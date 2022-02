Geretsried: Der nächste Neubau steht in den Startlöchern

Von: Doris Schmid

Teilen

Auf der Nordseite des Karl-Lederer-Platzes will die KLP Projekt UG ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten. Die Optik erinnert an das Gebäude Centrum 20 auf der gegenüberliegenden Platzseite. © Kehrbaum Architekten

In der Neuen Mitte von Geretsried geht es voran. Die nächste Planung für den Karl-Lederer-Platz stieß im Fachausschuss auf breite Zustimmung.

Geretsried – Der Rahmenplan Nord für den Karl-Lederer-Platz in Geretsried ist beschlossene Sache. Nun können wie auf der Südseite bis zu sechsgeschossige Stadthäuser gebaut werden. Der Eigentümer der Grundstücke Karl-Lederer-Platz 7 und 7a steht in den Startlöchern. In der Sitzung des Entwicklungs- und Planungsausschusses (EPA) des Stadtrats am Dienstag wurde die Planung vorgestellt.

Geretsried: Der nächste Neubau steht in den Startlöchern

Die Visualisierung zeigte dem Gremium, wie das neue Wohn- und Geschäftshaus einmal ausschauen soll. Optisch lehnt sich die unauffällige, in weiß-beige gehaltene Fassade mit Laubengang an das Gebäude Centrum 20 an, das auf der gegenüberliegenden Platzseite 2019 fertiggestellt wurde. In beiden Fällen ist die KLP Projekt UG Bauherrin. Vorgesehen sind zunächst fünf Etagen. Eine zusätzliche kann aufgestockt werden, wenn das Nachbargebäude mit der Hausnummer 5 um ein Geschoss erweitert wird.

Erschließung über Graslitzer Straße

„Die Erschließung erfolgt über die Graslitzer Straße“, sagte Felix Salazar vom Büro Kehrbaum Architekten, das den Plan erstellt hat. Für die Hausbewohner ist eine Tiefgarage mit Aufzug und 20 Stellplätzen vorgesehen. Im Erdgeschoss mit seinen Glasfronten zur Platzseite hin gibt es eine Gewerbefläche. In den oberen Geschossen sind acht Wohnungen vorgesehen. Aufgrund der Tiefe des Grundstücks wird auf das Erdgeschoss im hinteren Bereich noch ein Gebäude mit zwei zurückspringenden Etagen und vier Wohnungen aufgesetzt. So entsteht ein kleiner Innenhof. Die Balkone und Terrassen der Wohneinheiten sind alle nach Nord-West ausgerichtet.

Ausschuss stimmt Wendehammer zu Der Entwicklungs- und Planungsausschuss (EPA) hat zugestimmt: Der für den Herrmann-Löns-Weg vorgeschlagene Wendehammer kann in die entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungspläne aufgenommen und über Verträge abgesichert werden. Die Eigentümer der Grundstücke Herrmann-Löns-Weg 2 und 4 planen ihre Altbestände abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Wenn der Karl-Lederer-Platz tatsächlich zu einer Fußgängerzone wird, soll am Ende des Herrmann-Löns-Wegs wie berichtet ein Wendehammer entstehen. Allerdings kommt dafür laut Stadtbaurat Rainer Goldstein nun doch nur eine Variante in Frage – ohne Wendemöglichkeit für Lkw. Trotzdem müsse der Karl-Lederer-Platz natürlich für den Lieferverkehr befahrbar bleiben, versicherte Bürgermeister Michael Müller (CSU) in der Sitzung des EPA. Entsteht im Erdgeschoss des an den Neubau grenzenden Wendehammers Wohnraum, soll mit Hochparterre geplant werden. Gewerbliche Nutzungen mit Publikumsverkehr sollen ebenerdig und barrierefrei angelegt werden, empfiehlt das Büro Kehrbaum Architekten.

„Die Schallschutzergebnisse aus dem Gutachten liegen bereits vor und wurden in den Entwurf aufgenommen“, ergänzte Salazar. Die restlichen Gutachten zu den Themen Verkehr Grundwasser seien in Bearbeitung. Gerechnet wird mit zusätzlichem Verkehr von 130 Fahrten pro Werktag. Das sei im Verkehrsmodell der Stadt bereits berücksichtigt, versicherte der Experte. Die Grundwassersituation sei mithilfe von Dükern grundsätzlich beherrschbar. „Über Altlasten ist uns nichts bekannt.“ Sollten geschützte Tierarten auftauchen, werden Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt.

Kritik an Tiefgaragen-Aufzug

Stadtrat Patrik Kohlert (Liste GER) hakte beim im Plan eingezeichneten Dachaufbau nach. Der Vertreter des Architekturbüros erklärte, dass dieser nur für die Überfahrt des Aufzugs vorgesehen sei. Das war das Stichwort für Andreas Rottmüller (CSU). Er hielt den Tiefgaragen-Aufzug nicht für optimal. Das sei eine typische innerstädtische Lösung, argumentierte Salazar.

Einstimmig empfahl der EPA dem Stadtrat, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (115/4) für die Grundstücke Karl-Lederer-Platz 7 und 7a im beschleunigten Verfahren zu billigen.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.