister. Der Vater war von Beruf Radio- und Fernsehtechniker, die Mutter verkaufte früher auf Märkten afrikanische Stoffe, Schmuck und andere Dinge, die Frauen gern haben. Jetzt hat sie einen eigenen Laden. In Togo ist Französisch Amtssprache. „Aber bei uns gibt es mehr als 50 Sprachen, und das, obwohl das Land so klein ist“, berichtet sie. Neben Französisch spricht Seidou Kotokuli – eine Sprache, die nur etwa 250 000 Menschen in Togo beherrschen.

Auf den Tisch kommen Gerichte aus der Heimat

Die vierfache Mutter liebt es, zu kochen. Auf den Tisch kommen überwiegend Gerichte aus der Heimat Afrika. „Bei uns gibt es sehr viel Reis“, sagt sie. An gewisse deutsche Gerichte habe sie sich immer noch nicht gewöhnt. „Zum Beispiel Suppen, und besonders weiße Suppen mag ich nicht.“ Ähnlich gehe es ihr mit Wurst und Hackfleisch. Pfannkuchen hingegen gebe es schon im Hause Seidou. „Am liebsten mit Sahne und Erdbeeren“, verrät die 31-Jährige.

Im Heimatland Friseurhandwerk erlernt

In ihrem Heimatland erlernte sie das Friseurhandwerk und arbeitete auch in diesem Beruf. Doch selbst wenn sie es wollte, könne sie dieser Tätigkeit in Geretsried nicht nachgehen, meint die Togolesin. Das europäische, meist glatte Haar sei ganz anders als das stark gelockte afrikanische. „Ich müsste noch einmal ganz von vorne anfangen.“

Vielleicht fängt sie aber auch in einem ganz anderen Beruf noch einmal bei null an. Wenn ihr Sohn in den Kindergarten kommt, kann sich vorstellen, noch einmal die Schulbank zu drücken. „Eine Ausbildung zur Bäckerin könnte mir gefallen“, sagt Seidou. „Ich liebe backen und kochen.“

nej

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Togo. Das Land grenzt an Ghana, Benin und Burkina Faso. Es ist 56 785 Quadratkilometer groß und hat etwa 8,5 Millionen Einwohner. Hauptstadt ist Lomé. Das lustigste Missverständnis: Die Leute verstehen mich manchmal nicht aufgrund meines Akzents. Der größte Unterschied: Ob man sich kennt oder nicht, in Togo grüßt man sich immer. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Früher habe ich nicht verstanden, dass manche Menschen ihre Eltern ins Altersheim geben. In Togo bleiben die Eltern in der Familie. Aber hier ist das nicht immer möglich. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Bavinikozoh“. Mein Leibgericht: Fufu. Das ist ein Brei aus Kartoffeln. Ich mag ihn gerne mit einer Tomatensoße oder einer Soße aus Okraschoten. Und es darf auch ein bisschen scharf sein. Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Es scheint immer die Sonne und es ist warm. Und an Geretsried: Ich mag alles an Geretsried. Es gibt so viele freundliche Leute hier. Nur an den Winter und die Kälte habe ich mich immer noch nicht gewöhnt

