„Das Wichtigste ist, den Menschen zuzuhören“ - Seelsorgerin geht in Rente

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Abschied fällt ihr nicht ganz leicht: Dekanatsaltenheimseelsorgerin Eva Buchner hört auf. © sh

Die Dekanatsaltenheimseelsorgerin Eva Buchner geht in den Ruhestand. Ihr war immer wichtig, nah bei den Menschen zu sein. Das war nicht immer leicht.

Geretsried – Die Koffer sind quasi gepackt: Dekanatsaltenheimseelsorgerin Eva Buchner geht Ende Februar in den Ruhestand. Die 65-Jährige ist gebürtige Münchnerin. Dort studierte sie an der Fachhochschule für Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit. „Gleich im Anschluss bekam ich eine Stelle als Gemeindeassistentin in einer Münchner Pfarrei mit Aufgabenschwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit, Ministranten und junge Familien.“ Nach der zweiten Dienstprüfung arbeitete sie als Gemeindereferentin weiter.

Ihr Weg führte Buchner zwischenzeitlich nach Niederbayern, wo sie aus familiären Gründen als Religionslehrerin arbeitete. „Aber hier war es mir zu flach und zu trocken“, gesteht die 65-Jährige. Sie wollte zurück in den Münchener Raum. „Mein Herz schlägt für die Isar und die Berge.“ Es folgten Bewerbungsgespräche für den Wechsel in die Pfarrarbeit bei dem bereits verstorbenen Pfarrer Anton Fürstenberger aus Schäftlarn und dem Wolfratshauser Pfarrer Johannes von Bonhorst.

Dekanatsaltenheimseelsorgerin Eva Buchner geht in den Ruhestand

„Das Personalreferat traf die Entscheidung für St. Andreas.“ Also fand sich Buchner 2009 in Wolfratshausen wieder. Die Arbeit im Team mit Bonhorst und Kaplan Dr. Benjamin Gnan machte ihr Freude. „Nach meiner Zeit als Religionslehrerin konnte ich so wieder Erfahrung mit Wortgottesfeiern und allen Bereichen der Pfarrarbeit machen.“

Dann, 2014, ein erneuter Wechsel: „Als eine Kollegin aus der Altenheimseelsorge in Rente ging, dachte ich mir, dass mich das reizen könnte.“ Denn Buchner bezeichnet sich selbst als Theologin, die ungern am Schreibtisch sitzt. „Ich will raus und auf die Menschen zugehen. Ich will wissen, was sie beschäftigt, worüber sie sich freuen. Das sind Sachen, die man nicht vom sprichwörtlichen Grünen Tisch aus machen kann.“

Beim Malen kam sie mit den Menschen ins Gespräch

Ein Entschluss, den die Seelsorgerin nicht bereute. Bald war sie für vier Senioreneinrichtungen in Geretsried – Haus Elisabeth, St. Hedwig, St. Ursula und Schwaigwall – zuständig. „Das Wichtigste ist, den Menschen zuzuhören, unvoreingenommen zu sein. Man muss ihre Lebensgeschichten wertschätzen.“ Für Buchner hieß das aber auch, einen Teil des Gehörten mit nach Hause zu nehmen. „Man kann es nicht einfach so abstreifen.“

Die 65-Jährige, ebenfalls ausgebildet in Gestaltpädagogik, rief unter den Senioren eine Malgruppe zusammen und kam über die verschiedenen Bilder mit den alten Menschen ins Gespräch. „Zusammen mit dem Chor von St. Ursula organisierten wir eine Ausstellung. Wir wollten ihnen so das Gefühl der Wertschätzung geben.“ Noch heute wird in beiden Häusern von diesem Event gesprochen.

Corona: Besuche in Seniorenheimen plötzlich nicht mehr möglich

Auch die Sterbebegleitung gehörte zu den Aufgaben der Dekanatsaltenheimseelsorgerin. Trotz der Erfahrung eine Herausforderung. „Man muss oft sehr schnell vom Abschiednehmen zu den Bedürfnissen der Lebenden umschalten.“ Buchner erinnert sich, dass ein paar Stockwerke tiefer ein fröhliches Fest seinen Anfang nahm, als sie einen Sterbenden auf seinem letzten Weg beistand. „Da heißt es dann, sich im Anschluss umgehend auf die neue Situation einzustellen. Hier sind die nächsten, die einen fordern und brauchen.“

Mit Corona kam der große Einschnitt. Buchner wollte in eines der Seniorenheime gehen und stand vor verschlossenen Türen. „Offiziell bin ich ja keine Angestellte. Aber wie sollte ich nun beispielsweise einem Demenzkranken klar machen, warum ich ihn nicht mehr besuchen komme?“ Telefonieren war in den meisten Fällen unmöglich. Buchner fand einen Ausweg. Damals benötigten die Heime viele von den selbst genähten Masken. „Frauen aus Gelting und Wolfratshausen setzten sich also an die Nähmaschine. Die fertigen Produkte brachte ich dann zusammen mit Briefchen und Karten an die Bewohner in den Heimen vorbei. So erreichte ich zumindest noch einen kleinen Teil.“

Endlich Zeit für die Familie - besonders an Heiligabend

Und was hat sich Buchner für den Ruhestand vorgenommen? Hier muss die 65-Jährige nicht lange überlegen. „In den vergangenen 40 Jahren musste meine Familie immer zurückstecken“, sagt Buchner. An Weihnachten hielt sie beispielsweise um 18 Uhr den Kindergottesdienst, dann ging es schnell zurück nach Hause, um 22 Uhr rechtzeitig zur Christmette zurück in die Kirche zu können. „Jetzt will ich Zeit für meine beiden Enkel haben.“

Malkurse und mehr Sport treiben stehen außerdem auf der Agenda für die nächsten Jahre. Buchner: „Und vielleicht schau ich privat bei ein paar meiner Senioren in den Heimen vorbei. Ich kann ja nicht einfach ,Tschüss‘ sagen und verschwinden.“

sh

