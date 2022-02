Eine Runde Kräuterschnaps: Das Café Adler in Stein

Von: Doris Schmid

Café und Bäckerei: Lydia und Josef Pavlicek versorgten die Steiner Bürger mit frischen Backwaren, Kaffee und Kuchen. © privat

In der Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Heute: das Café und Feinbäckerei Adler in Stein.

Geretsried – Mit einer Bäckerei fing für die Pavliceks aus dem donauschwäbischen Crvenka (heute Serbien) in Geretsried alles an. Dann wurde daraus das Café und Restaurant Adler. Heute befindet sich in den Räumlichkeiten am Steiner Ring ein vietnamesisches Lokal.

Die alten Pächter hatten Geretsried fluchtartig verlassen

Doch zurück zu den Anfängen: Laut Lilo Plangger betrieb zunächst ein Ehepaar Hoyer aus dem Sudetenland die Bäckerei. „Sie haben aus Altersgründen aufgehört“, erinnert sich die alteingesessene Steinerin. Dann habe eine Familie Geier aus München übernommen. Gerüchten zufolge „haben sie fluchtartig alles stehen gelassen und sind nach Amerika“. Neue Pächter wurden Josef und Lydia Pavlicek.

Raul (li.) und Tula Pavlicek bewirteten so manch gesellige Runde im Café Adler. Neben Getränken wurden auch Speisen serviert. © privat

„Meine Großeltern hatten eine der ersten Bäckereien in Stein“, sagt Manuela Pavlicek-Hundsdorfer im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Postkarte aus dem Jahr 1962 zeigt das Gebäude von außen und das Innere des Cafés. Auch die Öfen in der Backstube – mutmaßlich zusammen mit Josef Pavlicek – sind abgebildet. Später stiegen Sohn Raul und seine Frau Tula in das Geschäft mit ein. Sie übernahmen später das Lokal Alt-Österreich an der Sudetenstraße. Das Restaurant Bibisee in Königsdorf-Wiesen führten die Wirtsleute 18 Jahre lang.

