Geretsried: Das Großstädtische zieht die Jugend an

Mit dem Rad unterwegs: Patrick Schmook ist Mobiler Jugendarbeiter beim Trägerverein und tourt mit dem Drahtesel durch die Stadt – aktuell hauptsächlich im Ortsteil Gartenberg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Was reizt Jugendliche in Geretsried am öffentlichen Raum? Das zeigt Patrick Schmook von der mobilen Jugendarbeit im Interview mit unserer Zeitung auf.

Geretsried – Seit September 2020 arbeitet Patrick Schmook für den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) Geretsried. Parallel zu seiner Tätigkeit hat der 25-Jährige Soziale Arbeit in Benediktbeuern studiert. In seiner Abschlussarbeit hat der Streetworker ein sehr aktuelles Thema aufgegriffen: „Mobile Jugendarbeit: Sozialräumliche Aneignung am Fallbeispiel der Stadt Geretsried“. Im Interview mit unserer Zeitung zeigt Schmook auf, was Jugendliche am öffentlichen Raum so reizt – und wie er seine Rolle als Mobiler Jugendarbeiter in Geretsried sieht.

Herr Schmook, warum halten sich Jugendliche gern im öffentlichen Raum auf?

Schmook: Jugendliche sind permanent auf der Suche nach Räumen, vor allem im öffentlich zugänglichen Raum. Er hat auf vielerlei Ebenen eine zentrale Bedeutung.

Wie meinen Sie das? Das müssen Sie bitte erklären.

Schmook: Als Mensch hat man in der Jugend gewisse Entwicklungsaufgaben. Dazu gehört, seine Identität zu finden, und sich darüber in die Gesellschaft zu integrieren. Wir leben in Zeiten, in denen Jugendlichen sehr viele Möglichkeiten, auch durch die Digitalisierung, offenstehen. Das war vor 100 Jahren anders. Da konnte man vielleicht den Beruf des Vaters oder dergleichen erlernen. Wohnort und Arbeitsort lagen sehr nah beieinander und meist auch unmittelbar am öffentlichen Raum. Damals kam die Orientierung hauptsächlich aus der Familie. Heutzutage orientieren sich Jugendliche viel mehr an Gleichaltrigen. Jetzt, wo es so viele Möglichkeiten gibt, sind die Jugendlichen viel mehr gefordert, ihre Identität zu finden.

Wenn sich Jugendliche heutzutage mehr an Gleichaltrigen orientieren: Wie wichtig ist die Clique?

Schmook: Die Bedeutungskraft der Clique ist enorm gestiegen. Um seine Identität zu bilden, braucht man die Clique. Die wenigsten Jugendlichen können sich zuhause mit ihren 15 Freunden treffen, weil die Wohnverhältnisse das nicht hergeben. Deshalb ist der öffentliche Raum wichtig. Dort findet die Auseinandersetzung mit anderen Menschen statt, auch mit reglementierenden Erwachsenen. Da passiert etwas. In diesen Momenten entwickeln sich die Jugendlichen.

Warum finden Jugendliche den Karl-Lederer-Platz im Vergleich zu anderen Plätzen in der Stadt so anziehend?

Schmook: Der Karl-Lederer-Platz hat eine besondere Ausstrahlung auf die Jugendlichen, weil er etwas Neues ist. Sie schätzen diesen Großstadt-„Vibe“, wie sie mir erzählt haben. Die Geschäfte, die es dort gibt, findet man sonst nur in München. Man kann dort sehr gut einkaufen und konsumieren. Es gibt Kontakte zu Menschen aller Altersklassen und Reaktionen auf das eigene Verhalten. Das ist das Spannende.

Wie gut kennen Sie die Jugendlichen, die sich dort treffen?

Schmook: Es gibt dort sehr viele jüngere Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren, die älteren treffen sich dort nicht mehr so oft. 70 Prozent habe ich zuvor noch nie gesehen. Ihr Vertrauen muss ich erst gewinnen. Vertrauen und Neutralität den Jugendlichen gegenüber, das ist Dreh- und Angelpunkt des Arbeitsansatzes mobiler Jugendarbeit. Bei manchen Cliquen hat es ein halbes Jahr gedauert, bis man über wichtige Dinge intensiv ins Gespräch kommt und ich sozialarbeiterisch helfen und beraten kann.

Die Jugendlichen reagieren auf Sie ...

Schmook: ... durchweg höflich und wertschätzend.

Wie sehen Sie persönlich Ihre Rolle?

Schmook: Meine Aufgabe ist es, Jugendliche zu erreichen, die von anderen sozialen Angeboten nicht mehr erreicht werden, die auch nicht ins Jugendzentrum kommen oder nicht mehr erreicht werden wollen und sich selbst ausgrenzen. Ich sehe mich als Gast in deren Lebenswelt und Alltag. Und wenn ich irgendwo zu Gast bin, steht es mir nicht zu, in erster Linie zu kritisieren. Wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin, schau’ ich auch nicht unter den Schrank und sage: Da muss man mal aufräumen. Das kann man machen, wenn man sich besser kennt.

Aber Sie wissen sicher um die derzeit schwierige Situation am Karl-Lederer-Platz.

Schmook: Ich weiß, dass dort ein Konflikt schwelt. Aber ich bin nicht der, der sanktioniert, sondern ich stehe anwaltschaftlich hinter den Jugendlichen. Ich versuche, sie für ihr Verhalten zu sensibilisieren und ihnen klar zu machen, dass dort Menschen wohnen – und Müll produziert wird, dessen Entsorgung Kosten erzeugt. Das ist einfach nervig und unschön.

Hatten Sie auch Kontakt zu Anwohnerinnen und Anwohnern?

Schmook: Ja. Und meiner Beobachtung nach sind die Kontakte von den Jugendlichen zu den Erwachsenen nicht nur negativ. Es gibt auch Menschen, die unterhalten sich mit den Jugendlichen auf Augenhöhe, das begrüße ich. Und ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass es generell nichts daran auszusetzen gibt, wenn sich Jugendliche auf öffentlichen Plätzen aufhalten.

Aber das Verhalten einiger Teenager bringt den ganzen Platz im Zentrum in Verruf. Kürzlich brachten sie PET-Flaschen zum Explodieren.

Schmook: Jugendliche suchen den Kontakt und die Auseinandersetzung mit Erwachsenen. Ich versuche ihnen klar zu machen, dass sie es in der Hand haben, wie sie sich dort verhalten, und ob damit der Raum dauerhaft geöffnet bleibt oder sich irgendwann für sie schließt. Es gab nicht von Anfang an eine Videoüberwachung und Verbotsschilder, dass man sich nicht mehr auf die Treppe setzen darf. Es wäre schade, wenn man sich beim PulsG gar nicht mehr aufhalten darf.

Hat die Videoüberwachung bei den Jugendlichen etwas ausgelöst?

Schmook: Sie fühlen sich schon beobachtet. Und sie wissen, dass die Bilder auch ausgewertet werden.

Die Jugend trifft sich nicht nur auf dem Karl-Lederer-Platz. Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Orte mit Nutzungskonflikten?

Schmook: Am Johannisplatz treffen sich regelmäßig Jugendliche rund um die Kirche Heilige Familie. Dort bin ich mit Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier in Kontakt. Das Hauptthema dort ist der Müll, der hinterlassen wird. Im Isarau-Stadion sind Müll und Glasscherben das Problem. Am Neuen Platz klappt das Zusammenleben aus meiner Sicht ganz gut. Da schauen die Eltern vom Balkon und sehen, was ihre Kinder machen. Da ist die soziale Kontrolle besser.

Sehen Sie in der Corona-Pandemie einen Treiber für solche Probleme?

Schmook: Ich kenne die Jugendarbeit nur in der Corona-Pandemie, so viel vorweg. Mein Eindruck ist, dass die Jugendlichen ein großes Bedürfnis danach haben, sich draußen zu treffen, um das nachzuholen, was zu kurz gekommen ist. Also zu feiern und auch Alkohol zu konsumieren. Im vergangenen März war das noch nicht so. Bei schönem Wetter rührt sich ganz schön viel draußen. Es wird ein spannender Sommer. Es gibt bestimmt viel zu tun für mich. Da hilft es, dass ich ab Mitte des Monats mehr in der Stadt unterwegs sein werde. Mit Abschluss meines Studiums kann ich die zwischen Stadt und dem Trägerverein vertraglich vereinbarten 24 Wochenstunden im öffentlichen Raum arbeiten.

Der Trägerverein hat vor, auf öffentlichen Plätzen mit besonderen Angeboten präsenter zu sein.

Schmook: Ab Mai wollen wir von der Jugendarbeit draußen sein. Wann und wo genau, müssen wir intern noch abklären. Mein Eindruck ist, dass bei manchen jungen Leuten das Unfugtreiben fehlgeleitete Energie ist. Mit unserem Betätigungsangebot können wir hoffentlich etwas anbieten, wo sie ihre Energie reinstecken können. Das können ein mobiler Basketballkorb sein oder auch künstlerische Angebote. Wenn wir dort regelmäßig sind, sind wir leichter auch ansprechbar für Anwohner. Und vielleicht spielen auch die Generationen miteinander. Weil wer mit mir spielt, ist mein Freund.

Am Johannisplatz, am Neuen Platz und im Ortsteil Stein gibt es ein Quartiersmanagement, am Karl-Lederer-Platz nicht. Würde ein Quartiersmanagement aus Ihrer Sicht helfen?

Schmook: Nutzungskonflikte könnten sicher leichter gelöst werden.

